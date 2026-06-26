Pamela López responde a Rebeca Escribens tras minimizar evento con su fandom: “Existo acá en la Tierra, tengo un DNI”

Pamela López responde a Rebeca Escribens tras minimizar su evento con su fandom: “Soy una persona que existe en esta tierra”

Pamela López respondió a Rebeca Escribens luego de que la conductora cuestionara el evento que organiza su fandom para el sábado 28 de junio en La Molina y se preguntara qué “talento” vería el público a cambio de una entrada.

La exintegrante de 'La Granja VIP’ sostuvo que respeta la trayectoria de la presentadora, pero defendió su derecho a reinventarse y a aprovechar oportunidades laborales.

La respuesta se dio en declaraciones recogidas por Q’Bochinche, donde López subrayó que, más allá de la percepción mediática, es una persona con nombre, historia y un proceso de reconstrucción personal. “Existo acá en la Tierra, tengo un DNI”, dijo.

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La respuesta de Pamela López

Pamela López inició su descargo con un mensaje conciliador, aunque marcando distancia de la crítica. “Con mucho cariño, Rebeca, respeto mucho tu trayectoria”, expresó.

Luego dejó una frase que sintetiza su incomodidad: “Quizás, para ti no soy nada”. Sin embargo, aclaró que no acepta ser anulada como persona o figura pública. “Yo sí soy Pamela López, soy un ser humano”, añadió.

El eje de su respuesta fue reivindicar su existencia pública y personal frente a comentarios que, según ella, la minimizan.

“Existo acá en la Tierra, tengo un DNI y mi nombre es ese, Pamela López”, dijo. Y remarcó su punto de quiebre personal: “Una persona que resurgió de las cenizas y que hoy en día ya son dos años que estoy intentando salir adelante de la forma que sea”.

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Con esas frases, López buscó desplazar el debate del “talento” hacia el derecho a rehacer su vida y sostenerse en un contexto donde su nombre ya forma parte de la conversación mediática.

Pamela López responde a Rebeca Escribens tras minimizar evento con su fandom.

“Si me mandan a cantar, canto”: su postura frente a nuevas oportunidades

Pamela López sostuvo que está dispuesta a asumir diferentes roles si el trabajo se lo exige. “Esa soy yo. Si me mandan a cantar, canto. Si me mandan a bailar, bailo. Si me mandan a actuar, lo hago”, afirmó.

En la misma línea, usó una frase popular para cerrar su idea: “Si me dan limones, hay que hacer limonada”.

El mensaje fue directo: no se presenta como artista consagrada, pero sí como alguien que busca adaptarse a lo que el medio le ofrece.

Rebeca Escribens: “¿Qué talento voy a ver en ese lugar?”

El cruce empezó luego de los comentarios de Rebeca Escribens en televisión sobre el evento del fandom. La conductora cuestionó el concepto de ser fan de una figura que no es cantante, actriz o bailarina, y planteó su duda como consumidora: qué recibe alguien si paga una entrada.

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“Si voy a pagar mi plata es para saber qué es lo que vas a recibir. Qué talento voy a recibir”, dijo Escribens, en una conversación donde también se habló del costo del ticket y la convocatoria del evento.

Rebeca Escribens cuestionó el evento de fans de Pamela López y soltó una frase que encendió el debate: “¿Qué talento voy a ver?”. El fandom respondió con un comunicado y pidió rectificación pública.

El evento del fandom y el debate: entre comunidad, negocio y expectativas

La discusión se instaló en un punto sensible del entretenimiento digital: cuándo un fandom se convierte en un evento organizado y qué se está comprando realmente: cercanía, foto, convivencia o un espectáculo.

Para Escribens, la pregunta fue “qué talento”. Para López, el foco fue otro: la legitimidad de su nombre, su reconstrucción personal y la necesidad de “salir adelante”.

En paralelo, el fandom también reaccionó: difundió un comunicado para defender el evento, negar que sea lucrativo y exigir rectificación a conductores de televisión por información que, según ellos, no era real.

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Un afiche promociona la celebración "Team Kitty Pam" de Pamela López en La Molina, Perú, el 28 de junio, con un costo de entrada de S/100.