Perú

Una nueva aerolínea apostará por el Aeropuerto Jorge Chávez desde 2027, pese a TUUA de transferencia

La tarifa extra de transferencia, que ahora los pasajeros pagan en el Nuevo Aeropueto Jorge Chávez no ha impedido que se abran nuevas rutas en Lima

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Una nueva aerolínea llegará al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez en 2027. - Crédito EFE/Paolo Aguilar
Una nueva aerolínea llegará al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez en 2027. - Crédito EFE/Paolo Aguilar

Como una “gran noticia para la aviación peruana”, lo anuncia el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció el ingreso oficial de Turkish Airlines al mercado peruano.

“Desde el Jorge Chávez celebramos la llegada de esta nueva ruta, que conectará a nuestros viajeros y viajeras con Estambul y, desde allí, con más de 300 destinos en Europa, Asia, Medio Oriente y África”, revelaron.

Se trata de una nueva aerolínea que llega al aeropuerto de Limacon la ruta Estambul-Caracas-Lima. Si bien esta no estaría atravesada por la TUUA de transferencia, empezar la relación con el aeropuerto sí contrasta con lo que se señalaba anteriormente, que la TUUA afectaría la competitividad del que apunta convertirse en el ‘hub’ aeroportuario de Latinoamérica.

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personas embarcando vuelo en el nuevo aeropuerto del Jorge Chávez
Este año, desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez podrás viajar a nuevos destinos sin escalas. - Crédito LAP

Turkish Airlkines llega en 2027

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el ingreso oficial de Turkish Airlines al mercado nacional a partir del 2027. La aerolínea operará la ruta Estambul-Caracas-Lima con el objetivo de ampliar la conectividad internacional del país y generar nuevas oportunidades para el turismo, el comercio, las inversiones y el transporte de carga.

“Para hacer posible este hito, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC ejecutó un intenso trabajo técnico y diplomático que logró destrabar el proyecto, el cual permaneció paralizado por más de dos años por razones ajenas al país”, revela el MTC.

Es gracias a esta articulación permanente con la Cancillería peruana, y las autoridades de Venezuela y Turquía, que se logró que el 23 de junio del 2026 se otorgara a la compañía la autorización y los derechos de quinta libertad para poder operar el tramo Caracas-Lima, indicó el MTC.

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Luis Naranjo, jefe de la oficina de Indecopi en el Aeropuerto Jorge Chávez, explica los derechos de los pasajeros frente a problemas como la sobreventa de vuelos. (Crédito: Canal N)

Asimismo, el MTC refirió que este resultado constituye uno de los principales logros de la política de cielos abiertos que impulsa el sector. 

Centro de conexión en Sudamérica

“A través de esta visión, se consolida al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como un importante centro de conexión en Sudamérica, permitiendo que Perú se conecte, vía el hub en Estambul, con más de 300 destinos en Europa, Asia, Medio Oriente y África”, manifestó.

Señaló que los equipos de Turkish Airlines y la DGAC ya se encuentran coordinando los procesos de autorizaciones y de facilitación mediante reuniones técnicas, las cuales continuarán en las siguientes semanas. 

El Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez ha abierto y servirá para tener atender vuelos directos a nuevos destinos. - LAP
El Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez ha abierto y servirá para tener atender vuelos directos a nuevos destinos. - LAP

“Estas sesiones de trabajo permitirán definir el cronograma de implementación de la operación y culminar todos los procedimientos regulatorios y operacionales necesarios para garantizar el inicio de los vuelos hacia Perú el 2027 de manera segura y eficiente”, anotó el MTC. Asimismo,sostuvo que mantiene su labor enfocada en fortalecer la integración del país con el mundo. 

De esta manera, resaltó que “con el impulso de más rutas aéreas, la articulación intersectorial y el fomento de alianzas estratégicas, el sector demuestra su capacidad de gestión para potenciar el desarrollo económico nacional y brindar mejores opciones de transporte aéreo en beneficio de todos los peruanos”.

Como se recuerda, este hito se da a pesar del cobro de la TUUA de transferencia, una tarifa que se señalaba que haría menos competitivo al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Así, ya hay una nueva aerolínea que apostó por el Perú a pesar del cobro extra.

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