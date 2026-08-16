Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

“No entiendo ni entenderé por qué pasan estas cosas”: Ariana Vásquez expresa su sentir tras lesión que la alejará de las canchas

La voleibolista de Atlético Atenea compartió un sentido mensaje tras conocer que deberá pasar por el quirófano y quedar fuera de la competencia durante un tiempo

“No entiendo ni entenderé por qué pasan estas cosas”: Ariana Vásquez expresa su sentir tras lesión que la alejará de las canchas.
“No entiendo ni entenderé por qué pasan estas cosas”: Ariana Vásquez expresa su sentir tras lesión que la alejará de las canchas. Crédito: Instagram
Guardar

Ariana Vásquez atraviesa un complicado momento en su carrera deportiva luego de que una evaluación médica determinara que deberá someterse a una intervención quirúrgica. La capitana de la selección peruana sub 19 estará alejada de las canchas durante un periodo de tiempo y, tras conocerse la noticia, decidió compartir un sentido mensaje en sus redes sociales para expresar cómo afrontará esta nueva etapa.

La voleibolista reconoció que detener su actividad deportiva no estaba dentro de sus planes, especialmente cuando se encontraba enfocada en dar lo mejor de sí misma. “Bajar el ritmo nunca es fácil, y menos cuando tienes toda la energía puesta en dar lo mejor de ti. No es el lugar donde planeaba estar hoy, pero sí el que me toca habitar para sanar”, escribió.

PUBLICIDAD

Vásquez también habló sobre la dificultad de comprender el motivo por el que atraviesa esta situación difícil. Sin embargo, aseguró que decidió afrontar el proceso desde la fe y confiar en que todo lo que ocurra durante su recuperación tendrá un propósito.

“Estaré fuera de las canchas por un tiempo debido a una lesión. Tal vez no entiendo ni entenderé por qué pasan estas cosas, pero sé que todo lo que es hecho bajo la voluntad de Dios siempre será bueno, aunque a veces no lo parezca”, expresó la capitana del combinado nacional.

La joven jugadora de Atlético Atenea aseguró que pondrá todo de su parte para superar esta etapa y regresar cuando esté en las condiciones adecuadas. “Le entrego este proceso a Él con la paz de saber que tiene el control de todo y que sus planes son mejores que los míos”, agregó.

PUBLICIDAD

La sentida publicación de Ariana Vásquez en redes sociales.
La sentida publicación de Ariana Vásquez en redes sociales. Crédito: Captura

Ariana Vásquez confía en volver más fuerte

Lejos de mostrarse resignada por el complicado escenario, la voleibolista de 17 años dejó claro que asumirá la recuperación con determinación. Para Ariana Vásquez, este momento representa una pausa dentro de su carrera, pero no el final de sus objetivos deportivos.

“Elijo confiar. La vida está llena de altos y bajos, el camino no siempre es lineal; pero todo enseña y nos hace más fuertes. Pondré mi 100% y me esforzaré al máximo en mi recuperación. Esto es solo un punto y coma... ¡Nos vemos pronto!”, manifestó.

Sus palabras también reflejan la intención de mantenerse enfocada durante el periodo que estará fuera de las canchas. La capitana deberá iniciar ahora una nueva etapa que estará marcada por la recuperación física y el acompañamiento de su club, sus compañeras y el entorno de la selección peruana.

Recibió el respaldo de sus compañeras

La publicación de Ariana generó numerosas muestras de parte de sus compañeras y excompañeras del vóley peruano. La brasileña Fernanda Tomé, exfigura de San Martín y quien compartió equipo con Vásquez, fue una de las primeras en dedicarle unas palabras de aliento.

“Mucha fuerza mi Ari. Solo Dios es el que sabe de todos los planes para nosotras, y puedes creer los planes de Dios son los mejores. Sé que a veces no entendemos, pero al final siempre terminamos entendiendo todo el proceso y la victoria será grande como tú”, le escribió.

