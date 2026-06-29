Ingresó como falso huésped y dejó dinamita en un hotel de Carabayllo: confesó que le ofrecieron S/2.000 por el atentado tras ser capturado

Un joven de 20 años fue capturado luego de dejar un cartucho de dinamita en el hotel Sarita, en Carabayllo. Cámaras de seguridad registraron el ataque y, tras su detención, confesó que le ofrecieron S/2.000 por cometer el atentado. Fuente: Latina Ntocias

Un joven de 20 años fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de ser señalado como el responsable de dejar un cartucho de dinamita en el interior de un hotel ubicado en el distrito de Carabayllo. El ataque, que habría estado vinculado a un caso de extorsión, generó momentos de pánico entre trabajadores y huéspedes del establecimiento.

El ataque fue dirigido contra el hotel Sarita, ubicado en el kilómetro 17 de la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo. De acuerdo con las autoridades, el hecho provocó pánico entre trabajadores y huéspedes, que salieron del local tras el lanzamiento del artefacto.

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La intervención se concretó en cuestión de minutos. Fuentes policiales señalaron que el presunto implicado fue capturado a solo una cuadra del hotel, en una acción coordinada entre personal de la Dirincri y la comisaría Progreso.

La Policía Nacional del Perú capturó a un joven de 20 años señalado como responsable de dejar cartuchos de dinamita en el hotel Sarita de Carabayllo, tras un presunto caso de extorsión. (Composición: Infobae Perú )

Cámaras de seguridad captaron el momento en que delincuente dejó un explosivo en hotel

Imágenes difundidas por Latina Noticias muestran a un sujeto encapuchado y con una mascarilla que cubría su rostro. En la secuencia, el hombre toca la puerta del hotel como si buscara una habitación, pero luego sube por las escaleras y llega hasta la recepción.

El general Jorge Castillo, jefe regional policial Lima Centro, explicó que el objetivo del ataque era intimidar a los propietarios del negocio para obligarlos a pagar dinero producto de la extorsión.

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“Ven que salen despavoridos las personas que se encontraban en el hotel, los trabajadores del hotel, a quienes había arrojado un cartucho de dinamita. El mensaje es atemorizar a los propietarios del hotel y que accedan a hacer el pago extorsivo que le estaban indicando”, manifestó el alto mando policial.

La rápida evacuación de quienes se encontraban en el establecimiento evitó una tragedia, ya que el explosivo pudo haber ocasionado graves consecuencias de haber detonado.

Material incautado por la Policía Nacional del Perú, que incluye arma de fuego, dinamita y teléfono móvil, relacionado con un ataque extorsivo a un hotel en Carabayllo, Lima. (Composición: Infobae Perú )

Delincuente fue detenido con tres cartuchos de dinamita

Aunque el sujeto creyó haber concretado su plan, la respuesta policial fue inmediata. Según el reporte difundido, no transcurrieron ni dos minutos antes de que fuera intervenido por efectivos a una cuadra del lugar, en una operación de coordinación.

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Durante la intervención, los policías informaron que el detenido sería integrante de la banda criminal “Los Chunchos de Lima Norte”, organización investigada por cometer extorsiones contra diversos negocios del distrito.

Tras la captura, los agentes también reportaron el hallazgo de material explosivo. De acuerdo con la información difundida, se le incautaron tres cartuchos de dinamita. Además, se informó que registraba antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de armas.

Detenido confesó pago de 2 mil soles por dejar explosivo en hotel

La Policía identificó al detenido como Leandro Santos Reátegui, de 20 años, según precisó el reporte. De acuerdo con la versión policial, tras su detención admitió que el encargo habría sido ofrecido por “alias Cara de Papa”, señalado como cabecilla de la banda Los Chunchos de Lima Norte.

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Un joven de 20 años es capturado por la Policía Nacional del Perú en Carabayllo tras ser señalado como responsable de dejar un cartucho de dinamita en un hotel. (Composición: Infobae Perú )

En un intercambio registrado durante la intervención, el detenido atribuyó el origen del explosivo a ese presunto cabecilla. Ante la pregunta “¿Quién te dio el explosivo?”, respondió: “Cara de Papa”. Luego, al ser consultado por quién era, afirmó: “Es un puntero de arriba”, y añadió: “Somos del mismo barrio”, cuando le preguntaron de dónde lo conocía.

El diálogo continuó con la consulta sobre el pago por ejecutar el ataque. Tras un momento de duda, Santos Reátegui respondió con claridad: “Dos mil”. Para la PNP, el teléfono del intervenido sería una pieza clave en la investigación. El general Castillo indicó: “En su celular, que ha sido intervenido, se pueden ver los mensajes de articulación que él hace con, supuestamente, con el líder de la banda, un tal alias Cara de Papa, que pertenecería y supuestamente sería el jefe de la banda delincuencial Los Chunchos de Lima Norte”.

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