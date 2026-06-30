Dos peruanos sobrevivientes al terremoto en Venezuela narran el dramático momento en La Guaira: “Literalmente no queda nada”

El devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela continúa dejando un panorama desolador. Las labores de búsqueda y rescate siguen activas entre edificios colapsados y barrios reducidos a escombros, mientras miles de familias esperan noticias de sus seres queridos o intentan reconstruir sus vidas tras la tragedia.
Entre los sobrevivientes también hay ciudadanos peruanos y descendientes de peruanos que quedaron marcados por la experiencia. Desde La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el desastre, Josbel Borrero y Daniela Gómez compartieron con Latina Noticias los dramáticos momentos que vivieron durante el sismo y las secuelas emocionales que enfrentan desde entonces.
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Mientras tanto, las cifras oficiales continúan aumentando. Según informó CNN, la Asamblea Nacional de Venezuela informó este lunes que el número de fallecidos ascendió a 1.719, mientras que los heridos ya suman 5.034. Además, se reportan 15.866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo.
Sobreviviente peruano narra cómo escapó del devastador terremoto en La Guaira
Josbel Borrero, hijo de padre venezolano y madre peruana, recordó que se encontraba participando en la tradicional celebración de San Juan cuando ocurrió el terremoto. Incluso había grabado imágenes de la festividad pocos minutos antes de que la tierra comenzara a sacudirse con violencia.
Según contó, el hecho de que la celebración se realizara en una zona elevada terminó salvando a muchas personas que asistieron por motivos religiosos. En contraste, gran parte de los habitantes permanecía en sus viviendas debido al feriado, por lo que numerosas familias quedaron atrapadas entre los escombros.
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“Fue tan fuerte que tiró a todos al piso y la gente no entendía. Cuando se paró empezó la estampida porque imagínate una multitud de personas”, relató.
El barrio donde vivía quedó completamente destruido. Entre las pérdidas que lamenta se encuentran su mejor amiga, su jefa y también Luna, su gatita, que continúa desaparecida. A pesar del dolor, asegura que aún mantiene la esperanza al ver que algunos sobrevivientes siguen siendo encontrados con vida.
“Seguimos buscando. Todavía hay personas vivas. Hoy me enteré que encontraron a un amigo mío”, señaló.
También recordó uno de los momentos más impactantes que presenció durante las labores de rescate. “Las personas gritaban, se escuchaban los gritos de quienes todavía estaban sepultados en los escombros. Las familias que fallecieron, fallecieron juntas y los encontraban abrazados”, contó.
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La tragedia que marcó a una familia peruana en Venezuela
Daniela Gómez, de padres peruanos y con 23 años viviendo en La Guaira, logró escapar de su vivienda poco antes del colapso de varias estructuras. Su madre y su hermano también se encontraban fuera de casa cuando comenzó el movimiento telúrico, lo que permitió que la familia sobreviviera.
Sin embargo, asegura que todavía le cuesta aceptar que la ciudad donde creció haya quedado destruida en cuestión de segundos.
“Es puro escombro. Literalmente no queda nada”, expresó entre lágrimas.
La joven afirmó que muchas personas continúan desaparecidas, entre ellas un amigo cercano cuya familia sigue buscándolo. Además, explicó que uno de los más afectados emocionalmente es su hermano menor, quien perdió a varios compañeros del colegio.
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“Todo lo que vivió no se lo deseo a nadie. Él me decía que había visto gente aplastada por los edificios. ¿Cómo le dices a un niño que su amiga, de un momento a otro, ya está muerta?”, relató conmovida.
Ubican a cuatro peruanos, pero una familia sigue desaparecida en Venezuela
La situación de los ciudadanos peruanos en Venezuela continúa siendo monitoreada por la Cancillería. A través de un comunicado difundido este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los cuatro connacionales que inicialmente habían sido reportados como desaparecidos ya fueron ubicados.
No obstante, las autoridades precisaron que dos nuevos ciudadanos peruanos, integrantes de una misma familia, permanecen desaparecidos, por lo que la prioridad de las gestiones consulares se concentra ahora en su localización.
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La Cancillería también indicó que la Sección de Intereses del Perú en Caracas mantiene la distribución de víveres y ayuda humanitaria para los compatriotas afectados por el desastre, mientras continúa el seguimiento permanente de la emergencia en coordinación con las autoridades venezolanas.
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