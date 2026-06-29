Deysi Araujo celebra fallo a su favor con Susy Díaz, y sus amigas, pero vuelve a enfrentar reclamos de vecinos: “Ni siquiera puedo hablar”

La vedette decidió festejar que podrá volver a utilizar las áreas comunes de su condominio en San Isidro. La reunión con sus amigas estuvo marcada por gritos, bromas, reclamos de vecinos y un nuevo episodio que fue comentado por Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La polémica entre Deysi Araujo y los propietarios del edificio donde reside en San Isidro sumó un nuevo capítulo. Luego de que se conociera que la vedette obtuvo un fallo favorable en el conflicto que mantenía con la asociación de propietarios del inmueble, la figura mediática decidió celebrar por todo lo alto junto a algunas de sus amistades más cercanas.

El tema fue comentado en Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina ironizó sobre la situación y cuestionó la forma en que la exbailarina decidió festejar su victoria.

“La Deysi Araujo está más desubicada que loco, porque ganó a la asociación de propietarios de su edificio en San Isidro, que la habían discriminado. No la dejaban usar las zonas comunes. ¿Por qué? Porque a la asociación no le gustan los amigos que tiene Deysi. No le gusta la tía Susy, no le gusta la Negra Petróleo, no le gusta la Paloma de la Guaracha. Pero bueno, son sus amistades. Ella ha pagado por esa casa. Es propietaria, es tan propietaria de esa casa como muchos de los demás que viven en ese edificio”, comentó la conductora.

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Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista continuó explicando que, tras obtener la razón en este conflicto, la vedette decidió aprovechar la ocasión para invitar precisamente a aquellas amigas cuya presencia generaba incomodidad entre algunos vecinos.

“Así que como ella está tan feliz que le hayan dicho que tiene la razón y que ahora la asociación de propietarios no le puede prohibir nada, porque ella también es una propietaria, pues invitó a sus mejores amigos, a los que tienen la popularidad más grande entre ese condominio y los invitó a pasearse por la piscina, ir al gimnasio, a usar toda la infraestructura que se lo habían negado”, agregó.

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Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

La celebración comenzó con brindis, risas y mensajes de revancha

La reunión organizada por Deysi Araujo tuvo como escenario principal la piscina del condominio. Allí llegaron Susy Díaz, Paloma de la Guaracha, la Negra Petróleo y otras amigas cercanas para acompañarla en una fecha que consideraba especial.

Desde el inicio del encuentro quedó claro que la anfitriona quería disfrutar al máximo del momento. “Vamos a brindar porque nos han dejado entrar a las áreas comunes, así que estoy feliz de celebrar con mis amigas. Ya era lo justo”, expresó Deysi durante el brindis.

Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

La celebración rápidamente tomó el tono desenfadado que caracteriza al grupo de amigas. Entre bromas, ocurrencias y comentarios sarcásticos, las invitadas aprovecharon para lanzar indirectas relacionadas con el conflicto que mantuvo la vedette con los vecinos del edificio.

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La piscina se convirtió en el escenario perfecto para las fotografías, videos y comentarios que posteriormente circularían en redes sociales.

Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

Susy Díaz, Paloma de la Huaracha y la Negra Petróleo protagonizan momentos que se vuelven virales

La presencia de Susy Díaz fue una de las que más llamó la atención. La excongresista no tardó en convertirse en protagonista de varios momentos de la reunión. Mientras algunas invitadas disfrutaban del agua, ella se mostró reacia a ingresar a la piscina debido a las bajas temperaturas.

Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

Las bromas comenzaron a multiplicarse y el ambiente se volvió cada vez más bullicioso. Según mostró el informe emitido por Magaly TV La Firme, las invitadas elevaron constantemente el volumen de sus conversaciones, provocando que algunos residentes empezaran a mostrar incomodidad.

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La situación llegó a tal punto que personal de seguridad tuvo que intervenir para pedirles que redujeran el ruido.

Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

Vecinos y personal de seguridad intervienen por los constantes escándalos

El comportamiento del grupo no pasó desapercibido para quienes viven en el edificio. Las risas, los gritos y las bromas terminaron generando que personal de seguridad se acercara a llamarles la atención.

Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

De acuerdo con el informe, el trabajador pidió en más de una oportunidad que moderaran el volumen para evitar mayores inconvenientes con los residentes. Sin embargo, las invitadas no ocultaron su fastidio ante las restricciones. “Lo que más me aburre es que no puedo venir, ni siquiera puedo hablar. Daisy, ¿qué es esto?”, reclamó una de las asistentes.

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La frase reflejó el malestar de algunas integrantes del grupo, quienes consideraban injusto tener que controlar su comportamiento mientras disfrutaban de las instalaciones. Aun así, las advertencias continuaron debido a que los vecinos seguían presentando quejas.

Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

El gimnasio también quedó fuera de los planes de Deysi Araujo y sus amigas

Cuando parecía que la jornada continuaría con normalidad, surgió un nuevo inconveniente. Deysi informó a sus invitadas que no podrían utilizar determinadas áreas del edificio, incluido el gimnasio.

La noticia fue recibida con sorpresa por varias de las asistentes, quienes esperaban recorrer todas las instalaciones durante la celebración. La decisión provocó nuevas bromas y comentarios irónicos respecto a las normas internas del condominio.

Pese a ello, la vedette trató de mantener el buen ánimo del grupo y continuó buscando alternativas para prolongar la reunión.

Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

Pollo a la brasa, bromas y una tarde que terminó en polémica

Con el paso de las horas, la celebración cambió de escenario y dio paso a un almuerzo improvisado. Para evitar que la reunión terminara abruptamente, Deysi Araujo decidió sorprender a sus invitadas con una invitación que fue recibida con entusiasmo.

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“Las voy a invitar pollito a la brasa”, anunció. La noticia fue celebrada inmediatamente por sus amigas, quienes respondieron con gritos de emoción.

La comida permitió que el ambiente se relajara durante algunos minutos, aunque las bromas y comentarios continuaron siendo parte de la reunión.

El informe de Magaly TV La Firme mostró además imágenes de las invitadas compartiendo entre risas y anécdotas mientras disfrutaban del almuerzo.

Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

Deysi Araujo asegura que seguirá viviendo en San Isidro

A pesar de los conflictos con algunos residentes y de las constantes quejas por parte de los vecinos, Deysi Araujo parece haber tomado una decisión definitiva respecto a su futuro. La vedette no tiene intención de abandonar el distrito ni de mudarse a otro lugar.

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Por el contrario, considera que el fallo obtenido confirma que tiene los mismos derechos que cualquier otro propietario del edificio. La celebración organizada en la piscina fue precisamente una manera de demostrar que piensa ejercer esos derechos sin restricciones.

Mientras algunos vecinos continúan mostrando su incomodidad por el comportamiento de sus amistades, ella insiste en que nadie puede impedirle disfrutar de los espacios comunes.

Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

El episodio ha vuelto a colocar a Deysi Araujo en el centro de la atención mediática y ha generado un intenso debate sobre la convivencia en edificios residenciales, los derechos de los propietarios y los límites que deben existir para garantizar la tranquilidad de todos los residentes.

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Por ahora, la vedette parece dispuesta a seguir disfrutando de su vida en San Isidro, acompañada de sus amigas más cercanas y convencida de que la justicia terminó dándole la razón. Entretanto, las imágenes de la celebración continúan circulando en redes sociales, donde los usuarios siguen comentando los momentos más polémicos de una fiesta que terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la historia entre Deysi Araujo y sus vecinos.

Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.