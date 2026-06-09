Mario Hart habla de su soltería en medio de conflicto matrimonial con Korina Rivadeneira: “Hace como dos años soy soltero”

El piloto y figura televisiva Mario Hart puso fin a las especulaciones sobre su estado civil tras confirmar, en una reciente entrevista, que su matrimonio con Korina Rivadeneira quedó anulado hace aproximadamente dos años. El exchico reality explicó que, pese a la separación, ambos mantienen una relación cordial enfocada en el bienestar de sus hijos, priorizando la cooperación y el apoyo mutuo como padres.
Durante su participación en el programa “Arriba mi gente”, Mario Hart respondió de forma directa a las preguntas sobre su vínculo con la modelo venezolana. “¿Si soy un hombre casado? Mi matrimonio fue anulado hace mucho tiempo, hace como dos años, soy soltero. En mi relación con Korina”, afirmó el piloto, despejando así cualquier duda sobre su situación sentimental.
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El expiloto de competencias enfatizó que la prioridad para ambos es la estabilidad de sus hijos. “Obviamente que las coordinaciones van a existir siempre, hay chicos de por medio y tenemos que apoyarnos para el bienestar de ellos”, señaló Hart en la emisión televisiva. La declaración fue recogida por diversos medios de espectáculos y generó reacciones entre los seguidores de la expareja.
Separación sin conflictos públicos
La separación de Mario Hart y Korina Rivadeneira se ha caracterizado por la ausencia de controversias públicas y el manejo discreto de la información. Aunque en redes sociales han circulado versiones sobre posibles reconciliaciones o distanciamientos, el piloto ha optado por no dar detalles al respecto. Asimismo, aseguró que la prioridad compartida es el crecimiento y cuidado de los hijos que tienen en común.
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El piloto también aprovechó la oportunidad para referirse a los rumores que lo vinculan con otras figuras del espectáculo, en particular con Paloma Fiuza. Hart aclaró que no le resulta incómodo ser relacionado con la modelo brasileña y recordó que ambos mantuvieron una amistad cercana en el pasado. “No me molesta, Paloma también fue mi ‘crush’ en algún momento de mi vida”, comentó el piloto, restando importancia a las especulaciones.
Alejandra Baigorria reacciona a rumores sobre Mario Hart y Paloma Fiuza
En paralelo a las declaraciones de Mario Hart, la empresaria e influencer Alejandra Baigorria volvió a captar la atención pública al ser consultada sobre los rumores que vinculan sentimentalmente al piloto con Paloma Fiuza. La expareja de Hart, quien participó en el programa “Sin Más Que Decir”, fue abordada por periodistas y su respuesta fue cautelosa.
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Baigorria, conocida por su presencia en el mundo del entretenimiento y los negocios, evitó emitir juicios sobre la vida privada de Hart. “Pero es que yo no… O sea, primero Mario tendría que arreglar su situación y decir para que uno pueda opinar, porque él tiene una familia, no sabemos si de repente se vaya a arreglar o no con Korina…“, indicó.
“No podemos hablar así y decir las cosas así por decir. Y bueno, no sé, no es mi tema tampoco y tampoco me incumbe. La gente es feliz, que sea feliz como mejor le convenga”, agregó la empresaria.
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Un cierre discreto entre Mario y Korina
La separación de Mario Hart y Korina Rivadeneira marca el fin de una de las relaciones más mediáticas del espectáculo peruano de los últimos años. Ambos han optado por mantener un trato cordial y evitar enfrentamientos públicos, priorizando la estabilidad emocional de sus hijos y el respeto mutuo. Sin embargo, Hart, al hacer pública la anulación de su matrimonio, buscó dejar en claro que su vínculo sentimental con Rivadeneira ya es pasado.
Tanto Mario Hart como Korina Rivadeneira han evitado pronunciarse más allá de lo estrictamente necesario, optando por un bajo perfil en torno a su vida privada.
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