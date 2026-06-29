Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: clasificación y puntajes tras final de la Semana 2

Japón domina la clasificación como único invicto del torneo, pero la batalla por los ocho cupos al Final 8 sigue completamente abierta. Conoce las ubicaciones de cada equipo y los puntajes actualizados

Guardar
Google icon
Japón es el líder invicto de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026.
Japón es el líder invicto de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026. Crédito: Volleyball World

La Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 (VNL) cerró su Semana 2 con una tabla de posiciones cada vez más ajustada y con varios candidatos peleando punto a punto por la clasificación al Final 8. Con ocho partidos disputados por selección, la diferencia entre los equipos de la zona alta es mínima y cualquier resultado puede cambiar por completo el panorama en la última semana de la fase preliminar.

El gran protagonista del torneo sigue siendo Japón, que completó una semana perfecta (4-0) y se mantiene como el único invicto de la competencia con 8 victorias en 8 partidos disputados hasta el momento. El conjunto nipón suma 20 puntos y se consolida como el líder absoluto de la clasificación, dejando claro que atraviesa el mejor momento del campeonato.

PUBLICIDAD

Tabla de posiciones VNL Masculina 2026 tras la Semana 2

Tras el final de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026, Japón continúa en lo más alto de la tabla de posiciones con 20 puntos y un invicto de ocho victorias. Estados Unidos se mantiene como su principal perseguidor con 19 unidades, mientras que el vigente campeón, Polonia, ocupa el tercer lugar con 17. A continuación, conoce la clasificación completa del torneo:

Japón, el equipo a vencer en la VNL 2026

La selección japonesa atraviesa un momento extraordinario. Durante la Semana 2 superó a rivales de primer nivel como Estados Unidos y Francia, ambos por un ajustado 3-2, reafirmando su condición de principal candidato al título. Su juego colectivo, la velocidad en ataque y la solidez defensiva lo han convertido en el equipo más consistente de la competencia. Además, es el único equipo invicto de la VNL Masculina 2026.

PUBLICIDAD

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 tras final de la Semana 2.
Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 tras final de la Semana 2. Crédito: FIVB

La lucha por el Final 8 está al rojo vivo

Aunque Japón parece encaminado a terminar primero, la batalla por los puestos de clasificación sigue completamente abierta. Estados Unidos, con 19 puntos, continúa como el principal perseguidor del líder, mientras que Polonia (17), Ucrania (16), Italia (16), Eslovenia (14), Turquía (14) y Bulgaria (14) ocupan por ahora las posiciones de clasificación.

Sin embargo, la pelea está lejos de definirse. Brasil, noveno con 13 puntos, permanece a solo una unidad de la zona de clasificación y mantiene intactas sus opciones de avanzar. Detrás aparecen Alemania y Serbia, ambos con 12 puntos, seguidos por Francia, que suma 10 unidades y todavía aspira a meterse entre los ocho mejores.

La diferencia entre varios equipos es de apenas uno o dos puntos, por lo que una sola derrota o una victoria en cinco sets podría modificar drásticamente la clasificación antes del cierre de la fase preliminar.

¿Quiénes están hoy clasificando?

  • Japón
  • Estados Unidos
  • Polonia
  • Eslovenia
  • Ucrania
  • Italia
  • Turquía
  • Bulgaria
Japón derrotó 3-2 a Estados Unidos en un duelo decisivo de la VNL Masculina 2026.
Japón derrotó 3-2 a Estados Unidos en un duelo decisivo de la VNL Masculina 2026. Crédito: FIVB

Lo que viene en la VNL Masculina 2026

La Semana 3 de la VNL Masculina 2026 promete ser la más emocionante de la fase preliminar. Con varios equipos separados por apenas uno o dos puntos, cada partido será determinante en la lucha por un lugar en el Final 8, donde cualquier victoria o tropiezo podría alterar por completo la tabla de posiciones.

Mientras Japón intentará defender el liderato y prolongar su invicto, selecciones como Estados Unidos, Polonia, Italia, Brasil y Serbia afrontarán encuentros clave con el objetivo de asegurar su clasificación o mejorar su posición de cara a la fase decisiva. Todo apunta a que la batalla por los ocho boletos se definirá recién en la última jornada, en una de las ediciones más competitivas de la Liga de Naciones de Vóley Masculino.

