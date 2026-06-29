Histórico debut de Ignacio Buse en Wimbledon: rompió una sequía de más de 30 años para el tenis peruano

La espera terminó. Después de 32 años, el tenis peruano volvió a celebrar una victoria en Wimbledon. Ignacio Buse derrotó este lunes 29 de junio al estadounidense Emilio Nava por 7-6 (3), 3-6, 7-5 y 6-0 para acabar con una sequía que se remontaba a 1994, cuando Jaime Yzaga había sido el último peruano en ganar un partido sobre el césped del All England Club.
El triunfo tiene un significado especial. No solo devolvió al Perú a la senda de las victorias en el torneo más prestigioso del tenis mundial, sino que también marcó el primer éxito de ‘Nacho’ en el cuadro principal de un Grand Slam. Con este resultado, el joven peruano avanzó por primera vez a la segunda ronda de uno de los cuatro torneos más importantes del circuito y confirmó el gran momento que atraviesa en su carrera.
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Desde la actuación de Jaime Yzaga en la edición de 1994, cuando alcanzó los octavos de final, ningún peruano había podido ganar un partido en Wimbledon. Pasaron más de tres décadas para que esa estadística finalmente cambiara.
El encargado de romper esa racha fue Ignacio Buse, quien disputó por primera vez el cuadro principal del certamen londinense y respondió con una actuación de gran carácter en una superficie históricamente exigente para los jugadores sudamericanos.
El peruano necesitó dos horas y 47 minutos para superar al estadounidense Emilio Nava, actual número 86 del ranking ATP, en un duelo que exigió máxima concentración durante los tres primeros sets antes de resolverse con un contundente 6-0 en el cierre.
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Un debut con personalidad
El estreno de Ignacio Buse en Wimbledon estuvo lejos de ser sencillo. El primer set fue muy parejo y se resolvió en el desempate, donde el peruano logró imponerse en los puntos decisivos para tomar la ventaja inicial. Sin embargo, Nava reaccionó en la segunda manga e igualó el partido, obligando al ‘Colorado’ a reajustar su juego en un duelo que se mantenía equilibrado.
La diferencia llegó en el tercer set, en un tramo intenso y disputado, con largos intercambios desde el fondo de la cancha. Allí, Buse consiguió un quiebre clave en el momento justo para quedarse con el parcial por 7-5, cuando todo apuntaba nuevamente a una definición cerrada.
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Ese golpe terminó siendo determinante. Con mayor confianza, el peruano tomó el control del cuarto set y no dio opciones a su rival, cerrando el partido con autoridad para firmar una victoria histórica en su debut en el césped de Wimbledon.
El triunfo representa un nuevo paso en la evolución de Ignacio Buse. En apenas su tercer intento en un Grand Slam, consiguió la primera victoria de su carrera en este nivel y demostró que también puede competir con autoridad sobre césped, una superficie en la que todavía tiene poca experiencia.
Además del significado histórico, el resultado le permite sumar importantes puntos para el ranking ATP y seguir consolidándose como una de las principales figuras del recambio del tenis peruano y sudamericano.
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El próximo desafío de Buse en Wimbledon 2026
Tras dejar atrás una sequía que se extendió por 32 años, Buse buscará seguir haciendo historia en Londres. Su siguiente rival será el estadounidense Jenson Brooksby, número 81 del mundo, con el objetivo de avanzar por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam y prolongar una campaña que ya quedó marcada como una de las más importantes para el tenis peruano en los últimos años.
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