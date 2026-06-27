Yaco Eskenazi ya no quiere regresar a los realities tras la última experiencia con La Granja VIP: “Me estaba volviendo loco”

Yaco Eskenazi ya no quiere trabajar en realities tras su paso por La Granja VIP. Panamericana TV

El exchico reality y conductor peruano Yaco Eskenazi dio a conocer los motivos que lo llevaron a abandonar la conducción de La Granja VIP, un programa que, según sus propias palabras, lo llevó al límite emocional. Durante una entrevista concedida al espacio digital Sin más que decir, Eskenazi detalló las dificultades que enfrentó en el reality y explicó por qué no considera volver a liderar un proyecto con esa mecánica.

“Me estaba volviendo loco”, confesó el presentador, al referirse a la tensión de manejar información sensible sobre los participantes, muchos de ellos amigos personales.

El formato de La Granja VIP exigía que el conductor tuviera acceso a datos confidenciales sobre la vida de los concursantes, situación que resultó especialmente compleja para Yaco Eskenazi por el vínculo previo con los involucrados. El también esposo de Natalie Vértiz explicó que debía mantener reservas sobre situaciones personales que afectaban directamente a sus amigos. “Yo conozco a todos los participantes desde hace muchos años, desde que estoy en la tele. Los conozco, interactúo, los saludo con cariño y de alguna manera me involucro en su vida”, relató.

PUBLICIDAD

Yaco Eskenazi explicó que dejó La Granja VIP porque el formato era intenso y lo afectaba emocionalmente. YouTube: Magaly Medina El Podcast

Uno de los episodios que marcó la experiencia de Eskenazi fue lo sucedido con Diego Chávarri, un concursante que atravesaba una crisis sentimental durante el reality. El conductor narró que tenía conocimiento de la situación, pero debía ocultarla por contrato, lo que le generaba un fuerte conflicto interno.

“Lo primero que me pasó fue lo de Diego, el saber que su chica lo estaba dejando en la calle, que ya no estaba con él, no quería estar con él y que él no sepa esa verdad. Verlo todos los días, saludarlo, que me sonría sabiendo el problema que se le venía, no aguantaba esa sensación, me volvía loco”, expresó durante la entrevista. Esta dinámica de guardar secretos frente a personas cercanas le resultó insostenible, llevándolo a reconsiderar su permanencia en el programa.

PUBLICIDAD

Yaco Eskenazi indicó que el desgaste emocional fue determinante en su decisión de renuncia. El conductor sostuvo que la presión de mantener silencio sobre asuntos privados, sumado al vínculo de amistad con los participantes, hizo que el trabajo se transformara en una carga. “Yo quería soltarle el dato y no podía, eso me estaba volviendo loco”, insistió. Para Eskenazi, el rol de conductor en un reality de estas características implica lidiar con dilemas éticos y personales difíciles de sobrellevar, especialmente cuando se trata de personas conocidas en el ámbito televisivo.

Yaco Eskenazi se despide de 'La Granja VIP' tras semanas de conducción junto a Ethel Pozo, marcando el cierre de un reencuentro televisivo. (Instagram La Granja VIP)

Horarios complicados

Además del componente emocional, el conductor mencionó que la organización y los horarios del programa complicaron su rutina profesional y familiar. “Lo primero que me pasó es que los horarios eran jodidos porque eran de lunes a sábado. Eso ya era medio incómodo para mí. Luego cambiaron los horarios, o sea, primero empezó a las 8 de la noche, después se fue a las 9:50 y de ahí querían mandarlo a las 7. Todos esos cambios, a mí, en la cabeza me iban cruzando”, relató Eskenazi.

PUBLICIDAD

El presentador explicó que las modificaciones constantes de horario afectaron su planificación y le impidieron atender otros compromisos laborales.

En paralelo, Yaco Eskenazi desarrollaba el proyecto Yaco y el Loco, un programa propio que empezó a ganar notoriedad y requería mayor dedicación. “A mi favor el ‘Yaco y el Loco’ empieza a crecer de una manera que casi no teníamos control y nos propusieron hacer giras por teatros grandes, giras por provincias y no iba a poder. La final de la granja coincidía con que yo me iba a México al Mundial”, explicó el conductor al detallar cómo las exigencias de La Granja VIP interferían con el crecimiento de sus otros proyectos.

PUBLICIDAD

Yaco Eskenazi aprovechó el éxito de ‘Yaco y el Loco’ para salir de La Granja VIP.