Ariana Vásquez hará su máximo esfuerzo para volver pronto a las canchas.
Ariana Vásquez hará su máximo esfuerzo para volver pronto a las canchas. Crédito: FPV

También Nicole Pérez, compañera de Vásquez en Atlético Atenea, expresó su respaldo: “Son baches de la vida, pero para adelante y con mucha fuerza que siempre vamos a estar para vos, mi rayito de sol”.

A estos mensajes se sumaron muchos otros comentarios de apoyo. Mientras tanto, Ariana Vásquez deberá concentrarse en su recuperación con la ilusión de volver pronto a las canchas y retomar los objetivos que tuvo que poner momentáneamente en pausa.

Temas Relacionados

Ariana VásquezAtlético Ateneavóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima venció 1 - 0 a UTC en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima venció 1 a 0 a UTC en Matute por la octava fecha del Torneo Clausura, se mantiene como líder del campeonato y espera los resultados de la jornada para definir su posición en la tabla.

Alianza Lima venció 1 - 0 a UTC en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se juega la quinta jornada con duelos emocionantes: Alianza Lima recibe a UTC en Matute, Sporting Cristal hará lo suyo con Sport Huancayo, Universitario visitará a FC Cajamarca, y mucho más

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Estados Unidos, China, China Taipéi y Turquía pelearán por llegar a la gran final de la cita mundialista. Perú hará lo suyo con República Checa para quedarse dentro de las 13 mejores

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Sorpresivo y polémico gol de Fernando Gaibor tras ‘viveza’ en tiro libre en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026

El cuadro ‘blanquiazul’ ejecutó rápidamente una falta cerca del área y el volante ecuatoriano aprovechó que el arquero estaba fuera de su arco para marcar el 1-0. La jugada provocó los reclamos de los jugadores rivales

Sorpresivo y polémico gol de Fernando Gaibor tras ‘viveza’ en tiro libre en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026

Estados Unidos vs Turquía: día, hora y dónde ver partido por gran final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La justa en territorio chileno llega a su fin con el encuentro por el título de la categoría y la definición de las posiciones del 3° al 16°

Estados Unidos vs Turquía: día, hora y dónde ver partido por gran final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE rechaza tacha contra Daniel Urresti y sigue en carrera por la alcaldía de Lima

JEE rechaza tacha contra Daniel Urresti y sigue en carrera por la alcaldía de Lima

JNE confirma que Guillermo Bocangel, ‘Avenger’ de Kenji Fujimori, queda fuera de carrera por el GORE Huánuco

Ruth Luque rechaza trasladar el LUM al Ministerio de Justicia y acusa al fujimorismo de querer reorientar el espacio

PJ rechaza demanda de Pedro Castillo para salir en libertad: Opinión de la ONU no es vinculante

Gobierno nombra a Elizabeth Zea viceministra de Interculturalidad en medio de controversia

ENTRETENIMIENTO

Brando Gallesi asegura que sus excompañeros del medio intentaron desaparecerlo con brujería: “Sigo vivo, es un milagro divino”

Brando Gallesi asegura que sus excompañeros del medio intentaron desaparecerlo con brujería: “Sigo vivo, es un milagro divino”

Brunella Torpoco presentará nueva colaboración en la Serenata al Chimpum Callao: “Estoy muy emocionada de volver a mi barrio”

Ana Paula Consorte toma distancia de Paolo Guerrero: Su reacción tras polémico reposteo de Alondra García Miró

Caso La Bella Luz: ¿Quién es la mujer que agredió a Naldy Saldaña cuando fue a declarar?

ATV lanza promoción de Combate anunciando nueva generación y genera expectativa en los fans

DEPORTES

Alianza Lima vence 1 - 0 a UTC en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vence 1 - 0 a UTC en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Sorpresivo y polémico gol de Fernando Gaibor tras ‘viveza’ en tiro libre en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026

Estados Unidos vs Turquía: día, hora y dónde ver partido por gran final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026