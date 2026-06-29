Terremoto en Venezuela: Cancillería anuncia evacuación de ciudadanos peruanos en situación vulnerable

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que evacuó a dos compatriotas que solicitaron regresar al Perú. También indicó que tiene conocimiento de familiares desaparecidos de cuatro peruanos

A raíz de la emergencia generada por el terremoto que azotó Venezuela el pasado 24 de junio, la Cancillería del Perú informó que su oficina consular en Caracas mantiene contacto permanente con peruanos en las zonas afectadas por el desastre en el país vecino y que ya se concretó el retorno al país de dos connacionales en situación vulnerable.

En un comunicado oficial emitido esta mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que su Sección de Intereses “está permanentemente en contacto con nuestros connacionales en las zonas afectadas” y que “se ha puesto a disposición recibiendo y atendiendo los pedidos de apoyo” de las comunidades afectadas.

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En el mismo pronunciamiento, la Cancillería precisó que “se ha concretado, precisamente, el retorno al país de dos ciudadanos peruanos en situación de vulnerabilidad, residentes en La Guaira, que solicitaron ser evacuados”. También indicó que “se viene prestando asistencia puntual proporcionando albergue, víveres y otros artículos esenciales” a quienes lo requieren por las consecuencias del fenómeno natural.

El comunicado agregó que se recibieron avisos sobre connacionales cuyo paradero se desconoce. “La Cancillería ha recibido informes de familiares de cuatro ciudadanos peruanos desaparecidos”, informó, y sostuvo que “se mantiene una coordinación estrecha con las autoridades venezolanas para determinar el paradero de nuestros compatriotas”.

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Una imagen tomada desde un dron muestra edificios destruidos por los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. Imagen cedida a través de REUTERS.

La ayuda enviada a los damnificados

En paralelo, la Cancillería informó que, junto con el Ministerio de Defensa y el Indeci, se envió apoyo para los damnificados. “Se concretó el envío del avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú con más de 14 toneladas de bienes de ayuda humanitaria”, afirmó, y añadió que esa asistencia “se suma al apoyo de rescatistas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y voluntarios de ONG” respaldados por su gestión.

Como parte de las acciones en curso, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que “reafirma su compromiso de continuar trabajando, a través de los canales disponibles, para concretar nueva ayuda humanitaria hacia Venezuela”, además de “fortalecer su labor constante de protección y asistencia a nuestros connacionales”.

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Para emergencias, la Cancillería informó que los peruanos pueden contactar a la Sección de Intereses del Perú a cargo de los Asuntos Consulares en Caracas al (00) 584142224598 y al correo info@consulperu-caracas.com.

¿Cómo enviar ayuda a Venezuela?

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú aclaró en una misiva sobre los procedimientos que deben seguir empresas y particulares interesados en enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Esta misiva responde a un creciente número de solicitudes privadas que buscan canalizar bienes físicos y asistencia para los damnificados.

VENEZUELA, LA GUAIRA, 29 DE JUNIO DE 2026: Personal de emergencia observa los daños causados ​​por los terremotos del 24 de junio en la ciudad costera de Catia La Mar, en el mar Caribe. Las últimas cifras elevan el número de fallecidos a 1400. Imagen de la mejor calidad disponible. Mikhail Makeyev/TASS

Según el documento difundido por la Cancillería, las leyes vigentes impiden que la institución reciba, almacene o transporte bienes físicos, entre los que se incluyen alimentos, medicinas o ropa, si provienen de entidades privadas o personas particulares. Esta limitación legal se aplica incluso en contextos de emergencia, por lo que el ministerio no puede actuar como intermediario para el traslado de este tipo de donaciones hacia Venezuela.

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La Cancillería explicó que esta restricción se fundamenta en la normativa nacional y en los procedimientos de control en la gestión de ayuda humanitaria internacional, buscando garantizar la transparencia y la trazabilidad de los recursos.

Ante la imposibilidad de canalizar bienes materiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores orientó a los potenciales donantes a realizar aportes económicos a través de plataformas oficiales y seguras, con respaldo de organismos internacionales. Según lo informado por la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Perú, el Fondo Humanitario para Venezuela está habilitado para recibir donaciones monetarias, que luego se destinan a la asistencia directa en el país afectado.

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El mandatario destacó la labor de los equipos USAR, que lograron extraer con vida a una sobreviviente de 60 años tras un operativo de once horas en el edificio Breogan| Foto: Captura del video publicado por el presidente Nayib Bukele

Además, la Cancillería facilitó información sobre otras agencias, fondos y programas internacionales con presencia activa en la respuesta humanitaria venezolana, entre ellos:

Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Cada una de estas entidades dispone de canales digitales y cuentas bancarias específicas para recibir donaciones, asegurando que los recursos sean empleados en la atención de las necesidades más urgentes tras el desastre.