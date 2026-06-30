Detienen al sospechoso de la muerte de Kevin Alzamora con drogas y pastillas para dormir: manejaba auto de un policía de la PNP

La Policía Nacional del Perú detuvo a Omar Michel Mosquera Ramírez, principal sospechoso de la muerte de Kevin Alzamora, en posesión de drogas y clonazepam, mientras conducía un vehículo propiedad de un efectivo policial. El caso ha reactivado el reclamo de justicia de la familia del joven fallecido, cuyo cuerpo apareció en San Juan de Miraflores tras salir de una discoteca en Miraflores hace más de tres meses.
Arresto del sospechoso y hallazgo de sustancias
La detención de Omar Michel Mosquera Ramírez ocurrió recientemente en el sector de Pamplona, donde la policía encontró en su poder drogas y varias pastillas para dormir, concretamente clonazepam.
De acuerdo con la madre de Kevin Alzamora, Alexandra John Top, estas sustancias habrían sido utilizadas para dopar personas. “Lo han encontrado con diez o diecisiete clonazepam, las pastillas que usa para poder dopar a las personas”, declaró la madre.
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El vehículo conducido por Mosquera Ramírez pertenece a Wilmer José Hipólito Carrasco Muñante, miembro de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Surco. El propio policía admitió ante la fiscalía haberle alquilado el auto a Mosquera Ramírez, a quien identificó en los videos de seguridad donde se ve a Kevin Alzamora siendo recogido tras salir de la discoteca.
Testimonios y reclamos de la familia
La madre de Kevin Alzamora expresó su indignación por la forma en que fue tratada durante la búsqueda de su hijo y la lenta actuación de las autoridades.
“El fiscal tiene todas las pruebas y la información en la carpeta fiscal. Queremos justicia para mi hijo”, afirmó. También denunció que el sospechoso, pese a tener antecedentes por robo y violencia familiar, no fue incluido de inmediato en la investigación por homicidio, sino que solo enfrentó cargos relacionados con microcomercialización de drogas.
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La familia teme que Mosquera Ramírez quede en libertad en las próximas horas, ya que por el momento la detención solo corresponde a delitos vinculados a drogas y no por su posible participación en el homicidio. El abogado del detenido habría presentado un pedido para obtener su liberación, situación que mantiene en alerta a los allegados de la víctima.
Omisiones de las autoridades
El caso de Kevin Alzamora expone presuntas irregularidades en el accionar policial y judicial. Según testimonios de la familia, un efectivo de la comisaría de Miraflores habría restado importancia a la denuncia inicial de desaparición, sugiriendo a la madre que su hijo probablemente aparecería dormido en algún lugar, ya que en la zona era común que los jóvenes fueran dopados para robarles.
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La carpeta fiscal revela que el policía propietario del auto reconoció a Mosquera Ramírez como el conductor que se llevó a Alzamora la noche de su desaparición, aunque negó conocer los antecedentes del sospechoso. Mosquera Ramírez acumula al menos ocho denuncias previas.
La progenitora también relató que cuenta con pruebas suficientes que el detenido fue la persona quien lo recoge al momento de salir. Las cámaras de seguridad son clave en este caso, por lo que no se descarta si tuvo más cómplices.
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