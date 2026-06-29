Ignacio Buse vs Emilio Navas EN VIVO: duelo por primera ronda de Wimbledon en el debut del peruano en el Grand Slam

Ignacio Buse se mide con el estadounidense Emilio Nava en su primer partido en el Grand Slam de Wimbledon, en Londres, en sus tradicionales canchas de césped. Por su posición en el ránking ATP (34°), el peruano es uno de los sembrados del torneo.
Tercer set: Ignacio Buse mantiene la ventaja de su saque para adelantar 6-5 ante Nava. Es un duelo bastante igualado
Tercer set: Nuevamente Nava empareja el parcial para ponerse 5-5
Tercer set: Ignacio Buse pone el set 5-4 ante Emilio Nava. Está obligado a quebrar el saque de Nava
Tercer set: Nava logra igualar el parcial viniendo de abajo. Nacho debe recuperar terreno en lo que viene
Tercer set: Ignacio Buse va al servicio y después de ir abajo 40-0, logra igualar el game, pero termina cediendo a favor de Nava. El marcador parcial es de 4-3 a favor de Nacho
Tercer set: Emilio Nava no le da espacio a Ignacio Buse y logra descontar 4-2 en el parcial
Tercer set: Buse se impone 4-1 y mantiene la ventaja en el tercer parcial
Tercer set: Descuenta Nava para poner el parcial 3-1. Ahora Nacho tiene el saque
Tercer set: Imparable el peruano logra ponerse 3-0 mostrando pasajes de su mejor tenis sobre el césped londinense
Tercer set: En un reñido segundo game, Buse logra quebrar el saque de Nava para ponerse 2-0