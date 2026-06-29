Estos dos frentes golpearán la economía peruana en lo que resta del año, según los economistas más importantes del país

Ocho de cada diez economistas piden que el próximo gobierno priorice desde el inicio la seguridad ciudadana y la preparación ante un posible Fenómeno El Niño Costero fuerte en 2026. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

La inseguridad ciudadana y los riesgos climáticos se posicionan como las amenazas más relevantes para la economía peruana en el corto plazo, según la más reciente encuesta del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Ocho de cada diez economistas consideran que el Estado debe priorizar la protección frente a un posible Fenómeno El Niño Costero, así como reforzar la seguridad ciudadana y combatir el crimen organizado desde el inicio de la próxima gestión de gobierno.

Prevención ante el Fenómeno El Niño Costero: infraestructura en la mira

Frente a la alta probabilidad de que ocurra un Fenómeno El Niño Costero fuerte en la segunda mitad de 2026, la mayoría de especialistas recomienda que el Estado concentre sus esfuerzos en el refuerzo de infraestructura crítica de protección.

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Esta prioridad incluye defensas ribereñas, sistemas de drenaje fluvial, canales de riego y obras de prevención en las zonas más vulnerables del país.

Los economistas plantean reforzar infraestructura crítica de protección con defensas ribereñas, drenaje fluvial, canales de riego y medidas preventivas antes de la temporada de lluvias.

De acuerdo con estimaciones de CENEPRED, 1,5 millones de viviendas presentan riesgo alto o muy alto por movimientos en masa y 1,1 millones enfrentan riesgo por inundaciones durante el periodo junio-agosto.

La ejecución de obras antes del inicio de la temporada de lluvias es vista como indispensable por los expertos consultados por el IPE.

¿Cuáles deben ser las prioridades legislativas?

Si el nuevo gobierno decide solicitar facultades legislativas al iniciar su gestión, ocho de cada diez economistas señalan que la prioridad debe ser la seguridad ciudadana y la lucha contra las economías ilegales.

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El informe del IPE revela que solo el 5% de los especialistas considera que el Ejecutivo no debería pedir este tipo de facultades, lo cual evidencia un amplio respaldo para que el gobierno entrante impulse reformas en estos ámbitos.

Otras prioridades mencionadas incluyen la simplificación administrativa, el destrabe de la inversión y la reorganización de empresas estatales como Petroperú.

La inseguridad ciudadana y el crimen organizado aparecen como el principal riesgo económico para los próximos tres meses, con 53% de menciones en el sondeo del IPE.

El equipo económico y la confianza empresarial

El nombramiento de un equipo económico capaz es identificado como clave para recuperar la confianza empresarial y animar la inversión privada.

En este sentido, el informe revela que ocho de cada diez economistas consultados por el IPE consideran que este aspecto debe ser prioritario para el próximo gobierno.

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Además, el 56% estima fundamental impulsar medidas que garanticen el orden interno y combatan la inseguridad. Señales de respeto a la estabilidad jurídica y reglas tributarias y laborales previsibles también figuran entre las demandas de los encuestados.

Inseguridad, el área de peor desempeño del Ejecutivo

Nueve de cada diez economistas perciben que la inseguridad ciudadana y las economías ilegales han sido el área de peor desempeño del Ejecutivo en los últimos cinco años.

Ocho de cada diez economistas consideran prioritario nombrar un equipo económico que recupere la confianza empresarial y aliente la inversión privada en Perú. REUTERS/Angela Ponce

Le siguen la eficiencia en el gasto público y la designación de autoridades, lo que, según Carlos Gallardo, gerente general del IPE, refleja una gestión débil que ha limitado la capacidad estatal para garantizar seguridad y ejecutar políticas efectivas.

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“Lograr mejores resultados económicos requiere pasar de los anuncios a los hechos, con capacidad técnica, reglas claras y combate a la inseguridad”, afirmó Gallardo al difundir el estudio.

Cambios en los principales riesgos económicos

El estudio muestra que la inseguridad ciudadana y el crimen organizado lideran la lista de riesgos económicos para los próximos tres meses, con un 53% de menciones, desplazando a la incertidumbre electoral registrada en meses anteriores.

Los riesgos climáticos, asociados a un posible Fenómeno El Niño Costero fuerte, escalaron al segundo lugar con 45%. La conflictividad social y el deterioro de las finanzas públicas también figuran entre los principales focos de preocupación para el resto del año.

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La encuesta del IPE se realizó entre el 22 y el 25 de junio de 2026 y recogió la opinión de 86 economistas, en un contexto marcado por la inminente definición de la segunda vuelta electoral y la expectativa sobre el rumbo de la economía nacional.