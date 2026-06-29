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Los Mirlos celebran que su cumbia acompañe los goles de Argentina en el Mundial 2026: “Un orgullo indescriptible y una victoria”

La agrupación de cumbia amazónica compartió su felicidad al ser expuestos mundialmente en la fiesta más grande del fútbol

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Los Mirlos celebran más de 50 años de trayectoria llevando la cumbia amazónica psicodélica a escenarios de América y Europa.
Los Mirlos celebran más de 50 años de trayectoria llevando la cumbia amazónica psicodélica a escenarios de América y Europa.

La selección argentina festeja cada gol en el Mundial 2026 con un ritmo que cruza fronteras y tradiciones: La danza de Los Mirlos. La inclusión de este clásico de la cumbia amazónica peruana en las celebraciones oficiales de la Albiceleste encendió la emoción de la agrupación y renovó el lazo que une a la banda con el público argentino desde hace décadas.

Jorge Rodríguez, fundador y director de Los Mirlos, compartió su entusiasmo tras conocerse la noticia de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) eligió la canción dentro de una lista presentada a la FIFA. En diálogo con el diario Trome, Rodríguez explicó que este reconocimiento tiene un significado especial para la agrupación y para todo un género musical.

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“Para nosotros es un orgullo indescriptible y una victoria para la cumbia amazónica que tanto hemos defendido. Sentir el rugido de un estadio vibrando al ritmo de la selva peruana reafirma el inmenso y mutuo cariño entre el pueblo argentino y Los Mirlos”, expresó el músico a Trome
Jorge Rodríguez irá a Coachella junto a su hijo Jorge Luis, quien también es parte de Los Mirlos. En familia, harán historia del Perú para el mundo. (Foto: Carlos Diaz / Infobae Perú)
Los Mirlos celebran que su cumbia acompañe los goles de Argentina en el Mundial 2026: “Un orgullo indescriptible y una victoria”. (Foto: Carlos Diaz / Infobae Perú)

La repercusión fue inmediata. Se dio a conocerque la AFA presentó a la FIFA un total de cinco canciones que acompañan los goles de la selección durante el torneo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Entre las elegidas, La danza de Los Mirlos destaca por su arraigo en la cultura popular argentina y sudamericana. La presencia del tema en la competencia confirma el alcance internacional de la cumbia amazónica, que sigue conquistando escenarios y públicos fuera de sus fronteras originales.

Rodríguez recordó que el vínculo entre Los Mirlos y Argentina se remonta a los años setenta, cuando el grupo comenzó a sonar en discotecas y emisoras argentinas.

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Es considerada por los internautas como el Himno de América. En Argentina se difundió mucho a través de los LP del sello discográfico Microfón y actualmente seguimos presentándonos en eventos bailables y festivales”, relató el fundador del grupo, según declaraciones recogidas por Trome. La vigencia de la banda se refleja en la familiaridad con la que varias generaciones han hecho suyas las melodías del grupo en eventos sociales y celebraciones.

Jorge Rodríguez, de Los Mirlos, lleva la cumbia a Coachella para representar al Perú: “Hemos llegado a nuestra meta”. (Foto: Carlos Diaz/Infobae Perú)
Jorge Rodríguez, de Los Mirlos, feliz dela difusión de su música pese a los años. (Foto: Carlos Diaz/Infobae Perú)

Argentina eligió cumbia peruana para sus celebraciones de gol

De acuerdo con ESPN Argentina, la AFA apostó por fortalecer la identidad cultural del equipo a través de la música, buscando una conexión más estrecha entre futbolistas, aficionados y las raíces musicales que marcan la historia de cada país. Dentro de la selección de temas, La danza de Los Mirlos resalta no solo por su popularidad sino también por el simbolismo que adquiere en el contexto de un campeonato mundial.

La decisión llega en el que es uno de los periodos más destacados para la agrupación fundada en Moyobamba, Perú. Con más de medio siglo de trayectoria, Los Mirlos se consolidaron como los principales exponentes de la cumbia amazónica, un género que fusiona sonidos tradicionales de la selva con influencias modernas. Canciones como Sonido amazónico, Eres mentirosa y la propia La danza de Los Mirlos integran el repertorio infaltable en festivales y celebraciones en América Latina.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo J - Jordania contra Argentina - Estadio de Dallas, Arlington, Texas, EE. UU. - 27 de junio de 2026. El argentino Lionel Messi marca el tercer gol de su selección de un tiro libre. IMAGN IMAGES vía Reuters/Tim Heitman IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo J - Jordania contra Argentina - Estadio de Dallas, Arlington, Texas, EE. UU. - 27 de junio de 2026. El argentino Lionel Messi marca el tercer gol de su selección de un tiro libre. IMAGN IMAGES vía Reuters/Tim Heitman IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

La elección de un tema de cumbia amazónica por parte de la AFA refleja el alcance y la influencia de la música peruana dentro de la escena futbolística internacional. Mientras la Albiceleste continúa su camino en el Mundial 2026, los acordes de Los Mirlos acompañan cada festejo de gol, llevando la sonoridad de la selva amazónica a estadios de todo el continente.

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