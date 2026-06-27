Perú

Rafael Belaúnde no descarta integrar un eventual gabinete de Keiko Fujimori: “Lo pensaría”

El excandidato sostuvo que el nuevo Ejecutivo deberá impulsar la inversión privada, reducir la burocracia y fortalecer la presencia del Estado en las regiones

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Rafael Belaúnde Llosa comparte su perspectiva sobre el futuro del país, destacando la solidez del partido fujimorista a pesar de las adversidades. (Crédito: Exitosa)

A pocos días de que la virtual presidenta electa, Keiko Fujimori, reciba sus credenciales oficiales y avance en la conformación de su equipo ministerial, el excandidato presidencial Rafael Belaúnde afirmó que no descarta integrar un eventual gabinete ministerial. En entrevista con Exitosa, sostuvo que evaluaría una posible invitación, aunque consideró que corresponde otorgar a la futura mandataria el espacio necesario para definir a los integrantes de su Gobierno.

Consultado sobre la posibilidad de asumir una cartera ministerial, Belaúnde respondió: “Lo pensaría, por supuesto”. No obstante, precisó que, a su juicio, el proceso inmediato debe centrarse en la conformación del gabinete por parte de la presidenta electa. “Le van a entregar sus credenciales como presidenta electa y yo creo que tiene que tener todo el espacio y la tranquilidad para armar un gabinete”, manifestó.

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El excandidato también reveló que ha mantenido contacto con Keiko Fujimori y otros dirigentes cercanos a la lideresa de Fuerza Popular. Explicó que las conversaciones estuvieron enfocadas en los desafíos que enfrentará el próximo gobierno, especialmente en sectores como energía, minería e hidrocarburos, aunque aclaró que en ningún momento se le ofreció un cargo ministerial.

El excandidato presidencial Rafael Belaúnde no descarta ser parte del gabinete ministerial de Keiko Fujimori. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
El excandidato presidencial Rafael Belaúnde no descarta ser parte del gabinete ministerial de Keiko Fujimori. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Respaldo a Keiko Fujimori y crítica a Roberto Sánchez

En conversación con el citado medio, Belaúnde explicó las razones por las que decidió respaldar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial. Según indicó, consideró que la contienda representaba una elección entre dos proyectos distintos para el país y sostuvo que optó por apoyar una propuesta que, en su opinión, garantiza la continuidad de la inversión privada y la estabilidad económica.

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“Entendía que el Perú se estaba jugando su futuro democrático y económico”, afirmó. Asimismo, señaló que buscó contribuir a una plataforma política “más popular, más abierta y más integradora”, aunque reconoció que no comparte todas las posiciones de Fuerza Popular.

En ese contexto, Belaúnde cuestionó la candidatura de Roberto Sánchez y sostuvo que el postulante de Juntos por el Perú construyó una alianza con sectores de izquierda para alcanzar la segunda vuelta. Además, afirmó que durante la campaña intentó moderar su discurso con el objetivo de ampliar su respaldo electoral, aunque consideró que esa estrategia no fue suficiente para imponerse en los comicios.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y su rival Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, saludan con la mano durante un debate presidencial celebrado en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y su rival Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, saludan con la mano durante un debate presidencial celebrado en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Integración del país y reforma del Estado

El excandidato también se refirió a los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno tras las elecciones. En diálogo con Exitosa, señaló que el país continúa dividido y que una de las principales tareas de la próxima administración será promover la reconciliación nacional e incorporar a los sectores que, según dijo, no se han beneficiado del crecimiento económico.

“Hay un país profundamente fracturado, dividido, polarizado, en dos partes prácticamente iguales. La acción del nuevo gobierno tiene que ser integrar el Perú”, sostuvo. En esa línea, afirmó que resulta necesario fortalecer la presencia del Estado en el sur andino y en otras zonas alejadas mediante mayores inversiones en infraestructura, salud, educación y servicios básicos.

Belaúnde añadió que el crecimiento económico, por sí solo, no resolverá las brechas sociales. Si bien defendió la promoción de la inversión privada como motor del desarrollo, consideró que el Estado debe priorizar políticas que permitan integrar a las poblaciones que permanecen al margen de los beneficios de la economía de mercado.

Peruvian presidential candidates Keiko Fujimori and Rafael Belaunde, on the day of a debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, March 25, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda
Peruvian presidential candidates Keiko Fujimori and Rafael Belaunde, on the day of a debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, March 25, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Minería, formalización e instituciones

Respecto a la actividad minera y el proceso de formalización de la pequeña minería. Belaúnde señaló que el país debe aprovechar su potencial minero, pero sostuvo que ello requiere una mayor participación de las comunidades y reglas que faciliten la incorporación de los pequeños productores al marco legal.

Asimismo, indicó que existen distintos escenarios dentro de la minería informal y consideró que el Estado debe desempeñar un papel más activo para facilitar acuerdos entre concesionarios y pequeños mineros, además de revisar la normativa vigente para eliminar barreras burocráticas que dificultan la formalización de la minería artesanal.

De los 84 mil mineros informales en Reinfo solo el 2,4% se formalizó. (Foto referencial: Agencia Andina)
De los 84 mil mineros informales en Reinfo solo el 2,4% se formalizó. (Foto referencial: Agencia Andina)

El excandidato se pronunció sobre la conformación del futuro gabinete y el fortalecimiento de las instituciones. Consideró que el nuevo Ejecutivo debería integrar a profesionales con experiencia y alineados con un mismo programa de gobierno, evitando equipos con posiciones contrapuestas. Además, afirmó que el próximo quinquenio representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad democrática, reforzar la separación de poderes y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

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