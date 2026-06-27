Perú

Yaco Eskenazi ya no quiere regresar a los realities tras la última experiencia con La Granja VIP: “Me estaba volviendo loco”

El presentador confesó que la dinámica del programa lo afectó emocionalmente, al punto de renunciar y priorizar proyectos donde pueda mantener su bienestar personal lejos de tensiones extremas

Guardar
Google icon
Yaco Eskenazi ya no quiere trabajar en realities tras su paso por La Granja VIP. Panamericana TV
Yaco Eskenazi ya no quiere trabajar en realities tras su paso por La Granja VIP. Panamericana TV

El exchico reality y conductor peruano Yaco Eskenazi dio a conocer los motivos que lo llevaron a abandonar la conducción de La Granja VIP, un programa que, según sus propias palabras, lo llevó al límite emocional. Durante una entrevista concedida al espacio digital Sin más que decir, Eskenazi detalló las dificultades que enfrentó en el reality y explicó por qué no considera volver a liderar un proyecto con esa mecánica.

“Me estaba volviendo loco”, confesó el presentador, al referirse a la tensión de manejar información sensible sobre los participantes, muchos de ellos amigos personales.

El formato de La Granja VIP exigía que el conductor tuviera acceso a datos confidenciales sobre la vida de los concursantes, situación que resultó especialmente compleja para Yaco Eskenazi por el vínculo previo con los involucrados. El también esposo de Natalie Vértiz explicó que debía mantener reservas sobre situaciones personales que afectaban directamente a sus amigos. “Yo conozco a todos los participantes desde hace muchos años, desde que estoy en la tele. Los conozco, interactúo, los saludo con cariño y de alguna manera me involucro en su vida”, relató.

PUBLICIDAD

Yaco Eskenazi explicó que dejó La Granja VIP porque el formato era intenso y lo afectaba emocionalmente. YouTube: Magaly Medina El Podcast
Yaco Eskenazi explicó que dejó La Granja VIP porque el formato era intenso y lo afectaba emocionalmente. YouTube: Magaly Medina El Podcast

Uno de los episodios que marcó la experiencia de Eskenazi fue lo sucedido con Diego Chávarri, un concursante que atravesaba una crisis sentimental durante el reality. El conductor narró que tenía conocimiento de la situación, pero debía ocultarla por contrato, lo que le generaba un fuerte conflicto interno.

“Lo primero que me pasó fue lo de Diego, el saber que su chica lo estaba dejando en la calle, que ya no estaba con él, no quería estar con él y que él no sepa esa verdad. Verlo todos los días, saludarlo, que me sonría sabiendo el problema que se le venía, no aguantaba esa sensación, me volvía loco”, expresó durante la entrevista. Esta dinámica de guardar secretos frente a personas cercanas le resultó insostenible, llevándolo a reconsiderar su permanencia en el programa.

PUBLICIDAD

Yaco Eskenazi indicó que el desgaste emocional fue determinante en su decisión de renuncia. El conductor sostuvo que la presión de mantener silencio sobre asuntos privados, sumado al vínculo de amistad con los participantes, hizo que el trabajo se transformara en una carga. “Yo quería soltarle el dato y no podía, eso me estaba volviendo loco”, insistió. Para Eskenazi, el rol de conductor en un reality de estas características implica lidiar con dilemas éticos y personales difíciles de sobrellevar, especialmente cuando se trata de personas conocidas en el ámbito televisivo.

Dos imágenes: a la izquierda, Ethel Pozo en vestido dorado y Yaco Eskenazi en traje oscuro posan; a la derecha, sus retratos con el logo "La Granja VIP"
Yaco Eskenazi se despide de 'La Granja VIP' tras semanas de conducción junto a Ethel Pozo, marcando el cierre de un reencuentro televisivo. (Instagram La Granja VIP)

Horarios complicados

Además del componente emocional, el conductor mencionó que la organización y los horarios del programa complicaron su rutina profesional y familiar. “Lo primero que me pasó es que los horarios eran jodidos porque eran de lunes a sábado. Eso ya era medio incómodo para mí. Luego cambiaron los horarios, o sea, primero empezó a las 8 de la noche, después se fue a las 9:50 y de ahí querían mandarlo a las 7. Todos esos cambios, a mí, en la cabeza me iban cruzando”, relató Eskenazi.

El presentador explicó que las modificaciones constantes de horario afectaron su planificación y le impidieron atender otros compromisos laborales.

