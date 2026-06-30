¿Cuándo recibirá las credenciales de presidenta electa a Keiko Fujimori? Esto dice el JNE sobre la ceremonia

La entrega de credenciales marcará el cierre formal del proceso electoral y acreditará oficialmente a la fórmula presidencial para el periodo 2026-2031 - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

La presidenta electa Keiko Fujimori recibirá sus credenciales oficiales el próximo 15 de julio en una ceremonia en el Teatro Nacional, según informó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. El acto cerrará de manera formal el trámite electoral y acreditará a la fórmula presidencial que gobernará el país durante el periodo 2026-2031.

El funcionario indicó, hace algunos días que, aunque esta actividad tiene un carácter principalmente protocolar, constituye un hito dentro del calendario comicial porque oficializa a las autoridades elegidas por la ciudadanía.

El anuncio se conoció luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera el cómputo oficial de la segunda vuelta de las elecciones 2026. Tras 23 días de revisión y procesamiento, la entidad comunicó que completó el conteo del 100% de las 92.766 actas, con lo cual quedó definido el desenlace de una contienda que mantuvo la expectativa hasta el cierre del escrutinio.

PUBLICIDAD

Con la culminación del conteo, el proceso electoral ingresa a la etapa de formalización institucional y preparación para la transferencia de gobierno - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

Según los datos difundidos, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos, equivalente a 9.223.396 respaldos ciudadanos. En tanto, el aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanzó el 49,865%, lo que representa 9.173.755 sufragios. La diferencia entre ambos postulantes fue de 49.641 votos, margen que ubicó esta elección entre las más reñidas de la historia democrática reciente del Perú.

Ese resultado ajustado concentró la atención pública durante varias semanas, debido a que el procesamiento de las últimas actas podía alterar la distancia entre las dos candidaturas. Sin embargo, la inclinación favorable a Fujimori se mantuvo desde los primeros reportes oficiales y terminó por confirmarse con el cierre del registro nacional.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori recibirá sus credenciales como presidenta electa el 15 de julio en una ceremonia que se realizará en el Teatro Nacional - Créditos: REUTERS/Alessandro Cinque.

Con el conteo completado, el trámite ingresa a su fase de formalización institucional. La credencial funciona como documento que certifica a la fórmula ganadora y habilita las etapas siguientes previstas en el cronograma, entre ellas la coordinación para la transferencia de gobierno antes de la toma de mando del 28 de julio.

De esa manera, Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones. Se convertirá en la primera mujer elegida para ese cargo en el Perú y llegará a Palacio de Gobierno tras cuatro postulaciones previas en el mismo proceso electoral. La fórmula se completa con Luis Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres Morales como vicepresidentes.

PUBLICIDAD

Voto extranjero: victoria de Keiko Fujimori

El voto de los peruanos en el extranjero terminó por inclinar la balanza en la segunda vuelta presidencial de 2026. En las 2.543 actas contabilizadas en los cinco continentes, la candidata de Fuerza Popular obtuvo una ventaja con 63,208% de los votos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 36,792%, según el conteo oficial de la ONPE.

De acuerdo con ese registro, la postulante se impuso en todas las circunscripciones del exterior. América concentró la mayor cantidad de respaldos a su favor, en línea con el número de peruanos habilitados para sufragar en esa región. Esa diferencia revirtió la ventaja que Sánchez había obtenido dentro del territorio nacional y consolidó la victoria de Keiko Fujimori como la primera mujer elegida presidenta de la República.

PUBLICIDAD