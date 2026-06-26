Revelan la insólita suma de dinero que ya habría recaudado evento para conocer a Pamela López: “Ha estado tela”

El evento para conocer a Pamela López recauda una cifra mínima y desata polémica entre seguidores

El club de fans de Pamela López organizó un evento denominado ‘La hora López’, donde los seguidores tendrían la oportunidad de conocer en persona a la finalista de ‘La granja VIP’. La iniciativa, promocionada en redes sociales, ofrecía a los asistentes un paquete que incluía fotos profesionales, música en vivo, bocaditos, hamburguesas artesanales, orquesta, DJ, hora loca y movilidad de ida y vuelta, todo por un precio de S/100 por persona.

La actividad, prevista para el sábado 28 de junio en el distrito de La Molina, generó polémica desde su anuncio debido al costo de la entrada, que fue percibido como elevado por parte de la audiencia.

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¿Cuánto recaudó?

El programa América hoy reveló que, a pesar de la expectativa inicial, la respuesta del público habría sido limitada. Según una de las organizadoras contactadas por el magazine, “ha estado tela, solo se ha recaudado 140 soles”, cifra muy por debajo de lo esperado.

La meta de la organización era reunir hasta S/20.000, considerando que el aforo estimado era de 200 personas. El precio de la entrada se justificaba, según las organizadoras, en la variedad de servicios incluidos dentro del evento. Sin embargo, la escasa respuesta de los seguidores sorprendió tanto a los promotores como a los propios programas de espectáculos, que han seguido de cerca la evolución del caso.

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El informe de América hoy, conducido por Janet Barboza, detalló que la actividad no logró convocar el interés proyectado. En una conversación con el magazine, una supuesta organizadora admitió: “Ha estado tela”, expresión utilizada para referirse a que la recaudación fue mínima.

Un afiche promociona la celebración "Team Kitty Pam" de Pamela López en La Molina, Perú, el 28 de junio, con un costo de entrada de S/100.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Diversos usuarios cuestionaron la pertinencia de un evento pago para conocer a una figura de la televisión reciente, mientras que otros pusieron en duda la organización y la transparencia del manejo de los fondos. El club de fans, bajo el nombre de KittyPam, emitió un comunicado a través de la página Instarándula, en el que exigieron a América hoy una rectificación pública por algunas afirmaciones vertidas en su informe.

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Sin fines de lucro

En el comunicado, las organizadoras aclararon que Pamela López no participa en la organización ni recibe beneficios económicos por el evento. “Pamela López no forma parte de la organización ni obtiene ingresos de esta actividad”, señalaron, agregando que el objetivo del club no es lucrar. Además, advirtieron que, de no obtener una rectificación por parte del programa, se reservarán el derecho de iniciar acciones legales.

La aclaración de KittyPam resalta que el evento, si bien gira en torno a la figura de Pamela López, fue ideado y ejecutado por sus seguidoras. El club insistió en que la finalidad era brindar una experiencia a los fans y no obtener un rédito económico. La polémica por el precio de la entrada, la baja recaudación y los cuestionamientos sobre la finalidad del evento han marcado la conversación en torno a ‘La hora López’.

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Pamela López posa en dos retratos para la promoción de un encuentro con sus seguidores en Trujillo, Perú.

A pesar de la baja convocatoria inicial, el evento ‘La hora López’ sigue programado para la fecha anunciada. Las organizadoras continúan promocionando la actividad, destacando los beneficios incluidos en la entrada y reiterando que la finalidad del encuentro es fortalecer la comunidad de seguidores en torno a Pamela López. El desenlace del encuentro y la respuesta final del público quedarán reflejados en los próximos días, cuando se confirme la asistencia y la suma definitiva recaudada.

El contexto de la figura de Pamela López se encuentra teñido por diversas controversias mediáticas recientes, especialmente tras la viralización del mensaje de Christian Cueva relacionado con su familia y el desalojo de la hija mayor de la empresaria. Estas situaciones han mantenido a la influencer en el centro de la conversación pública, tanto por su paso por la televisión como por su vida personal.

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