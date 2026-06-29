De empleada bancaria a millonaria: analista de reconocido banco habría desviado S/ 6,5 millones para costear una vida de lujos

Se convirtió en millonaria de la noche a la mañana, pero no por un golpe de suerte ni por un ascenso. Una analista de operaciones de un conocido banco fue acusada de transferirse dinero desde cuentas de la propia entidad financiera hacia sus cuentas personales.
De acuerdo con la investigación policial, Lorena Rosa Malú Canales Cerdán habría aprovechado los accesos que le otorgaba su cargo para mover dinero de cuentas institucionales hacia cuentas bancarias personales sin autorización. El esquema habría permanecido oculto durante cerca de ocho meses, tiempo suficiente para acumular una fortuna y llevar un estilo de vida marcado por viajes, compras y proyectos inmobiliarios.
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El caso, presentado por Panorama de Panamericana Televisión, salió a la luz tras una auditoría interna del banco, que detectó movimientos irregulares y dio aviso a las autoridades. La División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirincri intervino a la trabajadora, quien reconoció ante los agentes haber transferido dinero a sus propias cuentas, mientras continúan las investigaciones para determinar el destino de la totalidad de los fondos.
El modus operandi detrás del millonario desvío de dinero
Según la Policía Nacional, Lorena Rosa Malú Canales Cerdán trabajaba en la entidad financiera desde el año 2012 y había ocupado distintos cargos antes de desempeñarse como analista de operaciones. Esa función le permitía acceder a cuentas vinculadas con créditos hipotecarios y cuentas de ahorro, una facultad que, presuntamente, utilizó para ejecutar el fraude.
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El coronel Freddy Delgado, jefe de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirincri, explicó que la mujer primero realizó una especie de prueba para verificar si las operaciones podían pasar inadvertidas.
“Hizo una práctica en la primera quincena de noviembre del año pasado, en la que transfirió 10 mil soles desde una cuenta hipotecaria hacia su cuenta personal. Días después, al comprobar que nadie detectó el movimiento, devolvió el dinero al banco”, detalló el oficial.
Tras ese ensayo, la investigada habría perfeccionado el mecanismo. De acuerdo con la investigación, comenzó a realizar transferencias de S/ 15.000, un monto que aparentemente no generaba alertas inmediatas en los sistemas de control. Entre noviembre del año pasado y junio de este año habría efectuado 455 transferencias no autorizadas.
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Analista desviaba dinero a ocho cuentas bancarias distintas
Las pesquisas determinaron que el dinero fue distribuido en ocho cuentas bancarias, tanto en soles como en dólares. Una de ellas incluso figuraba a nombre de la madre de la investigada.
El coronel Freddy Delgado informó que “finalmente se ha identificado ocho cuentas en las cuales se habrían transferido los cerca de seis millones quinientos mil soles”. Parte de esos fondos, según la Policía, fueron utilizados para financiar un estilo de vida de lujo junto a su pareja.
La investigación señala que la mujer realizó viajes nacionales e internacionales, especialmente a Panamá, además de frecuentes visitas a restaurantes y compras de alto valor. Incluso, cuando los agentes allanaron su vivienda en Lince, encontraron tres cheques de gerencia de 180.000 dólares cada uno, dinero con el que planeaba adquirir una vivienda al contado.
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“Tenía la intención de comprar una vivienda. Incluso ya había separado el inmueble, había acudido a la notaría y había adquirido tres cheques de gerencia por un valor de ciento ochenta mil dólares”, precisó Delgado.
Auditoría interna destapó fraude millonario cometido por una trabajadora del propio banco
La presunta estafa terminó el pasado 15 de junio, cuando una auditoría interna del banco detectó inconsistencias en las operaciones y activó los protocolos de investigación. El hallazgo permitió reconstruir el flujo de las transferencias y vincularlas con las cuentas de la trabajadora.
Con esa información, agentes de la Dirincri ejecutaron el operativo de intervención y allanamiento. Durante la diligencia, Lorena Rosa Malú Canales Cerdán fue informada de que era investigada por los presuntos delitos de fraude informático, uso agravado y receptación.
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Al ser interrogada por el coronel Freddy Delgado sobre el motivo de su intervención, la mujer respondió: “Por transferirme dinero a mis cuentas bancarias del banco”. Cuando se le consultó cuánto dinero había movido, contestó: “Según la suma, algo de casi seis millones”.
Las investigaciones continúan para establecer si existieron más personas involucradas en el esquema y determinar si la totalidad de los S/ 6,5 millones podrá ser recuperada por las autoridades.
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