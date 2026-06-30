Corte de agua para este jueves 02 de julio: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal informó que tiene programado una suspensión del servicio de agua potable para este jueves 02 de julio en distintas zonas de Lima Metropolitana, una medida que impactará tanto en viviendas como en establecimientos comerciales. La empresa estatal precisó que el corte responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución, con el objetivo de asegurar su adecuado funcionamiento.
Según detalló la entidad, la interrupción no se ejecutará de manera simultánea en todos los puntos, sino por etapas. Por ese motivo, el tiempo de afectación y las áreas comprendidas variarán en función del cronograma establecido para cada sector.
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La entidad también señaló que los usuarios de los distritos considerados en la programación recibieron avisos previos con las fechas previstas y la delimitación de las zonas donde se aplicará la restricción. En esas comunicaciones, la compañía incluyó el detalle de los sectores involucrados para que los vecinos y negocios adopten medidas de previsión antes del inicio de los trabajos.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
- A. H. Huaycán zona J
- A. H. Huaycán zona R
- A. H. Huaycán zona V
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
Villa María del Triunfo
Sector 309
- A. H. José C. Mariátegui (1.ª, 3.ª y 7.ª etapa)
- P. J. Vallecito Bajo
- A. H. 30 de Agosto
- A. H. Santa Rosa de Belén
- San Gabriel Bajo (manzanas A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3 y E3)
- Ampliación Vista Alegre
- A. H. Garcilaso de la Vega
- Ampliación 1ro de Mayo (Pilón)
- P. J. Arenal Alto
Sector 310
- Cercado de Villa María del Triunfo (Parte Alta) (manzanas F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20 e I20)
- Asociación Central Unificada (manzanas F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19 y J20)
- A. H. Arenal Alto
- A. H. El Chasqui
- Ampliación Sector Centenario
- Comité 32B (manzanas U5K, U5L y U5M)
- Comité Vecinal 15
- A. H. San Isidro Labrador
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Villa El Salvador
Sector 319
- Parque Industrial
- Agrup. Pachacamac
- Parcela
- Urb. Pachacamac Resid.
- P. Asociación de Talleristas H.
- Asociación Malvinas
- Coop. de Viv. Yawar Fiesta
- P. Ind. del Cono Sur
- Urb. Pachacamac
- Agrup. Pachacamac
- Cercado
- Urb. Pachacamac 4.ª etapa
- Agrup. Pachacamac Parcela 3
Sector 320
- Cercado
- Cercado Sector 03, grupo 3
Sector 324
- Agrup. Pachacamac Parcela 3
- Agrup. Pachacamac 3.ª etapa
- Cercado
- Urb. Pachacamac Barrio 1
- Urb. Pachacamac
Cuadrante
- Av. Pachacútec
- Calle 55
- Calle 52
- Av. J. C. Mariátegui
- Calle 46
- Av. Separadora Industrial
- Av. 200 Millas
- Av. Revolución
- Av. Los Álamos
- Av. César Vallejo
- Av. Los Algarrobos
- Av. Viña del Mar
- Av. Revolución
- Av. El Sol
- Av. Central
- Av. Los Ángeles
Hora: 8 a. m. - 5 p. m.
San Miguel
- Asoc. de Vivienda San Juan Macías
- Asoc. de Vivienda Señor de Luren
- Coop. Santa Elisa
- Urb. Arboleda
- Urb. Libertad
- Urb. Maranga 1ra.
- 2da etapa y 3ra etapa
- Urb. Señor de los Milagros
- Asoc. Las Gardenias
- Urb. Chepén
- Urb. Ciudad de Papel
- Urb. Miramar
Cuadrante:
- Av. La Marina
- Feria Internacional del Pacífico
- Av. Jorge Chávez
- Av. Costanera
- Ca. Virú
- Ca. Veintinueve
- Ca. César Vallejo
- Ca. José Gálvez
- Av. De los Insurgentes
- Todas las calles interiores a este cuadrante
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
La empresa habilitó la línea Aquafono, en el (01) 317-8000, para atender consultas y recibir reportes de incidentes vinculados con los inconvenientes generados por la interrupción del servicio de agua potable.
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