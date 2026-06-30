Perú

ScaleX: Tres firmas peruanas debutan en el mercado alternativo de la Bolsa de Santiago, ¿Qué buscan?

ScaleX sumó a Evolve, Grupo Coril y Lu & Asociados como patrocinadores para acercar a más empresas peruanas y regionales al mercado de capitales

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ScaleX - Chile
La plataforma ScaleX ya concretó siete colocaciones por USD 16,7 millones y busca expandirse fuera de Chile.

Evolve, Grupo Coril y Lu & Asociados se integraron como patrocinadores a ScaleX, la plataforma de financiamiento alternativo de la Bolsa de Santiago, con el objetivo de acercar a más empresas peruanas y regionales al mercado de capitales como vía para financiar sus planes de expansión.

La incorporación de estas firmas representa un paso relevante en la construcción de un ecosistema financiero regional que amplía las opciones para compañías en crecimiento.

Un puente entre mercados: la función de ScaleX

ScaleX, creada en 2022 como filial de nuam, opera como un mercado alternativo pensado para facilitar el acceso de empresas en desarrollo a inversionistas calificados, tanto chilenos como internacionales.

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El modelo adapta requisitos a la etapa de crecimiento de cada compañía, permitiendo que presenten sus oportunidades de inversión ante una base de potenciales interesados con un alcance que trasciende fronteras nacionales.

empresas - management - inversiones - BVL
ScaleX fue creada en 2022 como filial de nuam y opera como un mercado alternativo para empresas en desarrollo.

Desde su lanzamiento, ScaleX ha permitido la participación de seis empresas y la concreción de siete colocaciones que suman US$16,7 millones.

Actualmente, la plataforma atraviesa una etapa de expansión que incluye la incorporación de patrocinadores y empresas fuera de Chile, fortaleciendo así la integración entre los mercados de capitales de Chile y Perú.

El rol clave de los patrocinadores

Los patrocinadores cumplen una función central dentro del modelo de ScaleX: acompañan a las empresas en su preparación para acceder al mercado, fortalecen sus prácticas de gobierno corporativo y promueven la transparencia y el relacionamiento con los inversionistas.

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Entre los nuevos patrocinadores peruanos, Evolve destaca como consultora financiera especializada en procesos de crecimiento y acceso a financiamiento; Grupo Coril aporta su experiencia como conglomerado financiero en el mercado de capitales; y Lu & Asociados se especializa en finanzas corporativas y banca de inversión.

El modelo de ScaleX adapta los requisitos al crecimiento de cada empresa y la conecta con inversionistas calificados de Chile y del exterior.
El modelo de ScaleX adapta los requisitos al crecimiento de cada empresa y la conecta con inversionistas calificados de Chile y del exterior.

Para el fundador de Evolve, José Avalos, “empresas sólidas con opciones limitadas de financiamiento en sus mercados locales encontrarán en ScaleX una plataforma regulada para captar el interés de inversionistas calificados e incluso empresas globales que buscan diversificación regional”.

El Gerente General de Grupo Coril, André Quevedo, resaltó que la llegada de ScaleX al Perú suma una nueva vía de financiamiento para empresas con potencial de crecimiento sostenido, bajo un marco regulatorio robusto.

Infraestructura y seguridad para la expansión regional

La infraestructura de custodia y liquidación está a cargo del Depósito Central de Valores (DCV), que aporta trazabilidad, seguridad y transparencia a las transacciones de la plataforma.

Desde DCV, Javier Jara valoró la alianza con ScaleX y nuam como un avance para el desarrollo del mercado de capitales regional, destacando el compromiso con la seguridad y la transparencia en las operaciones.

BVL
La fase de expansión de ScaleX incorpora patrocinadores y compañías fuera del mercado chileno para profundizar la integración entre Chile y Perú.

Jaime Herrera, Gerente de Desarrollo Empresarial de nuam y líder de ScaleX, enfatizó que la experiencia de los nuevos patrocinadores contribuirá a identificar empresas con potencial y acompañarlas en su acceso a nuevas fuentes de capital.

El objetivo es fortalecer el ecosistema y conectar a más compañías con inversionistas calificados, dinamizando el crecimiento económico regional.

Democratización y nuevos desafíos para el mercado peruano

La llegada de ScaleX al Perú ha sido calificada por Daniel Lu, Director Ejecutivo de Lu & Asociados, como un hito en la democratización del financiamiento corporativo.

Según Lu, la plataforma puede convertirse en un catalizador para que empresas medianas accedan a capital estratégico de forma ágil y competitiva, aportando innovación a un mercado financiero local que demanda nuevas alternativas.

El índice S&P/BVL Perú General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cayó 6% este 2022.
Los patrocinadores de ScaleX preparan a las empresas para acceder al mercado, fortalecer el gobierno corporativo y promover la transparencia ante inversionistas.

El fortalecimiento de esta integración entre los mercados de capitales de Chile y Perú abre la puerta a una mayor participación de empresas en crecimiento, que ahora cuentan con una plataforma regulada y respaldada por patrocinadores experimentados para buscar financiamiento más allá de sus fronteras.

Las empresas interesadas pueden obtener información en los canales oficiales de ScaleX y la Bolsa de Santiago.

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