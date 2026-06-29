Avión de la Fuerza Aérea del Perú llegó a Caracas con 14.5 toneladas de alimentos, carpas, ropa de abrigo y otros bienes

Fuerza Aérea del Perú entrega asistencia humanitaria en Venezuela tras los terremotos| Foto: FAP

Un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) aterrizó en Caracas con 14,5 toneladas de ayuda humanitaria, destinadas a familias damnificadas por los recientes terremotos en Venezuela. La operación, aprobada por el Gobierno del Perú, representa una acción directa de apoyo internacional ante la crisis generada por los sismos.

La aeronave, un Hércules Lima 100 con capacidad para transportar hasta 20 toneladas de carga, realizó un vuelo directo desde Lima para entregar la asistencia con rapidez. El cargamento incluyó alimentos, carpas, ropa de abrigo y otros artículos de primera necesidad, proporcionados a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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El Gobierno peruano destacó que la misión forma parte de sus políticas de cooperación internacional y respuesta ante desastres naturales, utilizando las capacidades logísticas y operativas de la FAP. Se priorizó la entrega de insumos esenciales para atender las necesidades inmediatas de la población venezolana afectada.

Las autoridades reiteraron su disposición a colaborar con países vecinos en situaciones de catástrofe, canalizando recursos y asistencia técnica mediante sus instituciones especializadas.

Perú envía ayuda humanitaria a Venezuela: Fuerza Aérea traslada 14,5 toneladas de suministros a Caracas| Foto: FAP

La entrega de la ayuda se coordinó con organismos venezolanos para asegurar la distribución eficiente en las áreas más afectadas, a través de mecanismos de cooperación bilateral.

Equipos de Perú, Venezuela y El Salvador rescatan a mujer

Tras los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026, equipos de rescate de Perú y El Salvador participaron en una operación que culminó con el rescate de Belkys Josefina Barreto García, una mujer de 60 años que permaneció atrapada durante 86 horas bajo los escombros del edificio Breogan, en la zona de Caraballeda, estado La Guaira.

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La intervención comenzó cuando los equipos de búsqueda detectaron señales de vida utilizando dispositivos electrónicos y perros entrenados para localizar personas. El operativo requirió la participación de unos treinta rescatistas, quienes enfrentaron condiciones adversas, como el riesgo de réplicas sísmicas y el intenso calor. Para llegar hasta la víctima, los bomberos tuvieron que perforar cinco losas de concreto, avanzando con extrema cautela para no poner en peligro la integridad de la mujer ni la de los rescatistas.

Perú solicita apoyo internacional para ubicar a connacionales en conflicto entre Rusia y Ucrania. (Foto: X/@Cancillería)

Durante más de once horas, los equipos trabajaron por turnos, coordinando cada paso con autoridades venezolanas y utilizando tecnologías de punta para garantizar el éxito del rescate. Una vez liberada, Barreto García fue atendida en el lugar por personal médico, que logró estabilizarla tras permanecer casi cuatro días bajo los escombros. Debido a la gravedad de su estado de salud, se organizó su traslado en helicóptero hasta una clínica en Caracas, donde permanece bajo observación.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó el esfuerzo y la perseverancia de los rescatistas, reconociendo la importancia de la cooperación internacional en situaciones de emergencia. La operación, que se desarrolló bajo la mirada expectante de familiares, voluntarios y autoridades locales, fue recibida con muestras de alivio y esperanza, evidenciando el impacto positivo de la colaboración entre países ante desastres naturales.

Asimismo, aún se espera continuar con la búsqueda ante la llegada de los nuevos colaboradores. Varias personas han logrado sobrevivir entre los escombros.