En paralelo, Yaco Eskenazi desarrollaba el proyecto Yaco y el Loco, un programa propio que empezó a ganar notoriedad y requería mayor dedicación. “A mi favor el ‘Yaco y el Loco’ empieza a crecer de una manera que casi no teníamos control y nos propusieron hacer giras por teatros grandes, giras por provincias y no iba a poder. La final de la granja coincidía con que yo me iba a México al Mundial”, explicó el conductor al detallar cómo las exigencias de La Granja VIP interferían con el crecimiento de sus otros proyectos.

Yaco Eskenazi revela que fue diagnosticado con TDAH a los 46 años.
Yaco Eskenazi aprovechó el éxito de ‘Yaco y el Loco’ para salir de La Granja VIP.

Temas Relacionados

Yaco EskenaziLa Granja VIPperu-entretenimiento

Más Noticias

¿Cómo saber si tienes deudas, multas o papeletas pendientes?

Identificar la deuda en la plataforma oficial correspondiente es el primer paso para gestionar pagos, fraccionamientos o regularizar obligaciones pendientes

¿Cómo saber si tienes deudas, multas o papeletas pendientes?

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por semifinal ida de la Liga Femenina 2026

Las ‘blanquiazules’ se medirán con las ‘cremas’ en Villa El Salvador a las 13:00 horas para asegurar el pase a la gran final en el primer duelo del torneo nacional. Sigue las incidencias de este vibrante cotejo

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por semifinal ida de la Liga Femenina 2026

Universitario le ganó a Atlético Grau en partido amistoso: Gianluca Lapadula debutó con sorpresiva dupla en el ataque

Jordan Guivin anotó golazo de cabeza que le dio el triunfo a la ‘U’ frente los ‘albos’ en duelo de preparación que se jugó en Campo Mar. Héctor Cúper usó insólito once con el estreno de los refuerzos

Universitario le ganó a Atlético Grau en partido amistoso: Gianluca Lapadula debutó con sorpresiva dupla en el ataque

Croacia vs Ghana EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026 goles resumen resultado

Los ‘balcánicos’ se juegan la clasificación ante las ‘estrellas negras’ en Filadelfia. El ganador del duelo se hará con el boleto a los 16avos de final. Sigue las incidencias

Croacia vs Ghana EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026 goles resumen resultado

Una nueva aerolínea apostará por el Aeropuerto Jorge Chávez desde 2027, pese a TUUA de transferencia

La tarifa extra de transferencia, que ahora los pasajeros pagan en el Nuevo Aeropueto Jorge Chávez no ha impedido que se abran nuevas rutas en Lima

Una nueva aerolínea apostará por el Aeropuerto Jorge Chávez desde 2027, pese a TUUA de transferencia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Asociación de consumidores se suma al fraudismo de Roberto Sánchez y pide al JNE anular votos del extranjero

Asociación de consumidores se suma al fraudismo de Roberto Sánchez y pide al JNE anular votos del extranjero

Norma Yarrow hace desplante al presidente del JNE: Le quitó la credencial de las manos y evitó foto juntos

José Domingo Pérez asegura que tendría un trágico final frente a un gobierno de Keiko Fujimori: “Terminaré muerto como el fiscal Alberto Nisman de Argentina”

Roberto Sánchez amenaza con presentar más recursos para dilatar su derrota ante Keiko Fujimori: “Vamos a insistir”

ONPE al 99.974%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Yorgelis Delgado, actriz de Entre tú y yo, es reportada como desaparecida tras el terremoto en Venezuela: fans peruanos expresan su tristeza e incertidumbre

Yorgelis Delgado, actriz de Entre tú y yo, es reportada como desaparecida tras el terremoto en Venezuela: fans peruanos expresan su tristeza e incertidumbre

Onelia Molina olvida a Mario Irivarren y oficializa relación con Kevin Díaz: “Nos hemos dado una oportunidad”

Ricardo Arjona dedicó palabras de aliento a los venezolanos durante su concierto en Lima tras doble terremoto: “Un abrazo grande”

Shirley Arica revela la condición que le planteó a Pablo Heredia para tener intimidad: “Él lo entendió perfectamente”

Viralizan polémico mensaje de Christian Cueva tras el desalojo de la hija mayor de Pamela López: “Las cosas de mis hijos”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por semifinal ida de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por semifinal ida de la Liga Femenina 2026

Universitario le ganó a Atlético Grau en partido amistoso: Gianluca Lapadula debutó con sorpresiva dupla en el ataque

Croacia vs Ghana EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026 goles resumen resultado

Resultados de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Unión Comercio HOY?: Canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026