Perú

De empleada bancaria a millonaria: analista de reconocido banco habría desviado S/ 6,5 millones para costear una vida de lujos

Durante ocho meses,la trabajadora habría realizado transferencias no autorizadas a sus cuentas personales, acumulando una millonaria suma. El caso fue descubierto por una auditoría interna y es investigado por la Policía

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Una analista de un reconocido banco es acusada de desviar S/ 6,5 millones mediante 455 transferencias a sus propias cuentas. Según la Policía, el dinero fue utilizado para viajes, compras y la compra de una vivienda. Fuente: Panorama / Panamericana Televisión

Se convirtió en millonaria de la noche a la mañana, pero no por un golpe de suerte ni por un ascenso. Una analista de operaciones de un conocido banco fue acusada de transferirse dinero desde cuentas de la propia entidad financiera hacia sus cuentas personales.

De acuerdo con la investigación policial, Lorena Rosa Malú Canales Cerdán habría aprovechado los accesos que le otorgaba su cargo para mover dinero de cuentas institucionales hacia cuentas bancarias personales sin autorización. El esquema habría permanecido oculto durante cerca de ocho meses, tiempo suficiente para acumular una fortuna y llevar un estilo de vida marcado por viajes, compras y proyectos inmobiliarios.

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El caso, presentado por Panorama de Panamericana Televisión, salió a la luz tras una auditoría interna del banco, que detectó movimientos irregulares y dio aviso a las autoridades. La División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirincri intervino a la trabajadora, quien reconoció ante los agentes haber transferido dinero a sus propias cuentas, mientras continúan las investigaciones para determinar el destino de la totalidad de los fondos.

Captura de pantalla de noticiero con el rostro de una mujer y texto "POR UN TOTAL DE 0.5 MILLONES DE SOLES" sobre su cara. Incluye el nombre "Malú Canales Serdán"
Un reportaje de Panamericana Televisión detalla la acusación contra Malú Canales Serdán por transferencias bancarias fraudulentas de 0.5 millones de soles. (Captura Latina Noticias)

El modus operandi detrás del millonario desvío de dinero

Según la Policía Nacional, Lorena Rosa Malú Canales Cerdán trabajaba en la entidad financiera desde el año 2012 y había ocupado distintos cargos antes de desempeñarse como analista de operaciones. Esa función le permitía acceder a cuentas vinculadas con créditos hipotecarios y cuentas de ahorro, una facultad que, presuntamente, utilizó para ejecutar el fraude.

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El coronel Freddy Delgado, jefe de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirincri, explicó que la mujer primero realizó una especie de prueba para verificar si las operaciones podían pasar inadvertidas.

“Hizo una práctica en la primera quincena de noviembre del año pasado, en la que transfirió 10 mil soles desde una cuenta hipotecaria hacia su cuenta personal. Días después, al comprobar que nadie detectó el movimiento, devolvió el dinero al banco”, detalló el oficial.

Mujer de cabello oscuro mirando al frente; fondo verde con texto parcial en amarillo. Rótulo con el nombre completo Lorena Rosa Malú Canales Serdán
Lorena Rosa Malú Canales Serdán, analista bancaria acusada de transferir fondos ilícitamente a sus cuentas personales en un banco peruano, comparece ante las autoridades tras la investigación. (Captura Latina Noticias)

Tras ese ensayo, la investigada habría perfeccionado el mecanismo. De acuerdo con la investigación, comenzó a realizar transferencias de S/ 15.000, un monto que aparentemente no generaba alertas inmediatas en los sistemas de control. Entre noviembre del año pasado y junio de este año habría efectuado 455 transferencias no autorizadas.

Analista desviaba dinero a ocho cuentas bancarias distintas

Las pesquisas determinaron que el dinero fue distribuido en ocho cuentas bancarias, tanto en soles como en dólares. Una de ellas incluso figuraba a nombre de la madre de la investigada.

El coronel Freddy Delgado informó que “finalmente se ha identificado ocho cuentas en las cuales se habrían transferido los cerca de seis millones quinientos mil soles”. Parte de esos fondos, según la Policía, fueron utilizados para financiar un estilo de vida de lujo junto a su pareja.

Pantalla de televisión con el logo de Panorama que muestra a una mujer, Malú Canales Serdán, sonriendo y haciendo un signo de paz, junto a cifras en soles y dólares
Una pantalla del programa Panorama muestra la imagen de Malú Canales Serdán, analista bancaria investigada por transferencias de dinero, junto a diversas cifras monetarias en soles peruanos y dólares estadounidenses. (Captura Latina Noticias)

La investigación señala que la mujer realizó viajes nacionales e internacionales, especialmente a Panamá, además de frecuentes visitas a restaurantes y compras de alto valor. Incluso, cuando los agentes allanaron su vivienda en Lince, encontraron tres cheques de gerencia de 180.000 dólares cada uno, dinero con el que planeaba adquirir una vivienda al contado.

“Tenía la intención de comprar una vivienda. Incluso ya había separado el inmueble, había acudido a la notaría y había adquirido tres cheques de gerencia por un valor de ciento ochenta mil dólares”, precisó Delgado.

Auditoría interna destapó fraude millonario cometido por una trabajadora del propio banco

La presunta estafa terminó el pasado 15 de junio, cuando una auditoría interna del banco detectó inconsistencias en las operaciones y activó los protocolos de investigación. El hallazgo permitió reconstruir el flujo de las transferencias y vincularlas con las cuentas de la trabajadora.

Composición con dos fotografías de la misma mujer. En la izquierda, la mujer sentada mira hacia arriba. En la derecha, la mujer mira de frente
Lorena Canales Serdán, analista de operaciones bancarias en Perú, enfrenta una investigación por el presunto desvío de fondos desde cuentas institucionales hacia sus cuentas personales. (Comoposición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Con esa información, agentes de la Dirincri ejecutaron el operativo de intervención y allanamiento. Durante la diligencia, Lorena Rosa Malú Canales Cerdán fue informada de que era investigada por los presuntos delitos de fraude informático, uso agravado y receptación.

Al ser interrogada por el coronel Freddy Delgado sobre el motivo de su intervención, la mujer respondió: “Por transferirme dinero a mis cuentas bancarias del banco”. Cuando se le consultó cuánto dinero había movido, contestó: “Según la suma, algo de casi seis millones”.

Las investigaciones continúan para establecer si existieron más personas involucradas en el esquema y determinar si la totalidad de los S/ 6,5 millones podrá ser recuperada por las autoridades.

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