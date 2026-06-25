Rebeca Escribens lanza fuertes críticas contra evento del fandom de Pamela López: “¿Qué talento voy a ver en ese lugar?”

Rebeca Escribens critica evento del fandom de Pamela López: “¿Qué talento voy a ver en ese lugar?”.

Rebeca Escribens cuestionó en vivo el evento que organiza el club de fans de Pamela López para el domingo 28 de junio en un local de La Molina. La conductora comentó el tema en la edición matinal del 25 de junio y puso el foco en una duda que repitió varias veces: qué recibe el público a cambio de pagar una entrada.

“Si voy a pagar mi plata es para saber qué es lo que vas a recibir. Qué talento voy a recibir”, dijo, en una conversación con sus compañeros, donde también se mencionó el precio de la entrada y el nivel de convocatoria del evento.

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“Fan de qué”: la pregunta con la que Rebeca abrió el debate

En el set, Escribens planteó una pregunta directa sobre el concepto del fandom y lo comparó con el fanatismo tradicional hacia artistas.

“Yo quiero hacerles una pregunta, compañeros. Fan de qué. Uno es fan de un artista, ¿de qué? ¿Qué cosa, qué es? Canta, baila, es actriz, que es fan de…”, expresó.

Edson Dávila intervino para dar un encuadre: “Influencer. Obviamente, redes sociales, la gente le ha agarrado mucho cariño, hace su live”. Escribens aceptó la etiqueta, pero insistió en el punto que para ella es central: el valor del ticket frente a la experiencia ofrecida.

“Si voy a pagar mi plata”: su crítica por el precio y lo que se ofrece

A partir de la explicación, la conductora de ‘América Hoy’ volvió a la idea del “talento” como un criterio para decidir comprar una entrada.

“Es un influencer, ya. No, para saber. Si voy a pagar mi plata, es para saber qué es lo que vas a recibir. Qué talento voy a recibir. Qué talento voy a ver en ese lugar”, sostuvo.

En el mismo intercambio, Janet Barboza aportó datos que, según dijeron al aire, les llegaron sobre el evento: un aforo de 200 personas, fiesta, globos, souvenirs, intercambio de regalos y dinámicas con los asistentes.

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Rebeca Escribens cuestionó el evento de fans de Pamela López y soltó una frase que encendió el debate: “¿Qué talento voy a ver?”. El fandom respondió con un comunicado y pidió rectificación pública.

“Siete personas han comprado”: el dato que encendió la conversación

Otro punto que se instaló en la conversación fue el nivel de recaudación y la cantidad de entradas vendidas, según lo comentado en el programa.

Janet Barboza afirmó que estaba preocupada porque el evento solo habría reunido S/140. “Ciento cuarenta soles”, repitió Escribens. Barboza insistió: “Ciento cuarenta soles”.

Luego, Escribens añadió: “Siete personas han comprado las entradas”. En esa misma línea, consultó cuánto costaban y se sorprendió cuando le respondieron el monto.

“¿Cuánto, cuánto pagan? ¿Veinte?”, preguntó Escribens. Barboza le corrigió: “Cien, cien soles”. Escribens reaccionó: “Ah, cien soles. Uy, ¿no era veinte?”.

Edson Dávila reforzó la idea con una comparación: “Chicas, pero si ahora tú vas a una discoteca ahorita y te cobran veinte soles, no quieres pagar. Imagínate cien soles, no van a pagar”.

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Un afiche promociona la celebración "Team Kitty Pam" de Pamela López en La Molina, Perú, el 28 de junio, con un costo de entrada de S/100.

La postura de Janet Barboza: “Es una manera de reinventarte”

Mientras Escribens insistía en el valor del ticket frente a lo ofrecido, Barboza defendió el formato como una forma de capitalizar una comunidad.

“Ahora, yo creo que es un muy buen negocio. Yo creo que es una manera de rebuscarte, de reinventarte”, dijo.

Luego detalló el concepto: “Si quieres conocer a Pamela López o a tu estrella favorita, alquilas un localcito, pones una orquesta, buenos bocaditos y te diviertes, aunque sea conversando, bailando un ratito”.

Escribens se quedó con un matiz que le incomodó: “Tú has dicho estrella”.

El comunicado del club de fans: piden rectificación y advierten acciones legales

Tras los comentarios en televisión, el club de fans de Pamela López difundió un comunicado en el que rechazó que el evento sea lucrativo y negó que López forme parte de la organización.

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Según el pronunciamiento, la actividad “no es lucrativa” y el pago cubre lo que se ofrece dentro del local. También señalaron que no permitirán “difamaciones” en torno a supuestos beneficios económicos para Pamela López.

En el documento, el club exigió una rectificación pública a los conductores de América Hoy por “información que no es real” y advirtió que, si no se corrige, tomarán acciones legales.

El fandom de Pamela López respondió con un comunicado y exigió rectificación.

Un choque clásico: fandom, negocio y expectativas

La discusión alrededor del evento abrió un debate recurrente en la farándula digital: qué significa ser “fan” de una figura mediática que no es artista tradicional y cuánto se está dispuesto a pagar por una experiencia basada en convivencia, foto y dinámica con seguidores.

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Escribens planteó el tema desde el lado del consumidor: “¿qué talento voy a ver?”. Barboza lo miró como un modelo de negocio y comunidad. Y el fandom respondió con un comunicado, defendiendo el evento y advirtiendo medidas si la discusión se instala como “lucrativa” o “engañosa”.