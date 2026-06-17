Gobierno tendrá que destinar S/21 millones por creación de 36 nuevas universidades en el Congreso

Las universidades fueron promovidas por el Congreso de la República. - Crédito Andina

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República el proyecto de ley que permitirá incorporar S/9.596 millones al Presupuesto 2026 para atender prioridades del Estado.

Así, durante su exposición, el titular del MEF destacó que la propuesta se presenta en un contexto de mayor fortaleza económica y mejora de los indicadores fiscales. Entre enero y abril de 2026, la economía peruana creció 3,6 %, mientras que en abril el crecimiento ya se ubicó en 3,73 %. Asimismo, la recaudación tributaria aumentó 17,7 % en mayo, el déficit fiscal se redujo a 1,6 % y la inflación mostró una tendencia a la baja.

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Sin embargo, diferentes medidas del Congreso afectará al presupuesto del Gobierno. Este ha tenido que destinar S/21 millones en este crédito suplementario para cumplir con la implementación de 36 nuevas universidades. En general, en el sector educación planean gastar S/845 millones, con endeudamiento.

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Financiará comisiones de nuevas universidades

En su apartado de “Financiamiento de las comisiones organizadoras de nuevas universidades”, el Gobierno señala que el problema público que la presente propuesta normativa busca atender el financiamiento por la creación de 36 universidades públicas que no pudieron ser consideradas dentro de la fase de programación y formulación presupuestaria 2026 - 2028.

Asimismo, el MEF señala en su informe que cabe precisar que, si bien el Pliego 010: M. de Educación cuenta con créditos presupuestarios aprobados en su Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2026, se ha evidenciado que el presupuesto asignado resulta insuficiente para garantizar las transferencias de recursos a las universidades y que en dicha ley no existe habilitante legal para financiar a las nuevas casas de estudio.

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“Estamos mostrando indicadores que reflejan la fortaleza de la economía y que nos permiten incorporar recursos para atender necesidades de la población. Este crédito suplementario recoge criterios de progresividad, priorización y atención responsable, dentro de los espacios fiscales que hemos generado y sin afectar las metas fiscales”, señaló el titular del MEF.

MEF busca priorizas algunos temas en el crédito suplementario. - Crédito MEF

A lo que irá el crédito suplementario

Asimismo, el ministro Rodolfo Acuña Namihas explicó que el crédito suplementario se financiará con S/1.260 millones provenientes de bonos del Tesoro Público, S/2.900 millones por mayores ingresos de recursos ordinarios.

De esta manera, la propuesta presentada a la Comisión de Presupuesto también incorpora S/5.436 millones por canon, sobrecanon y regalías que serán dispuestos a gobiernos regionales y locales. En total, se sumarían S/9.596 millones al Presupuesto 2026 para atender prioridades del Estado y los distintos requerimientos a nivel nacional.

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“Los recursos del canon y sobrecanon son nuevos, generados por el mayor dinamismo de la actividad económica, los precios internacionales y la mayor producción, lo que permite ampliar el financiamiento de inversiones y servicios sin afectar las metas fiscales”, agregó.

No había suficiente presupuesto para este 2026. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

El titular del sector Economía explicó que el 70 % de los S/4.160 millones se destina a gasto de capital, principalmente a continuar obras públicas, mientras que el 30 % restante permitirá asegurar la continuidad de servicios esenciales y medidas prioritarias en sectores clave.

“No estamos afectando las metas fiscales con esta decisión, sino que estamos priorizando dentro de los espacios fiscales que hemos generado”, afirmó Rodolfo Acuña Namihas.

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