Temas Relacionados

Liga de Naciones de Vóley MasculinoVNL MasculinaVNLperu-deportes

Más Noticias

Histórico debut de Ignacio Buse en Wimbledon: rompió una sequía de más de 30 años para el tenis peruano

El ‘Colorado’ superó en cuatro sets al estadounidense Emilio Nava y firmó su primera victoria en el cuadro principal de un Grand Slam, permitiendo que el Perú vuelva a celebrar un triunfo en Wimbledon tras más de tres décadas

Histórico debut de Ignacio Buse en Wimbledon: rompió una sequía de más de 30 años para el tenis peruano

Ignacio Buse logró un tremendo debut en Wimbledon: derrotó a Emilio Navas en cuatro sets y avanza en el Grand Slam

El tenista peruano superó con éxito su primer reto en el mítico césped londinense ante el jugador estadounidense. El próximo miércoles enfrentará al estadounidense Jeenson Brooksby (81°) a partir de las 5 a.m.

Ignacio Buse logró un tremendo debut en Wimbledon: derrotó a Emilio Navas en cuatro sets y avanza en el Grand Slam

Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta: “Quiero darle algo a Sporting Cristal”

La ‘Foquita’ expresó su deseo de ver al defensa peruano de vuelta al cuadro ‘blanquiazul’, aunque este dejó en claro que tiene una cuenta pendiente en el equipo ‘rimense’

Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta: “Quiero darle algo a Sporting Cristal”

Renato Tapia dio detalles de su relación con Jean Ferrari y si hay un problema que lo aleja de la selección: “No hubo un teléfono malogrado”

El volante peruano habló del inconveniente que lo tiene fuera de la ‘bicolor’ y si hubo algún cruce con el exdirectivo de Universitario y con Agustín Lozano

Renato Tapia dio detalles de su relación con Jean Ferrari y si hay un problema que lo aleja de la selección: “No hubo un teléfono malogrado”

Se filtró el motivo por el que Alex Valera no dejará Universitario: “América de Cali quedó en ridículo”

El club colombiano mostró interés en el delantero peruano, pero la oferta presentada fue rechazada por la ‘U’, que la consideró insuficiente. Además, otro factor impidió que la transferencia se concretara

Se filtró el motivo por el que Alex Valera no dejará Universitario: “América de Cali quedó en ridículo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Avión de la Fuerza Aérea del Perú llegó a Caracas con 14.5 toneladas de alimentos, carpas, ropa de abrigo y otros bienes

Avión de la Fuerza Aérea del Perú llegó a Caracas con 14.5 toneladas de alimentos, carpas, ropa de abrigo y otros bienes

Perú eligirá más de 13 mil autoridades en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre

Fuerza Popular, Perú Libre y APP recibieron más de S/2,6 millones mediante descuentos por planilla aplicados a trabajadores del Congreso

Abogado personal de José Balcázar obtuvo contrato de S/ 30.000 en Despacho Presidencial sin tener experiencia previa

Susel Paredes denuncia que “un chancho quiso quitar espacio” a comunidad LGBTI y promete cerrar Marcha del Orgullo en plaza San Martín

ENTRETENIMIENTO

Pamela López se sincera sobre su crecimiento personal en su matrimonio con Christian Cueva: “Nunca construí nada”

Pamela López se sincera sobre su crecimiento personal en su matrimonio con Christian Cueva: “Nunca construí nada”

‘Majo con sabor’ reaparece tras cirugía de reducción de senos y revela cómo luce: “Tienen el tamaño perfecto”

Deysi Araujo celebra fallo a su favor con Susy Díaz, y sus amigas, pero vuelve a enfrentar reclamos de vecinos: “Ni siquiera puedo hablar”

Pamela López minimiza a Pati Lorena tras polémica por ‘La Granja VIP’ y la tilda de ‘patética’: “Simplemente no existe”

Armando Tafur respalda a Edson Dávila tras las críticas y elogia su programa: “Él es talentoso, su programa está bonito”

DEPORTES

Histórico debut de Ignacio Buse en Wimbledon: rompió una sequía de más de 30 años para el tenis peruano

Histórico debut de Ignacio Buse en Wimbledon: rompió una sequía de más de 30 años para el tenis peruano

Ignacio Buse logró un tremendo debut en Wimbledon: derrotó a Emilio Navas en cuatro sets y avanza en el Grand Slam

Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta: “Quiero darle algo a Sporting Cristal”

Renato Tapia dio detalles de su relación con Jean Ferrari y si hay un problema que lo aleja de la selección: “No hubo un teléfono malogrado”

Se filtró el motivo por el que Alex Valera no dejará Universitario: “América de Cali quedó en ridículo”