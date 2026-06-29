Pamela López celebró fiesta con lleno total pese a las críticas y se reencontró con Celine Aguirre y Mónica Torres: “Valió la pena”

Pamela López realizó en La Molina el evento 'La hora López' con aforo completo, pese a las críticas previas sobre la venta de entradas.

Pamela López celebró este sábado 28 de junio su primer encuentro con seguidoras en el marco del evento ‘La hora López’, organizado por su club de fans KittyPam, y el resultado fue un aforo completo que contradijo las versiones que circularon días antes en programas de televisión sobre una supuesta baja venta de entradas.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron más de un centenar de personas reunidas en un local de La Molina, todas con prendas y accesorios en rosado, el color distintivo de la comunidad.

A su llegada, López vistió un vestido largo rosado con tiras y pedrería, y estuvo acompañada de sus cuatro hijos, entre ellos su hija mayor, Fabiana Ríos López.

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La exparticipante de ‘La Granja VIP’ tomó la palabra ante los medios con un mensaje de agradecimiento: "Muchas gracias al team Kitty Pam por todo esto. No esperaba tanto amor, cariño y buena organización. ¿Valió la pena de 100 soles? Sí, valió la pena“, declaró.

Hija mayor de Pamela López comparte un momento inolvidable con sus seguidoras en un evento al aire libre. Entre agradecimientos, emociones y mucha música, el Team Kitty Pam demostró todo su cariño y apoyo. Video: Instagram Fabiana Ríos López

La conductora añadió que el respaldo recibido la superó: “Estoy muy contenta por este cariño. Sobre todo son mujeres que me respaldan, se solidarizan conmigo o se identifican. No me imaginé algo así. Agradecer a todas estas mujeres guerreras, resilientes, fuertes, que se han identificado conmigo”, expresó.

También hizo referencia a su ingreso al mundo televisivo: “Ya entré en este mundo televisivo y tengo que permanecer así, vigente”, indicó. Entre los asistentes al evento destacaron las actrices Celine Aguirre y Mónica Torres, quienes compartieron escenario con López durante su paso por ‘La Granja VIP’, donde las tres integraron el llamado Team Reales. Su presencia en la celebración reforzó el vínculo que construyeron durante el reality de convivencia.

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Cuánto costó la entrada y qué incluía el paquete

El ticket de acceso a ‘La hora López’ tuvo un precio de S/100 por persona. El paquete ofrecido por el club KittyPam contemplaba fotos profesionales con López, música en vivo, bocaditos, hamburguesas artesanales, orquesta, DJ, hora loca y movilidad de ida y vuelta.

El aforo del local estaba estimado en 200 personas, y la meta de recaudación que manejaba la organización era de hasta S/20.000. Desde el anuncio del evento, las organizadoras subrayaron que Pamela López no forma parte de la organización ni recibe ingresos de la actividad.

En medio de una gran celebración temática de Hello Kitty, las actrices Celine Aguirre y Mónica Torres se hacen presentes para festejar junto a Pamela López, protagonizando un emotivo reencuentro lleno de abrazos y alegría. Video: TikTok @riclatorrez

En un comunicado difundido días antes a través de la página Instarándula, el club KittyPam precisó que el objetivo del encuentro no era lucrativo, sino brindar una experiencia a la comunidad de seguidoras.

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Las críticas, los cuestionamientos y la respuesta de López

La polémica comenzó el 25 de junio, cuando la conductora Rebeca Escribens cuestionó el evento en vivo en ‘América Hoy’. Su reparo fue directo: "Si voy a pagar mi plata es para saber qué es lo que vas a recibir. ¿Qué talento voy a ver en ese lugar?“, dijo.

En el mismo programa, Janet Barboza afirmó que el evento solo habría recaudado S/140 hasta ese momento, lo que equivaldría a apenas una o dos entradas vendidas. Edson Dávila agregó que cobrar S/100 por una entrada a un evento de este tipo era difícil de sostener frente al público.

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Esas cifras, sin embargo, no se condijeron con lo que ocurrió el día del evento. Las imágenes del local lleno apuntan a una convocatoria cercana al aforo máximo de 200 personas, lo que situaría la recaudación final en torno a los S/20.000 que la organización había proyectado como meta.

Pamela López vivió un día inolvidable rodeada del cariño de su fandom 'KittyPam'. En un evento temático lleno de color rosa y alegría, la 'Leona Guerrera' bailó y celebró con sus seguidores, quienes la aclamaron con entusiasmo. Video: TikTok @farandula.lorcha

El club KittyPam respondió a los comentarios televisivos con un comunicado en el que rechazó las afirmaciones vertidas al aire, las calificó de “información que no es real” y exigió una rectificación pública a los conductores de ‘América Hoy’. Las organizadoras advirtieron que, de no producirse esa rectificación, evaluarían acciones legales.

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Por su parte, López respondió directamente a Escribens en declaraciones recogidas por el espacio digital ‘Q Bochinche’. La exparticipante de ‘La Granja VIP’ dijo respetar la trayectoria de la conductora, pero rechazó sentirse anulada como figura pública. "Existo acá en la Tierra, tengo un DNI y mi nombre es ese, Pamela López“, declaró.

También enmarcó el evento en su proceso personal: “Una persona que resurgió de las cenizas y que hoy en día ya son dos años que estoy intentando salir adelante de la forma que sea”, afirmó. López dejó en claro que no se presenta como artista consagrada, pero sí como alguien dispuesta a adaptarse a lo que el medio le ofrece.

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“Si me mandan a cantar, canto. Si me mandan a bailar, bailo. Si me mandan a actuar, lo hago. Si me dan limones, hay que hacer limonada”, sostuvo. En las redes sociales, las reacciones al evento fueron divididas. Algunos usuarios cuestionaron el número de asistentes y señalaron que las imágenes no permitían confirmar un lleno total, mientras que otros respaldaron la convocatoria y destacaron el éxito de la organización.