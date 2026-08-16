“No entiendo ni entenderé por qué pasan estas cosas”: Ariana Vásquez expresa su sentir tras lesión que la alejará de las canchas. Crédito: Instagram

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Ariana Vásquez atraviesa un complicado momento en su carrera deportiva luego de que una evaluación médica determinara que deberá someterse a una intervención quirúrgica. La capitana de la selección peruana sub 19 estará alejada de las canchas durante un periodo de tiempo y, tras conocerse la noticia, decidió compartir un sentido mensaje en sus redes sociales para expresar cómo afrontará esta nueva etapa.

La voleibolista reconoció que detener su actividad deportiva no estaba dentro de sus planes, especialmente cuando se encontraba enfocada en dar lo mejor de sí misma. “Bajar el ritmo nunca es fácil, y menos cuando tienes toda la energía puesta en dar lo mejor de ti. No es el lugar donde planeaba estar hoy, pero sí el que me toca habitar para sanar”, escribió.

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Vásquez también habló sobre la dificultad de comprender el motivo por el que atraviesa esta situación difícil. Sin embargo, aseguró que decidió afrontar el proceso desde la fe y confiar en que todo lo que ocurra durante su recuperación tendrá un propósito.

“Estaré fuera de las canchas por un tiempo debido a una lesión. Tal vez no entiendo ni entenderé por qué pasan estas cosas, pero sé que todo lo que es hecho bajo la voluntad de Dios siempre será bueno, aunque a veces no lo parezca”, expresó la capitana del combinado nacional.

La joven jugadora de Atlético Atenea aseguró que pondrá todo de su parte para superar esta etapa y regresar cuando esté en las condiciones adecuadas. “Le entrego este proceso a Él con la paz de saber que tiene el control de todo y que sus planes son mejores que los míos”, agregó.

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La sentida publicación de Ariana Vásquez en redes sociales. Crédito: Captura

Ariana Vásquez confía en volver más fuerte

Lejos de mostrarse resignada por el complicado escenario, la voleibolista de 17 años dejó claro que asumirá la recuperación con determinación. Para Ariana Vásquez, este momento representa una pausa dentro de su carrera, pero no el final de sus objetivos deportivos.

“Elijo confiar. La vida está llena de altos y bajos, el camino no siempre es lineal; pero todo enseña y nos hace más fuertes. Pondré mi 100% y me esforzaré al máximo en mi recuperación. Esto es solo un punto y coma... ¡Nos vemos pronto!”, manifestó.

Sus palabras también reflejan la intención de mantenerse enfocada durante el periodo que estará fuera de las canchas. La capitana deberá iniciar ahora una nueva etapa que estará marcada por la recuperación física y el acompañamiento de su club, sus compañeras y el entorno de la selección peruana.

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Recibió el respaldo de sus compañeras

La publicación de Ariana generó numerosas muestras de parte de sus compañeras y excompañeras del vóley peruano. La brasileña Fernanda Tomé, exfigura de San Martín y quien compartió equipo con Vásquez, fue una de las primeras en dedicarle unas palabras de aliento.

“Mucha fuerza mi Ari. Solo Dios es el que sabe de todos los planes para nosotras, y puedes creer los planes de Dios son los mejores. Sé que a veces no entendemos, pero al final siempre terminamos entendiendo todo el proceso y la victoria será grande como tú”, le escribió.

Ariana Vásquez hará su máximo esfuerzo para volver pronto a las canchas. Crédito: FPV

También Nicole Pérez, compañera de Vásquez en Atlético Atenea, expresó su respaldo: “Son baches de la vida, pero para adelante y con mucha fuerza que siempre vamos a estar para vos, mi rayito de sol”.

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A estos mensajes se sumaron muchos otros comentarios de apoyo. Mientras tanto, Ariana Vásquez deberá concentrarse en su recuperación con la ilusión de volver pronto a las canchas y retomar los objetivos que tuvo que poner momentáneamente en pausa.