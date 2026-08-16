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Ibai Llanos anuncia el ‘Mundial de Comidas’ y propone al ceviche para representar al Perú

A diferencia del concurso anterior, esta vez la comunidad podrá decidir qué plato típico representará a su país mediante las redes sociales

Un hombre sentado frente a la cámara con el texto "MUNDIAL DE COMIDAS" y, a la derecha, un plato de ceviche. En la mesa, paella con banderas de Perú y España
El creador de contenido Ibai Llanos anuncia su torneo 'Mundial de Comidas', donde países como Perú y España competirán con sus platos representativos. (Infobae Perú/Tiktok/@Ibaillanos)
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Nuevamente la gastronomía peruana puede demostrar por qué es la mejor del mundo. El popular creador de contenido español Ibai Llanos acaba de anunciar una nueva competencia en redes sociales: el ‘Mundial de Comidas’. De la misma forma que ocurrió con el ‘Mundial de Desayunos’, competencia que Perú ganó con el delicioso pan con chicharrón, nuevamente los países se enfrentarán representados por un plato típico de cada nación.

El nuevo concurso llegará un año después de la exitosa competencia de desayunos, que generó una amplia participación de usuarios y puso a distintas gastronomías latinoamericanas en el centro de la conversación digital. Esta vez, el concurso tendrá una mecánica diferente. Ibai invitó a sus seguidores de diferentes países a proponer qué plato debería representar a cada nación en el torneo gastronómico.

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El creador de contenido español anunció una nueva competencia gastronómica que reunirá a 16 países y permitirá a los usuarios definir las preparaciones participantes. (Crédito: TikTok/@Ibai)

Perú podría ser bicampeón

Ibai Llanos ya realizó una primera selección de platos para algunos países. Para España propuso la paella, mientras que para Argentina mencionó el asado y para México los tacos. En el caso peruano, el creador de contenido planteó al ceviche como una de las opciones para representar al país.

Sin embargo, esta propuesta todavía no es definitiva. Los usuarios tendrán la posibilidad de plantear otros platos peruanos a través de los comentarios en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Entre las alternativas que podrían aparecer también figuran el lomo saltado, ají de gallina, anticuchos, causa limeña y arroz con pollo.

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Ceviche peruano es considerado Patrimonio de la Humanidad. (Foto: Difusión/FB)
Ceviche peruano es considerado Patrimonio de la Humanidad. (Foto: Difusión/FB)

Usuarios elegirán los platos que competirán

A diferencia de una elección realizada directamente por Ibai, en esta edición serán los propios usuarios quienes tendrán un papel fundamental para definir qué platos participarán. El creador de contenido pidió a sus seguidores indicar de qué país son y cuál consideran que es el plato principal, más conocido o representativo de su nación.

Según lo anunciado, serán 16 países los que finalmente participarán en la competencia. Una vez culminada la etapa de selección, comenzará el enfrentamiento entre las diferentes propuestas y los participantes irán siendo eliminados de acuerdo con la cantidad de votos que obtengan.

Hombre con barba frente a pantalla dividida con banderas y platos: ceviche, paella, asado, tacos, hamburguesa, y texto sobre países y comida
El creador de contenido Ibai Llanos presenta en pantalla dividida platos de distintas naciones, como paella, asado, ceviche y tacos, para su torneo digital "Mundial de Comidas". (Infobae Perú/Tiktok/@Ibaillanos)

¿Cuándo comenzará el ‘Mundial de Comidas’?

Por el momento, Ibai Llanos no ha confirmado la fecha exacta de inicio del concurso. El creador español anunció que la competencia comenzará próximamente, pero todavía no ha precisado todos los detalles relacionados con su dinámica.

La nueva propuesta toma como antecedente el impacto que tuvo el ‘Mundial de Desayunos’, cuya final terminó con la victoria de Perú gracias al pan con chicharrón. Ahora, la gastronomía peruana tendrá nuevamente la oportunidad de competir a través de uno de sus platos más reconocidos, aunque será la comunidad de usuarios la que determine finalmente qué preparación representará al país.

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