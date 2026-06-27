Perú

Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas: desafíos y respuestas

El 26 de junio, bajo el impulso de la ONU, el mundo reflexiona sobre las estrategias para prevenir el consumo de drogas, combatir el narcotráfico y apoyar la rehabilitación

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Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas - tráfico ilícito - drogas - Perú - noticias - 25 junio
ONU propone mirar el problema con una óptica más humana: tratar el consumo con evidencia, respeto y políticas públicas que prioricen la prevención y el acceso a la salud mental. (Freepik)

La conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, cada 26 de junio, invita a revisar las acciones orientadas a evitar el inicio y la escalada del consumo en jóvenes y adolescentes.

Organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueven la prevención basada en evidencia, con programas que priorizan el desarrollo de habilidades personales y familiares.

Modelos de prevención familiar enseñan a padres técnicas de crianza positiva y comunicación asertiva, lo que ayuda a reducir el riesgo de consumo temprano. En el entorno escolar, currículos de habilidades para la vida trabajan el manejo de emociones y la resistencia a la presión de grupo.

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Paralelamente, los programas comunitarios ofrecen alternativas culturales y deportivas en zonas de alta vulnerabilidad social, abordando factores como la deserción escolar y la violencia familiar. “Las estrategias más eficientes ya no se basan en el miedo o la intimidación, sino en el fortalecimiento de habilidades”, señala la UNODC.

Manos con guantes negros abren paquetes envueltos en periódico revelando su contenido, sobre un colchón. Una persona con un disfraz naranja y rojo está cerca
Un agente de la Policía de Perú, vestido con un disfraz de mascota del Mundial 2026, inspecciona paquetes de droga incautados durante un operativo contra el narcotráfico en San Juan de Lurigancho. (AFP)

El impacto del tráfico ilícito de drogas en la seguridad nacional y la economía

El tráfico ilícito de drogas representa una amenaza directa para la seguridad nacional y la economía de los países afectados. El financiamiento de organizaciones criminales y bandas urbanas a través del narcotráfico incrementa los índices de homicidios, extorsión y sicariato. Además, el poder económico de estas redes corrompe instituciones públicas y debilita el Estado de derecho, en particular en zonas de frontera o difícil acceso.

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En el plano económico, el flujo masivo de dinero ilícito distorsiona la economía formal y facilita el lavado de activos mediante negocios fachada. El Estado debe redirigir recursos para fortalecer la defensa, la seguridad policial y el control de fronteras, con altos costos para el presupuesto público.

A esto se suma la pérdida de productividad laboral asociada al consumo de drogas y la criminalidad, generando ausentismo, accidentes y gastos médicos. “El narcotráfico financia directamente a organizaciones criminales complejas”, indica la UNODC en sus reportes anuales.

Programas de rehabilitación y reinserción social para personas con adicciones

Las políticas actuales reconocen la adicción como una enfermedad crónica y no como un delito, según la perspectiva de la ONU. El acceso a programas de rehabilitación se sustenta en un enfoque de derechos humanos, priorizando la atención voluntaria, confidencial y libre de estigmas. Los tratamientos exitosos incluyen tres etapas: desintoxicación médica y psicológica, terapia ambulatoria o residencial, y la reinserción social.

La reinserción es clave para reducir la recaída, combinando nivelación educativa, capacitación técnica y acceso a empleo. Comunidades terapéuticas reguladas por el sector salud, junto a programas de apoyo educativo y laboral, buscan devolver la autonomía económica a las personas recuperadas. “El tratamiento de las adicciones debe ser voluntario, confidencial y libre de estigmas”, subraya la ONU en sus directrices para los Estados miembros.

El rol de Devida

En el Perú, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) lidera la Política Nacional Contra las Drogas al 2030, orientada a romper la cadena de suministro de la cocaína mediante el desarrollo alternativo integral y sostenible.

Devida impulsa la sustitución voluntaria de cultivos de coca por productos agrícolas rentables como el cacao y el café, aliada con comunidades nativas y campesinas.

El organismo brinda asistencia técnica y comercial a los agricultores, fomenta la formación de cooperativas y facilita el acceso a mercados sin intermediarios. Además, financia infraestructura comunal, como caminos vecinales y plantas agroindustriales, para dinamizar la economía en valles amazónicos.

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