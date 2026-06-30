Corte de agua para este jueves 02 de julio: conoce cuáles son las zonas afectadas

Las autoridades recomendaron a los vecinos de Lima mantenerse atentos a los avisos oficiales y adoptar medidas preventivas en el hogar para reducir el consumo de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sedapal informó que tiene programado una suspensión del servicio de agua potable para este jueves 02 de julio en distintas zonas de Lima Metropolitana, una medida que impactará tanto en viviendas como en establecimientos comerciales. La empresa estatal precisó que el corte responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución, con el objetivo de asegurar su adecuado funcionamiento.

Según detalló la entidad, la interrupción no se ejecutará de manera simultánea en todos los puntos, sino por etapas. Por ese motivo, el tiempo de afectación y las áreas comprendidas variarán en función del cronograma establecido para cada sector.

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La entidad también señaló que los usuarios de los distritos considerados en la programación recibieron avisos previos con las fechas previstas y la delimitación de las zonas donde se aplicará la restricción. En esas comunicaciones, la compañía incluyó el detalle de los sectores involucrados para que los vecinos y negocios adopten medidas de previsión antes del inicio de los trabajos.

Sedapal programó el corte de agua para este jueves 02 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

A. H. Huaycán zona J

A. H. Huaycán zona R

A. H. Huaycán zona V

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Villa María del Triunfo

Sector 309

A. H. José C. Mariátegui (1.ª, 3.ª y 7.ª etapa)

P. J. Vallecito Bajo

A. H. 30 de Agosto

A. H. Santa Rosa de Belén

San Gabriel Bajo (manzanas A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3 y E3)

Ampliación Vista Alegre

A. H. Garcilaso de la Vega

Ampliación 1ro de Mayo (Pilón)

P. J. Arenal Alto

Sector 310

Cercado de Villa María del Triunfo (Parte Alta) (manzanas F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20 e I20)

Asociación Central Unificada (manzanas F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19 y J20)

A. H. Arenal Alto

A. H. El Chasqui

Ampliación Sector Centenario

Comité 32B (manzanas U5K, U5L y U5M)

Comité Vecinal 15

A. H. San Isidro Labrador

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal informó que la interrupción se realizará en fases, por lo que la magnitud del impacto variará según el calendario establecido (Magnific)

Villa El Salvador

Sector 319

Parque Industrial

Agrup. Pachacamac

Parcela

Urb. Pachacamac Resid.

P. Asociación de Talleristas H.

Asociación Malvinas

Coop. de Viv. Yawar Fiesta

P. Ind. del Cono Sur

Urb. Pachacamac

Agrup. Pachacamac

Cercado

Urb. Pachacamac 4.ª etapa

Agrup. Pachacamac Parcela 3

Sector 320

Cercado

Cercado Sector 03, grupo 3

Sector 324

Agrup. Pachacamac Parcela 3

Agrup. Pachacamac 3.ª etapa

Cercado

Urb. Pachacamac Barrio 1

Urb. Pachacamac

Cuadrante

Av. Pachacútec

Calle 55

Calle 52

Av. J. C. Mariátegui

Calle 46

Av. Separadora Industrial

Av. 200 Millas

Av. Revolución

Av. Los Álamos

Av. César Vallejo

Av. Los Algarrobos

Av. Viña del Mar

Av. Revolución

Av. El Sol

Av. Central

Av. Los Ángeles

Hora: 8 a. m. - 5 p. m.

San Miguel

Asoc. de Vivienda San Juan Macías

Asoc. de Vivienda Señor de Luren

Coop. Santa Elisa

Urb. Arboleda

Urb. Libertad

Urb. Maranga 1ra.

2da etapa y 3ra etapa

Urb. Señor de los Milagros

Asoc. Las Gardenias

Urb. Chepén

Urb. Ciudad de Papel

Urb. Miramar

Cuadrante:

Av. La Marina

Feria Internacional del Pacífico

Av. Jorge Chávez

Av. Costanera

Ca. Virú

Ca. Veintinueve

Ca. César Vallejo

Ca. José Gálvez

Av. De los Insurgentes

Todas las calles interiores a este cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

La empresa habilitó la línea Aquafono, en el (01) 317-8000, para atender consultas y recibir reportes de incidentes vinculados con los inconvenientes generados por la interrupción del servicio de agua potable.

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