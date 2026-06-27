Perú

Justicia peruana ratifica condena a Wanda del Valle tras intento de asesinato al general PNP Víctor Revoredo

El Poder Judicial ratificó la sentencia de prisión efectiva para la ciudadana venezolana, acusada de ofrecer 14 mil soles a cambio de atentar contra la vida del jefe de la Dirincri. El caso está vinculado a la organización Tren de Aragua

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Confirman condena contra Wanda del Valle. (Captura: Justicia Tv)
Confirman condena contra Wanda del Valle. (Captura: Justicia Tv)

La Primera Sala de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho confirmó la condena contra Wanda del Valle Bermúdez Viera por el delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo.

La decisión judicial se conoció tras declararse infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de la sentenciada, ratificando el fallo del Quinto Juzgado Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho emitido en febrero de 2026.

Con esta resolución, se mantiene la pena de seis años, un mes y 22 días de prisión efectiva para Bermúdez Viera, quien cumple la condena en el establecimiento penitenciario para mujeres de Chorrillos.

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Según el expediente judicial, el caso se inició tras la declaración de un testigo protegido que sostuvo haber recibido un ofrecimiento de 14 mil soles para asesinar al entonces coronel Revoredo, actual jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Como se recuerda, Wanda del Valle fue capturada en Colombia en diciembre de 2023 y extraditada al Perú en 2024. El Ministerio Público argumenta que la mujer mantiene presuntos vínculos con la organización criminal Tren de Aragua.

⁠Wanda del Valle niega haber ordenado matar al coronel Revoredo y pide “que no se dejen llevar por lo mediático”
⁠Wanda del Valle niega haber ordenado matar al coronel Revoredo y pide “que no se dejen llevar por lo mediático”|Andina

Audiencia de apelación y declaraciones de la sentenciada

Días antes de la confirmación de la sentencia, Del Valle participó en una audiencia de apelación donde volvió a negar el ofrecimiento de dinero para atentar contra el general Revoredo. “Yo nunca ofrecí dinero ni tenía intenciones jamás de hacerle daño al coronel”, declaró durante su intervención ante el tribunal.

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La ciudadana venezolana, apodada “la bebecita del crimen”, fue consultada sobre su relación con el mando policial y con otras personas vinculadas al proceso. “Bueno, lo conozco porque es la persona que es la víctima del caso, pues”, respondió al ser interrogada sobre Revoredo.

En relación con Luis Castaño Flores y Deivis Godoy Rodríguez, quienes inicialmente confesaron haber recibido el ofrecimiento económico, Del Valle afirmó no conocerlos y sostuvo que supo de ellos solo a raíz de la acusación en su contra.

“Todo este caso ha venido a raíz de la relación que yo tuve con Christopher y creo que no es justo de que porque yo haya sido su pareja me hayan vinculado a todo esto”, expresó en referencia a su vínculo sentimental con Christopher Joseph Fuentes González, alias ‘Maldito Chris’, señalado como integrante de Tren de Aragua.

Detalles de la sentencia y medidas judiciales

El fallo judicial dispone, además de la pena privativa de libertad, el pago de una reparación civil de 15 mil soles a favor del agraviado. El tribunal ordenó que, una vez cumplida la condena, Del Valle sea expulsada del país y se le prohíba reingresar al territorio nacional.

La medida de prisión preventiva vigente se mantendrá hasta el 5 de marzo de 2026, fecha en la que se ejecutará la sentencia conforme a la normativa penal. El proceso judicial comenzó en 2023, tras detectarse amenazas contra el oficial policial en el contexto de operativos contra organizaciones criminales.

El Ministerio Público sostuvo que el ofrecimiento de dinero representaba una acción concreta vinculada a un plan delictivo. La defensa de Del Valle planteó su apelación en busca de la revocatoria de la condena, pero los magistrados ratificaron que las pruebas presentadas justifican la decisión inicial.

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