Perú eligirá más de 13 mil autoridades en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre

El calendario oficial establece etapas decisivas para partidos y electores, con la jornada de sufragio programada para un domingo y fechas clave ya definidas para el proceso| Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el domingo 4 de octubre, en Perú, se elegirán 13.148 autoridades en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La jornada definirá a las organizaciones políticas y ciudadanos que asumirán cargos al interior de los gobiernos locales a nivel nacional.

Según la ONPE, están llamados a votar más de 26,314 millones de ciudadanos del padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para las ERM 2026; una cifra similar a la cantidad de ciudadanos habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026.

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El organismo electoral detalló que se elegirán 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

La ciudadanía elegirá a nuevas autoridades municipales y regionales en octubre de 2026| Andina

Para los comicios se instalarán más de 10.000 locales de votación en más de 1.000 distritos y 2.000 centros poblados, además de 90.000 mesas de votación.

La ONPE precisó que el sorteo de miembros de mesa se realizará el próximo viernes 24 de julio y que, a nivel nacional, participarán más de 800.000 ciudadanos entre miembros titulares y suplentes. La capacitación presencial de los seleccionados se realizará en dos jornadas: el 20 y 27 de setiembre.

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El 16 de junio venció el plazo para presentar solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales competentes para estas elecciones.

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos

El total de partidos políticos a nivel nacional que podrán participar de las Elecciones Regionales y Municipales también fue oficializado por el JNE, que afirmó que las “74 organizaciones políticas se encuentran expeditas para presentar candidaturas en el proceso electoral”. La lista completa está compuesta por:

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE. (Foto: Composición - Infobae)

41 partidos Políticos

Acción Popular Ahora Nación - AN Alianza para al Progreso Avanza País Partido de Integración Social Batalla Perú Coolición Transformadora Tierra Verde Fe en el Peni Frente Popular Agricola FIA del Perú Fuerza Ciudadana Fuerza Popular Juntos por el Perú Libertad Popular Partido Aprista Peruano Partido Civico Obras Partido del Buen Gobierno Partido Democrata Unido Perú Partido Democrata Verde Partido Democrático Somos Perú Partido Frente de la Esperanza 2021 Partido Morado Partido Pais para Todos Partido Patriótico del Peri Partido Politico ADP Partido Politico Integridad Democrática Partido Politico Nacional Perú Libre Partido Politico Perú Acción Partido Politico Perú Primero Partido Politico PRIN Partido Politico Pueblo Consciente Partido Politico Todo con el Pueblo Partido Popular Cristiano-PPC Partido por el Entendimiento Recuperación y la Unificación del Perú Partido Unidad y Paz Partido SíCreo Peri Moderno Podemos Perú Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso Progresemos Salvemos al Perú Un Camino Diferente Visión Perú

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE

23 movimientos Regionales

Alianza Libertad Madrediosense (Madre de Dios) Arequipa Tradición y Futuro (Arequipa) Cajamarca Siempre Verde (Cajamarca) Concertación para el Desarrollo Regional - Lima (Lima) Frente Regional TUPAC (Cusco) Fuerza Arequipeña (Arequipa) Kausachun (Moquegua) Movimiento Independiente Fuerza Regional (Piura) Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna (Tacna) Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero (Huánuco) Movimiento Politico Regional Cajamarca Renace (Cajamarca) Movimiento Politico Unidos por el Desarrollo de Huánuco - UDH (Huánuco) Movimiento Regional Amazonense Unidos al campo (Amazonas) Movimiento Regional Arequipa Avancemos (Arequipa) Movimiento Regional Victoria Amazonense (Amazonas) Nueva Esperanza (Tacna) Renovación Tumbesina (Tumbes) Socios por Ancash (Ancash) Unidos por Tacna (Tacna) Unión Regional (San Martín) Vamos Moquegua (Moquegua) Viva Puno (Puno) Yo Arequipa (Arequipa)

74 organizaciones políticas podrán presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según el JNE

10 alianzas electorales

Alianza Electoral Venceremos Allianza Regional por el Perú Alianza Renovación Popular y Toro APP - La Cholita APP-Trabaja Ayacucho ASI-Juntos por el Perú Cooperacion, Verdad y Honradez Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú Comunidad Politica Inka Perú Partido Democratico Somos Perú Renovación Popular Perú