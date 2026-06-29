Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: clasificación y puntajes tras final de la Semana 2

La Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 (VNL) cerró su Semana 2 con una tabla de posiciones cada vez más ajustada y con varios candidatos peleando punto a punto por la clasificación al Final 8. Con ocho partidos disputados por selección, la diferencia entre los equipos de la zona alta es mínima y cualquier resultado puede cambiar por completo el panorama en la última semana de la fase preliminar.
El gran protagonista del torneo sigue siendo Japón, que completó una semana perfecta (4-0) y se mantiene como el único invicto de la competencia con 8 victorias en 8 partidos disputados hasta el momento. El conjunto nipón suma 20 puntos y se consolida como el líder absoluto de la clasificación, dejando claro que atraviesa el mejor momento del campeonato.
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Tabla de posiciones VNL Masculina 2026 tras la Semana 2
Tras el final de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026, Japón continúa en lo más alto de la tabla de posiciones con 20 puntos y un invicto de ocho victorias. Estados Unidos se mantiene como su principal perseguidor con 19 unidades, mientras que el vigente campeón, Polonia, ocupa el tercer lugar con 17. A continuación, conoce la clasificación completa del torneo:
Japón, el equipo a vencer en la VNL 2026
La selección japonesa atraviesa un momento extraordinario. Durante la Semana 2 superó a rivales de primer nivel como Estados Unidos y Francia, ambos por un ajustado 3-2, reafirmando su condición de principal candidato al título. Su juego colectivo, la velocidad en ataque y la solidez defensiva lo han convertido en el equipo más consistente de la competencia. Además, es el único equipo invicto de la VNL Masculina 2026.
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La lucha por el Final 8 está al rojo vivo
Aunque Japón parece encaminado a terminar primero, la batalla por los puestos de clasificación sigue completamente abierta. Estados Unidos, con 19 puntos, continúa como el principal perseguidor del líder, mientras que Polonia (17), Ucrania (16), Italia (16), Eslovenia (14), Turquía (14) y Bulgaria (14) ocupan por ahora las posiciones de clasificación.
Sin embargo, la pelea está lejos de definirse. Brasil, noveno con 13 puntos, permanece a solo una unidad de la zona de clasificación y mantiene intactas sus opciones de avanzar. Detrás aparecen Alemania y Serbia, ambos con 12 puntos, seguidos por Francia, que suma 10 unidades y todavía aspira a meterse entre los ocho mejores.
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La diferencia entre varios equipos es de apenas uno o dos puntos, por lo que una sola derrota o una victoria en cinco sets podría modificar drásticamente la clasificación antes del cierre de la fase preliminar.
¿Quiénes están hoy clasificando?
- Japón
- Estados Unidos
- Polonia
- Eslovenia
- Ucrania
- Italia
- Turquía
- Bulgaria
Lo que viene en la VNL Masculina 2026
La Semana 3 de la VNL Masculina 2026 promete ser la más emocionante de la fase preliminar. Con varios equipos separados por apenas uno o dos puntos, cada partido será determinante en la lucha por un lugar en el Final 8, donde cualquier victoria o tropiezo podría alterar por completo la tabla de posiciones.
Mientras Japón intentará defender el liderato y prolongar su invicto, selecciones como Estados Unidos, Polonia, Italia, Brasil y Serbia afrontarán encuentros clave con el objetivo de asegurar su clasificación o mejorar su posición de cara a la fase decisiva. Todo apunta a que la batalla por los ocho boletos se definirá recién en la última jornada, en una de las ediciones más competitivas de la Liga de Naciones de Vóley Masculino.
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