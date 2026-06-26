Perú

Terremotos en Venezuela: Brigada canina viaja a La Guaira y Caracas para ayudar a encontrar más desaparecidos

La catástrofe movilizó al gobierno peruano, que envía un equipo USAR de búsqueda y rescate, con perros especializados, para sumarse a las labores de auxilio y localización de víctimas en zonas afectadas por los terremotos

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Un contingente de 40 bomberos peruanos y la perrita rescatista "Kayra" (también conocida como "Kiara") partirán rumbo a Venezuela. (Captura de pantalla: ATV)
Un contingente de 40 bomberos peruanos y la perrita rescatista "Kayra" (también conocida como "Kiara") partirán rumbo a Venezuela. (Captura de pantalla: ATV)

Dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, provocando la destrucción de cientos de edificios, principalmente en Caracas y La Guaira. Las autoridades confirmaron más de 500 fallecidos, miles de heridos y un número indeterminado de personas bajo los escombros.

El fenómeno, considerado el más potente en más de un siglo, puso en evidencia la fragilidad de la infraestructura urbana y la urgencia de una respuesta internacional coordinada. “La Guaira es la localidad más afectada, con decenas de edificios colapsados y miles de familias desplazadas”, declaró Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, citado por medios oficiales.

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La emergencia desbordó la capacidad de los hospitales, mientras equipos de rescate locales trabajan contrarreloj para buscar sobrevivientes. Países como Estados UnidosMéxicoBrasil y Cuba movilizaron recursos y personal especializado, sumándose a la ola de solidaridad que recorre la región.

“He dispuesto el envío de un equipo de rescatistas peruanos, con apoyo canino especializado en búsqueda y rescate, así como ayuda humanitaria mediante un avión de la Fuerza Aérea del Perú, que trasladará carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas”, dispuso el presidente de PerúJosé María Balcázar.

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Perú brindará ayuda humanitaria a Venezuela tras doble terremoto que devastó al país. Canal N

Perú envía ayuda

El gobierno peruano movilizó un contingente de 45 bomberos, pertenecientes al equipo USAR (Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano), con experiencia en operaciones internacionales en EcuadorBolivia y el terremoto de Pisco en 2007.

El grupo viaja equipado con herramientas de corte, perforación, cámaras de búsqueda y sistemas autónomos de abastecimiento para operar hasta ocho días en zonas de desastre.

El equipo USAR se traslada en dos vuelos comerciales, tras la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y organizaciones no gubernamentales. “El equipo está preparado para operar sin requerir apoyo externo durante ocho días. Contamos con arquitectos, ingenieros y todo lo necesario para evaluar estructuras y realizar labores de apuntalamiento y rescate”, explicó el comandante Carlos Paredes.

La misión peruana busca fortalecer los esfuerzos internacionales para la búsqueda de sobrevivientes y la recuperación de víctimas. El presidente Balcázar propuso a los gobiernos del continente articular una fuerza de tarea conjunta para organizar la ayuda humanitaria y responder de manera eficiente a la magnitud de la emergencia.

“Propongo a los jefes de Estado del continente americano articular una fuerza de tarea conjunta que organice la ayuda humanitaria internacional y exprese, con acciones concretas, la solidaridad de nuestros pueblos con Venezuela”, señaló el mandatario.

El Salvador envía ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar ante la tragedia de terremotos
(Infobae Centroamérica/Cortesía Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Brigada canina

Uno de los recursos más importantes de la delegación peruana es la brigada canina de rescate, integrada por perros entrenados para localizar personas atrapadas bajo los escombros.

Encabezada por Kaira, una perra de cuatro años de raza Pastor Belga Malinois, la brigada cuenta con nueve canes que han recibido tres años de entrenamiento especializado en detección de moléculas y partículas humanas.

Durante una demostración en Lima, los guías enseñaron cómo los perros marcan la ubicación de una persona sepultada, facilitando que los rescatistas intervengan con mayor precisión y rapidez.

“La participación de la brigada canina es fundamental en la localización de víctimas en estructuras colapsadas”, afirmó el brigadier Carlos Gallardo, responsable de operaciones del grupo USAR.

El equipo peruano, que partió desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mantendrá su autonomía operativa en Venezuela hasta agotar sus provisiones.

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