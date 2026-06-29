Balacera en el Callao deja dos muertos en Sarita Colonia y desata pánico en el Hospital Alcides Carrión

La violencia se desató en el Callao con dos ataques armados. Primero, dos mototaxistas venezolanos fueron baleados en un paradero. Más tarde, una reunión familiar en Sarita Colonia fue interrumpida por disparos, dejando un trágico saldo de dos muertos y cuatro heridos.

Un ataque armado perpetrado la noche del 28 de junio en el asentamiento humano Sarita Colonia, zona de Tiwinza, en El Callao, dejó dos personas muertas y cuatro heridas, según reportó América Noticias. Desconocidos ingresaron a una vivienda donde se realizaba una reunión familiar y dispararon contra los asistentes.

De acuerdo con la información preliminar, seis personas heridas fueron trasladadas de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. Dos de ellas llegaron sin vida, mientras que los otros cuatro permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Familiares de las víctimas se congregaron en el hospital tras conocer la noticia del ataque. Las víctimas fueron identificadas como Torrejón Mori de 18 años y Diego Jesús Cleve de 35 años.

PUBLICIDAD

Tiroteo en vivienda de El Callao causa víctimas fatales y heridos | Foto: La Chalaca de las Noticias/Chris Villalobos (Facebook)

Según información de Exitosa Noticias, tras el ataque se reportó una segunda balacera en el área de Emergencias del hospital Daniel Alcides Carrión. El incidente comenzó cuando allegados a los heridos señalaron a dos individuos con capucha como posibles responsables del atentado. Ante la tensión generada, agentes de la Policía Nacional del Perú realizaron disparos al aire con el objetivo de dispersar la situación y controlar la intervención en el centro médico.

Dos sujetos abrieron fuego en reunión familiar

Tras los disparos, los agresores huyeron sin ser identificados ni detenidos. Testigos señalaron que dos hombres irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego contra quienes participaban en la reunión. El pánico se apoderó de los vecinos, quienes alertaron a las autoridades.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional y personal de las Fuerzas Armadas acordonaron la zona para facilitar las diligencias de los peritos. El caso quedó en manos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, que investiga las circunstancias y el posible móvil del crimen. Las autoridades no descartan la hipótesis de un ajuste de cuentas.

Ataque contra mototaxistas

Dos trabajadores de mototaxi sufrieron heridas por disparos cuando esperaban pasajeros en el paradero conocido como Grifo Denis, ubicado en el cruce de las avenidas Bocanegra y Dominicos, en El Callao. Un individuo a bordo de una motocicleta se acercó al lugar y disparó contra los conductores, quienes consideraban ese punto como un espacio seguro para su trabajo.

PUBLICIDAD

Tiroteo en vivienda de El Callao causa víctimas fatales y heridos | Foto: América Noticias

Las víctimas, ambas de nacionalidad venezolana, recibieron impactos en la pierna y el tobillo. Los heridos fueron llevados de inmediato al hospital Negreiros, donde permanecen bajo vigilancia médica. El ataque generó temor entre los trabajadores de la zona, quienes optaron por dejar vacío el paradero ante la posibilidad de nuevos hechos violentos.

En el sitio se halló una carta con amenazas, aunque las personas cercanas a los afectados manifestaron desconocer si existían antecedentes de extorsión dirigidos hacia ellos. La mayor parte de quienes operan mototaxis en ese paradero son migrantes venezolanos.

Testigos relataron que en el momento del ataque había al menos cinco mototaxis en el lugar y que la situación generó inquietud entre pasajeros y trabajadores, quienes destacaron la ausencia de comunicación oficial por parte de la empresa involucrada. El hecho, ocurrido durante la noche, dejó la zona desierta por el temor a nuevos incidentes violentos.

PUBLICIDAD