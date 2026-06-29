Perú Deportes

Ignacio Buse vs Emilio Navas EN VIVO: duelo por primera ronda de Wimbledon en el debut del peruano en el Grand Slam

El tenista peruano enfrenta un reto en el mítico césped londinense ante el estadounidense Navas. Así abre su participación en uno de los cuatro grandes torneos mundiales de tenis

Guardar
Google icon
Ignacio Buse vs Emilio Nava: día, hora y canal TV del debut del peruano en Wimbledon 2026
Ignacio Buse vs Emilio Nava: día, hora y canal TV del debut del peruano en Wimbledon 2026. Crédito: Imagen ilustrativa Infobae.

Ignacio Buse se mide con el estadounidense Emilio Nava en su primer partido en el Grand Slam de Wimbledon, en Londres, en sus tradicionales canchas de césped. Por su posición en el ránking ATP (34°), el peruano es uno de los sembrados del torneo.

12:24 hsHoy

Tercer set: Ignacio Buse mantiene la ventaja de su saque para adelantar 6-5 ante Nava. Es un duelo bastante igualado

12:21 hsHoy

Tercer set: Nuevamente Nava empareja el parcial para ponerse 5-5

12:19 hsHoy

Tercer set: Ignacio Buse pone el set 5-4 ante Emilio Nava. Está obligado a quebrar el saque de Nava

12:13 hsHoy

Tercer set: Nava logra igualar el parcial viniendo de abajo. Nacho debe recuperar terreno en lo que viene

12:06 hsHoy

Tercer set: Ignacio Buse va al servicio y después de ir abajo 40-0, logra igualar el game, pero termina cediendo a favor de Nava. El marcador parcial es de 4-3 a favor de Nacho

12:05 hsHoy

Tercer set: Emilio Nava no le da espacio a Ignacio Buse y logra descontar 4-2 en el parcial

Emilio Nava no le da espacio a Ignacio Buse y logra descontar 4-2 en el tercer set. ESPN
12:00 hsHoy

Tercer set: Buse se impone 4-1 y mantiene la ventaja en el tercer parcial

11:57 hsHoy

Tercer set: Descuenta Nava para poner el parcial 3-1. Ahora Nacho tiene el saque

11:54 hsHoy

Tercer set: Imparable el peruano logra ponerse 3-0 mostrando pasajes de su mejor tenis sobre el césped londinense

11:51 hsHoy

Tercer set: En un reñido segundo game, Buse logra quebrar el saque de Nava para ponerse 2-0

Temas Relacionados

WimbledonGrand SlamTenisIgnacio Buseperu-deportes

Últimas noticias

Renato Tapia dio detalles de su relación con Jean Ferrari y si hay un problema que lo aleja de la selección: “No hubo un teléfono malogrado”

El volante peruano habló del inconveniente que lo tiene fuera de la ‘bicolor’ y si hubo algún cruce con el exdirectivo de Universitario y con Agustín Lozano

Renato Tapia dio detalles de su relación con Jean Ferrari y si hay un problema que lo aleja de la selección: “No hubo un teléfono malogrado”

Se filtró el motivo por el que Alex Valera no dejará Universitario: “América de Cali quedó en ridículo”

El club colombiano mostró interés en el delantero peruano, pero la oferta presentada fue rechazada por la ‘U’, que la consideró insuficiente. Además, otro factor impidió que la transferencia se concretara

Se filtró el motivo por el que Alex Valera no dejará Universitario: “América de Cali quedó en ridículo”

Dónde ver Paraguay vs Alemania HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos del Mundial 2026

La selección teutona parte como favorita, pero la ‘albirroja’ quiere dar el golpe en un cruce decisivo por seguir en competencia. Conoce los detalles de la transmisión del cotejo

Dónde ver Paraguay vs Alemania HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos del Mundial 2026

A qué hora juega Países Bajos vs Marruecos HOY en Perú: partido en Monterrey por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Selecciones medirán fuerzas en busca del pase a los octavos de final de la Copa del Mundo. Choque de pronóstico reservado. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Países Bajos vs Marruecos HOY en Perú: partido en Monterrey por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Paraguay vs Alemania HOY en Perú: partido en Boston por dieciseisavos de final del Mundial 2026

El elenco ‘guaraní’, que clasificó ‘in extremis’ a la siguiente ronda, buscará dar la sorpresa ante el cuadro ‘teutón’ en Boston. Conoce los detalles del encuentro

A qué hora juega Paraguay vs Alemania HOY en Perú: partido en Boston por dieciseisavos de final del Mundial 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Diego Santilli: “Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo hoy es claramente de Javier Milei y me gustaría que sea reelecto”

Diego Santilli: “Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo hoy es claramente de Javier Milei y me gustaría que sea reelecto”

Villa Devoto: un camión chocó contra el alambrado y el muro del ferrocarril San Martín

Hallaron más de 20 granadas en un predio ecológico de Monte Grande: el momento de las detonaciones

El PRO destacó el perfil dialoguista de Diego Santilli y anticipó una nueva etapa en la coordinación del Gobierno

Crisis en vivo en Gran Hermano: el mensaje que desencadenó el llanto de Tamara Paganini y su posible salida de la casa

INFOBAE AMÉRICA

La Guardia Costera descargó drogas valuadas por más de USD 63 millones en Florida

La Guardia Costera descargó drogas valuadas por más de USD 63 millones en Florida

Pesaba 116 kilos a los 7 años, murió por falla cardíaca y la fiscalía acusa a sus padres de asesinato en Michigan

Irán dilata nuevas reuniones con Estados Unidos e insiste en arancelar el paso por estrecho de Ormuz junto con Omán

Mary Shelley, escritora inglesa: “Nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme”

Terremoto ahonda la fractura entre civiles y militares en Venezuela

DEPORTES

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La “rebelión” de tenistas que pone en alerta a Wimbledon: los ejes centrales de la protesta y el acuerdo al que llegaron

La crítica de una leyenda del fútbol a Cristiano Ronaldo por su rendimiento en el Mundial: “Termina condicionando a Portugal”

El ránking de los partidos del Mundial con más público: cuál fue el más visto de Argentina y en qué posición quedó