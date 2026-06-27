Keiko Fujimori recibe a senador mexicano y dialogan sobre relaciones entre Perú y México

Keiko Fujimori dialoga con Alejandro Moreno sobre relaciones Perú–México y agenda política regional. (Foto: X/@cobras_santiago)

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el senador mexicano Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), en un encuentro orientado a reforzar el diálogo político y la cooperación entre Perú y México.

Según informó Andina Noticias, la cita se realizó en el local partidario, donde ambas delegaciones intercambiaron puntos de vista sobre la situación política regional y la importancia de mantener canales de comunicación entre fuerzas políticas de distintos países de América Latina. También se abordaron temas vinculados al proceso electoral peruano y al rol de los actores encargados de fiscalizar el voto ciudadano.

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De acuerdo con lo discutido, uno de los puntos centrales fue la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales que garantizan la transparencia electoral, así como el respeto a los resultados oficiales emitidos por los organismos competentes.

La candidata conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido, Fuerza Popular, tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierdas Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú. 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

PRI y Copppal en el diálogo político regional

Alejandro Moreno Cárdenas, además de su rol como senador del PRI, preside la Copppal, una organización que articula a partidos políticos de América Latina y el Caribe. De acuerdo con el citado medio, destacó la importancia de consolidar la relación entre Perú y México, en el marco de los vínculos históricos, comerciales y políticos que comparten ambos países.

El legislador mexicano señaló que existe interés en promover una agenda de cooperación más activa en la región, basada en el diálogo entre partidos y el fortalecimiento de la democracia. Asimismo, consideró relevante impulsar espacios de entendimiento que contribuyan a la estabilidad institucional en los países de la región.

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En ese contexto, remarcó la importancia de la unidad nacional y del respeto a la voluntad ciudadana como elementos clave para la gobernabilidad democrática, según información difundida por Andina Noticias.

Keiko Fujimori se reúne con senador del PRI y Copppal para fortalecer vínculos con México. (Foto: X/@cobras_santiago)

Reunión paralela con deportistas peruanos

Como parte de sus actividades, Keiko Fujimori también recibió a los medallistas olímpicos Stefano Peschiera y Nicolás Pacheco, quienes presentaron propuestas relacionadas con el desarrollo del deporte en el país.

De acuerdo con el citado medio, los atletas compartieron iniciativas orientadas a fortalecer el alto rendimiento deportivo y a mejorar las condiciones para los deportistas peruanos con miras a futuras competencias internacionales.

Peschiera destacó la importancia de que el deporte sea incorporado en una agenda de desarrollo nacional de largo plazo, mientras que Pacheco resaltó la necesidad de prepararse para eventos como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos, con políticas que permitan sostener el crecimiento del sector.

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Keiko Fujimori se reúne con medallistas olímpicos y recoge propuestas para el deporte peruano. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Inminente victoria de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori se encamina a una victoria inminente en las elecciones presidenciales de Perú, con más del 99.8% de los votos contabilizados. Su equipo prepara la transición presidencial en un escenario dominado por la inseguridad ciudadana, riesgos asociados al fenómeno del Niño y una situación fiscal restringida debido a recientes decisiones legislativas y del Ejecutivo.

La seguridad ciudadana será el eje de los primeros 100 días de gobierno. El plan de Fuerza Popular contempla la creación del Centro de Comando y Videovigilancia C5i en Lima y Callao, basado en inteligencia artificial y la modernización del sistema de vigilancia. Sin embargo, especialistas advierten sobre los altos costos y las limitaciones técnicas para su pronta implementación.

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Peru's conservative Keiko Fujimori reacts as she addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Además, el próximo gobierno deberá actuar frente al fenómeno del Niño, activando fondos de contingencia para empresas y apoyando a comunidades vulnerables. La presión fiscal, agravada por un crédito suplementario y el aumento del gasto público, limitará el margen de maniobra para ejecutar nuevas políticas económicas y sociales.