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Nuevo espacio sobre empleabilidad reúne a egresados exitosos y líderes empresariales

“Siempre Empleable”, de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), está disponible en YouTube y Spotify

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“Siempre Empleable”, podcast de la UTP. Imagen: Difusión
“Siempre Empleable”, podcast de la UTP. Imagen: Difusión

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) presentó el podcast “Siempre Empleable”, una propuesta pensada para ofrecer recursos y orientación a estudiantes y egresados en su proceso de inserción laboral. A través de experiencias profesionales y recomendaciones prácticas, el programa aborda diversas iniciativas y programas relacionados con la empleabilidad que forman parte de la oferta académica de la UTP.

El podcast, que se estrenó el 4 de junio, está disponible en YouTube y Spotify, y cuenta con la participación de egresados, especialistas y profesionales que comparten sus trayectorias y aprendizajes en el mercado laboral.

La UTP presentó el podcast “Siempre Empleable”. Video: Infobae Perú

Contenido basado en experiencias y orientación práctica

De acuerdo con Alejandra Rojas Bandini, directora de Empleabilidad de la UTP, la iniciativa responde al enfoque institucional que considera la empleabilidad como un pilar complementario de la formación académica.

“Buscamos que estén no solamente preparados para enfrentar sus carreras con conocimiento técnico, sino también que tengan la capacidad y perfil para ser empleables en un mercado laboral exigente, demandante y cada vez cambia más”, señaló.

En esa línea, explicó que el podcast busca acercar a los estudiantes a experiencias reales de profesionales y egresados, con el fin de ayudarles a resolver dudas y mejorar su preparación frente al proceso de búsqueda de empleo.

Imagen: Difusión
Imagen: Difusión

Participación de estudiantes y egresados

El contenido incluye la participación de estudiantes y egresados de la UTP, quienes comparten sus experiencias en programas de empleabilidad y su transición hacia el mercado laboral.

“Tenemos alumnos que han participado de diferentes programas de empleabilidad de la universidad, siendo protagonistas en nuestro podcast, contando su historia y compartiendo cómo fue su experiencia”, indicó Rojas Bandini.

Asimismo, destacó que incluso quienes no participan directamente pueden beneficiarse del contenido al conocer trayectorias y herramientas aplicadas en contextos reales.

Alejandra Rojas, directora de Empleabilidad de la UTP. Foto: Infobae Perú
Alejandra Rojas, directora de Empleabilidad de la UTP. Foto: Infobae Perú

Herramienta para enfrentar un mercado laboral exigente

La directora de Empleabilidad señaló que el objetivo es acompañar a los estudiantes en un contexto donde el mercado laboral es cada vez más competitivo y cambiante, facilitando el acceso a información y experiencias que contribuyan a una búsqueda laboral más efectiva.

“El objetivo es ayudar a estos estudiantes que están enfrentando y navegando el proceso de insertarse al mundo laboral, ayudarlos a resolver esas dudas”, precisó.

Desde la perspectiva institucional, la empleabilidad es considerada un indicador relevante de la calidad educativa. “La empleabilidad es la forma de validar si lo que estamos enseñando es correcto”, afirmó Rojas Bandini.

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