PJ ordena a Reniec que cumpla con pagar la indemnización de más de 200 mil soles a Dina Boluarte

El Poder Judicial inició la ejecución de la sentencia a favor de la vacada expresidenta Dina Boluarte y requirió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que cumpla con pagar los más de 200 mil soles de indemnización.
Así lo dispuso el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima en la resolución a la que accedió Infobae, la misma que ejecuta el fallo de la Corte Suprema de octubre de 2025.
Infobae calculó que el monto final que recibirá Boluarte supera los 213 mil soles: 61.265 soles por concepto de CTS y 138.909 soles por gratificaciones, vacaciones, escolaridad, y 13 mi soles por los beneficios colectivos establecidos en los laudos de 2011 y 2012 entre el sindicato de Reniec y la institución.
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De momento, el Juzgado solo ha ordenado a Reniec que pague los beneficios sociales y deposite la CTS. Sobre el monto por los beneficios sindicales, este primero deberá ser recalculado oficialmente por el perito judicial ya que el fallo de la Corte Suprema determinó que se tienen que restar determinados lapsos de tiempo donde Boluarte no estuvo sindicalizada por ostentar un cargo de confianza.
“Debiendo la entidad ejecutada tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente resolución; bajo apercibimiento de responsabilidad del titular del pliego. Bajo apercibimiento de dar inicio a la ejecución forzada en caso de incumplimiento a un mandato judicial”, advierte el Juzgado Laboral en su resolución.
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Reniec acatará fallo
En octubre de 2025, cuando Infobae reveló el fallo de la Corte Suprema, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, indicó que se acataría la decisión, aunque aclaró que el desembolso no sería inmediato: Dina Boluarte tendrá que aguardar su turno en una lista de sentencias judiciales pendientes de cobro que la entidad mantiene desde antes de la actual gestión.
“Estaremos a la espera de la notificación que nos haga el Poder Judicial. Luego de eso, esto pasa a una comisión de pago de sentencias judiciales que elabora a qué personas se les debe pagar, teniendo en cuenta el principio de antigüedad. Hay otras personas que también tienen sentencias judiciales ganadas”, explicó Velarde en una entrevista con Canal N.
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La demanda de Dina Boluarte
La demanda tiene su origen en los años de trabajo de Dina Boluarte en el Reniec desde 2007. La exmandataria reclamaba inicialmente más de 428.000 soles en compensaciones por beneficios sociales y colectivos no pagados. En primera instancia, el juzgado le reconoció parcialmente el reclamo y fijó una suma superior a 286.000 soles. La Primera Sala Laboral Permanente de Lima la ajustó luego a 239.674,63 soles, que incluían 61.265,63 soles por CTS y 178.409 soles por gratificaciones, vacaciones, escolaridad y beneficios colectivos.
El Reniec interpuso un recurso de casación para excluir los beneficios colectivos de los periodos en que Boluarte ejerció como jefa de oficina registral, cargo de confianza que la excluía de esas compensaciones. La Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema aceptó el argumento y redujo el monto en 26.500 soles, hasta fijar la cifra definitiva de 213.174,63 soles.
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En su sentencia, la sala suprema precisó que no era necesaria una resolución formal para acreditar el cargo de confianza, pues las funciones desempeñadas por Boluarte evidenciaban por sí solas esa condición.
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