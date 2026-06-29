‘Majo con sabor’ reaparece tras cirugía de reducción de senos y revela cómo luce: “Tienen el tamaño perfecto”

Majo con Sabor rompió su silencio sobre el fin de su romance con Gabriel Calvo y aseguró que ambos atravesaban etapas muy distintas de la vida. La influencer confesó que soñaba con casarse y tener hijos, mientras que el actor ya había vivido esas experiencias. ATV/ Magaly TV La Firme.

Después de atravesar semanas complicadas tanto en el ámbito personal como emocional, María José Vigil Checa, más conocida como ‘Majo con sabor’, decidió compartir con sus seguidores una noticia que marca un nuevo comienzo en su vida. La influencer gastronómica reapareció desde una clínica para contar que se sometió con éxito a una cirugía de reducción de senos, una decisión que, según explicó, venía postergando desde hace mucho tiempo debido a los problemas físicos que le ocasionaba el tamaño de su busto.

La joven de 26 años publicó una serie de fotografías en blanco y negro a través de su cuenta oficial de Instagram, donde aparece sonriente y visiblemente aliviada luego de salir del quirófano. En las imágenes se le observa haciendo la señal de la paz y levantando ambos pulgares, transmitiendo tranquilidad a quienes habían seguido de cerca su estado de salud.

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Su publicación no tardó en generar miles de reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes celebraron que la intervención médica se desarrollara sin complicaciones.

Majo con Sabor comparte un momento en el hospital y su aspecto actual tras someterse a una cirugía de reducción de senos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencer explicó por qué decidió operarse

Lejos de tratarse de una decisión estética, Majo con sabor explicó que la cirugía respondió principalmente a una necesidad médica. Durante varios años, el tamaño de sus senos le ocasionó constantes molestias físicas, especialmente fuertes dolores en la espalda que terminaban afectando su calidad de vida.

Tras evaluar distintas alternativas, finalmente optó por someterse a una mamoplastia de reducción, convencida de que sería la mejor decisión para cuidar su salud. Con evidente emoción, compartió un extenso mensaje en el que describió lo difícil que resultó afrontar el proceso previo a la operación.

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"Una semana muy fuerte. Sentía que no lograría llegar a hoy y me alegro mucho. Superé a mi mente y por fin mis boobies tienen el tamaño perfecto para mi espalda. Así que despídanse de esos que ahora se vienen saludables“, escribió la creadora de contenido.

La publicación fue acompañada de fotografías donde mostró parte del resultado de la intervención y dejó ver que atraviesa una recuperación favorable.

Majo con sabor reaparece luego de su mediática ruptura y confirma que se sometió a una cirugía. Captura: IG.

Majo con sabor agradece el apoyo recibido antes de ingresar al quirófano

La chef también aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándola durante los días previos a la operación.

Según confesó, atravesó momentos de mucha ansiedad y nerviosismo antes de ingresar al quirófano, por lo que el respaldo de su entorno fue fundamental para tomar la decisión definitiva. "Gracias a las personitas que me ayudaron a superar mis nervios, ansiedades y sobre todo al no puedo“, escribió.

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El mensaje recibió cientos de comentarios de cariño tanto de seguidores como de figuras conocidas del medio artístico. Entre quienes reaccionaron a la publicación destacaron Onelia Molina, Adolfo Aguilar y Wendy Ramos, quienes le desearon una pronta recuperación y celebraron que todo hubiera salido de la mejor manera.

Las muestras de afecto también llegaron desde colegas del mundo gastronómico e influencers que siguen de cerca el trabajo de Majo con sabor.

Majo con sabor reaparece luego de su mediática ruptura y confirma que se sometió a una cirugía. Captura: IG.

Su reaparición ocurre semanas después de confirmar el fin de su relación con Gabriel Calvo

La operación de la influencer se produce pocas semanas después de que anunciara públicamente el final de su relación sentimental con el actor Gabriel Calvo. Ambos habían iniciado un romance que llamó la atención debido a la diferencia de edad entre ambos, pues mientras ella tiene 26 años, el actor cuenta con 51.

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La relación apenas duró cuatro meses, pero fue suficiente para convertirse en uno de los temas más comentados dentro de la farándula peruana.

Tras confirmar la ruptura, Majo con sabor decidió brindar una entrevista al programa Magaly TV: La Firme, donde habló por primera vez sobre las razones que la llevaron a poner fin al romance.

Durante la conversación, aseguró que la experiencia terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla debido a diversas situaciones que vivió al lado del actor.

Majo con sabor reaparece luego de su mediática ruptura y confirma que se sometió a una cirugía. Captura: IG.

Majo con sabor aseguró que perdió amistades durante su relación

En aquella entrevista, la influencer explicó que uno de los aspectos que más le dolió fue haberse distanciado de personas importantes mientras mantenía la relación. Según contó, poco a poco comenzó a alejarse de amigos y amigas sin darse cuenta del impacto que eso tendría en su vida.

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"En realidad, yo me percaté tanto por la relación que perdí muchas cosas al costado, o sea, me alejé de amigos, amigas“, expresó.

Sus declaraciones generaron una gran repercusión debido a que dejó entrever que la relación afectó diferentes aspectos de su vida personal. La creadora de contenido también señaló que las diferencias entre ambos iban mucho más allá de la edad.

Majo con Sabor, en un formato de pantalla dividida, rompe su silencio sobre Gabriel Calvo, revelando celos, lágrimas y las razones de su separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los distintos proyectos de vida marcaron el final del romance

Además del desgaste emocional, Majo con sabor explicó que ambos tenían objetivos completamente distintos respecto al futuro.

Mientras ella desea casarse y formar una familia, consideró que Gabriel Calvo ya había pasado por esas etapas y no compartía los mismos planes. "Él ya tiene una vida estructurada, ya ha vivido 50 años. Quiero casarme. Entonces son cosas que él ya las vivió y yo no“, manifestó.

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En Sin +Q Decir, Vigil afirmó que la separación no se debió a una infidelidad: “No congeniamos”. YouTube

Con esas palabras dejó en evidencia que la incompatibilidad en sus proyectos personales terminó siendo uno de los principales motivos para tomar la decisión de terminar la relación.

Desde entonces, la influencer ha preferido enfocarse en sí misma y en recuperar la tranquilidad después de una etapa que describió como muy complicada.

Majo con Sabor expone los motivos de su separación de Gabriel Calvo y Magaly respalda su decisión. Captura: Magaly TV La Firme.