Pamela López se sincera sobre su crecimiento personal en su matrimonio con Christian Cueva: “Nunca construí nada”

Pamela López, con una diadema de orejas de gato y vestido rosa, habla en un evento mientras otra imagen la retrata junto a Christian Cueva, en relación con las declaraciones sobre su matrimonio.

Pamela López enfrenta un nuevo capítulo en su vida personal tras la separación de Christian Cueva. Durante el evento ‘La Hora López’, realizado el último fin de semana y organizado por su club de fans, la influencer compartió con sus seguidoras el impacto que ha tenido su proceso de reconstrucción personal. En medio del encuentro, Pamela López confesó que tras el fin de su matrimonio se encontró ante una realidad desconocida, marcada por la incertidumbre y la necesidad de reconfigurar su camino.

Acompañada de sus hijos, la exconcursante de ‘La Granja VIP’ describió el desafío de empezar de cero. “Cuando yo decido reiniciar mi vida, estaba destruida emocionalmente completamente. Tenía cuentas por pagar, tenía dos nanas en casa, un chofer y varias cuentas por pagar. La persona que me acompañaba decidió irse y yo decía: ‘Dios mío, ¿ahora qué hago?’”. Con estas palabras, Pamela López expuso una de las etapas más complejas que atravesó al quedarse sola frente a las responsabilidades familiares y financieras.

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Durante el encuentro, la influencer explicó que su vida había estado enfocada durante trece años en su rol de madre y esposa. “Son 13 años que me dediqué a ser mamá, ser esposa, a viajar por el mundo y nunca construí nada personal”, admitió frente a su público. La separación la obligó a repensar su futuro y a preguntarse sobre sus propias capacidades fuera del entorno familiar.

La exparticipante de ‘La Granja VIP’ asistió al evento organizado por su club de fans y se quebró al notar todo lo que viene creciendo de forma personal | TikTok

La situación se agravó por los compromisos económicos pendientes. Pamela López relató que enfrentó una crisis financiera mientras asumía la crianza de sus hijos. La etapa posterior al divorcio estuvo marcada por dudas y cuestionamientos internos. “Uno de los cuestionamientos que me hacía en el espejo era: ‘¿Y ahora? ¿Qué talento tienes? ¿De qué vas a trabajar?’ Miraba a mis hijos y sabía que tenía que empezar de lo que sea”, narró.

El evento ‘La Hora López’ representó una oportunidad para la influencer de reencontrarse con su comunidad y celebrar los avances logrados. La convocatoria, que tuvo lugar el domingo 28 de junio en un local de La Molina, reunió a más de un centenar de seguidores, quienes acudieron con prendas y accesorios de color rosa, el distintivo del club de fans KittyPam. La asistencia superó las expectativas y desmintió versiones de programas de televisión que auguraban una baja venta de entradas.

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Al ingresar al recinto, Pamela López lució un vestido rosado con pedrería y tiras, acompañada de sus cuatro hijos, incluida su hija mayor, Fabiana Ríos López. Ante los medios, la influencer agradeció a sus seguidoras y al club de fans por la organización y el apoyo recibido.

Pamela López sonríe mientras recibe un gran ramo de flores durante la celebración de la fiesta "KittyPam", rodeada de decoración temática rosa y blanca.

“Muchas gracias al team Kitty Pam por todo esto. No esperaba tanto amor, cariño y buena organización. ¿Valió la pena de 100 soles? Sí, valió la pena”, señaló.

Pamela López expresó que el respaldo de su comunidad la sorprendió. “Estoy muy contenta por este cariño. Sobre todo son mujeres que me respaldan, se solidarizan conmigo o se identifican. No me imaginé algo así. Agradecer a todas estas mujeres guerreras, resilientes, fuertes, que se han identificado conmigo”, destacó durante su intervención.

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Pamela López feliz con el evento de sus fans

La celebración de ‘La Hora López’ marcó el primer encuentro oficial de Pamela López con su comunidad de seguidoras. La convocatoria logró un lleno total, en contraste con informaciones que anticipaban poca asistencia. El ambiente estuvo caracterizado por la presencia de mujeres que compartieron mensajes de aliento y apoyo a la influencer.

La organización del evento destacó por la participación activa de las integrantes del club de fans KittyPam, quienes se identificaron con prendas rosadas y mostraron su respaldo a Pamela López en esta etapa de su vida. La influencer reconoció el esfuerzo de sus seguidoras y subrayó la importancia de la sororidad en momentos de adversidad.

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Pamela López reiteró su agradecimiento por el acompañamiento y la energía positiva recibida. El evento se consolidó como un espacio de encuentro y celebración, en el que la influencer pudo compartir su experiencia de superación y fortalecer el vínculo con su audiencia.

Pamela López realizó en La Molina el evento 'La hora López' con aforo completo, pese a las críticas previas sobre la venta de entradas.

La reunión dejó en evidencia la relevancia de la comunidad de seguidores en el proceso de transformación personal de Pamela López, así como la capacidad de la influencer para reinventarse y encontrar nuevos caminos tras una etapa marcada por la incertidumbre y el cambio.