Perú

Perú eligirá más de 13 mil autoridades en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre

Según el Jurado Nacional de Elecciones, más de 74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos a nivel nacional

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El calendario oficial establece etapas decisivas para partidos y electores, con la jornada de sufragio programada para un domingo y fechas clave ya definidas para el proceso
El calendario oficial establece etapas decisivas para partidos y electores, con la jornada de sufragio programada para un domingo y fechas clave ya definidas para el proceso| Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el domingo 4 de octubre, en Perú, se elegirán 13.148 autoridades en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La jornada definirá a las organizaciones políticas y ciudadanos que asumirán cargos al interior de los gobiernos locales a nivel nacional.

Según la ONPE, están llamados a votar más de 26,314 millones de ciudadanos del padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para las ERM 2026; una cifra similar a la cantidad de ciudadanos habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026.

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El organismo electoral detalló que se elegirán 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

La ciudadanía elegirá a nuevas autoridades municipales y regionales en octubre de 2026| Andina
La ciudadanía elegirá a nuevas autoridades municipales y regionales en octubre de 2026| Andina

Para los comicios se instalarán más de 10.000 locales de votación en más de 1.000 distritos y 2.000 centros poblados, además de 90.000 mesas de votación.

La ONPE precisó que el sorteo de miembros de mesa se realizará el próximo viernes 24 de julio y que, a nivel nacional, participarán más de 800.000 ciudadanos entre miembros titulares y suplentes. La capacitación presencial de los seleccionados se realizará en dos jornadas: el 20 y 27 de setiembre.

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El 16 de junio venció el plazo para presentar solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales competentes para estas elecciones.

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos

El total de partidos políticos a nivel nacional que podrán participar de las Elecciones Regionales y Municipales también fue oficializado por el JNE, que afirmó que las “74 organizaciones políticas se encuentran expeditas para presentar candidaturas en el proceso electoral”. La lista completa está compuesta por:

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE. (Foto: Composición - Infobae)
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE. (Foto: Composición - Infobae)

41 partidos Políticos

  1. Acción Popular
  2. Ahora Nación - AN
  3. Alianza para al Progreso
  4. Avanza País Partido de Integración Social
  5. Batalla Perú
  6. Coolición Transformadora Tierra Verde
  7. Fe en el Peni
  8. Frente Popular Agricola FIA del Perú
  9. Fuerza Ciudadana
  10. Fuerza Popular
  11. Juntos por el Perú
  12. Libertad Popular
  13. Partido Aprista Peruano
  14. Partido Civico Obras
  15. Partido del Buen Gobierno
  16. Partido Democrata Unido Perú
  17. Partido Democrata Verde
  18. Partido Democrático Somos Perú
  19. Partido Frente de la Esperanza 2021
  20. Partido Morado
  21. Partido Pais para Todos
  22. Partido Patriótico del Peri
  23. Partido Politico ADP
  24. Partido Politico Integridad Democrática
  25. Partido Politico Nacional Perú Libre
  26. Partido Politico Perú Acción
  27. Partido Politico Perú Primero
  28. Partido Politico PRIN
  29. Partido Politico Pueblo Consciente
  30. Partido Politico Todo con el Pueblo
  31. Partido Popular Cristiano-PPC
  32. Partido por el Entendimiento Recuperación y la Unificación del Perú
  33. Partido Unidad y Paz
  34. Partido SíCreo
  35. Peri Moderno
  36. Podemos Perú
  37. Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  38. Progresemos
  39. Salvemos al Perú
  40. Un Camino Diferente
  41. Visión Perú
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE

23 movimientos Regionales

  1. Alianza Libertad Madrediosense (Madre de Dios)
  2. Arequipa Tradición y Futuro (Arequipa)
  3. Cajamarca Siempre Verde (Cajamarca)
  4. Concertación para el Desarrollo Regional - Lima (Lima)
  5. Frente Regional TUPAC (Cusco)
  6. Fuerza Arequipeña (Arequipa)
  7. Kausachun (Moquegua)
  8. Movimiento Independiente Fuerza Regional (Piura)
  9. Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna (Tacna)
  10. Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero (Huánuco)
  11. Movimiento Politico Regional Cajamarca Renace (Cajamarca)
  12. Movimiento Politico Unidos por el Desarrollo de Huánuco - UDH (Huánuco)
  13. Movimiento Regional Amazonense Unidos al campo (Amazonas)
  14. Movimiento Regional Arequipa Avancemos (Arequipa)
  15. Movimiento Regional Victoria Amazonense (Amazonas)
  16. Nueva Esperanza (Tacna)
  17. Renovación Tumbesina (Tumbes)
  18. Socios por Ancash (Ancash)
  19. Unidos por Tacna (Tacna)
  20. Unión Regional (San Martín)
  21. Vamos Moquegua (Moquegua)
  22. Viva Puno (Puno)
  23. Yo Arequipa (Arequipa)
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE
74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE

10 alianzas electorales

  1. Alianza Electoral Venceremos
  2. Allianza Regional por el Perú
  3. Alianza Renovación Popular y Toro
  4. APP - La Cholita
  5. APP-Trabaja Ayacucho
  6. ASI-Juntos por el Perú
  7. Cooperacion, Verdad y Honradez
  8. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú Comunidad Politica Inka Perú
  9. Partido Democratico Somos Perú
  10. Renovación Popular Perú

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