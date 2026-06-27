Esta ciudad será declarada capital del ceviche y regalarán 30 mil platos este domingo

El próximo domingo 28 de junio, Pisco recibiría el reconocimiento como capital del ceviche, durante una ceremonia en la Plaza de Armas en la que se repartirán 30 mil platos gratuitos de este emblemático plato nacional, según el director regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, Gustavo Huerta Escate. Diversas autoridades y asociaciones gastronómicas han unido esfuerzos para consolidar a la ciudad como epicentro de la celebración por el Día Nacional del Ceviche y para potenciar su turismo y economía local.
Pisco y el Día Nacional del Ceviche
La designación de Pisco como capital del ceviche responde a múltiples factores que caracterizan a la provincia. De acuerdo con declaraciones de Gustavo Huerta, recogidas por ABC Noticias Ica, la ciudad destaca por la presencia de pescadores artesanales, la biodiversidad marina y la cantidad de restaurantes especializados en cocina marina. El funcionario explicó que la iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno Regional de Ica, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, asociaciones como Capatur y el grupo Herencia, que agrupa a más de sesenta chefs y cocineros de la zona.
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Las actividades iniciaron días antes con concursos y eventos en distintas provincias de Ica, como Chincha, Palpa, Nazca y Marcona, culminando con el concurso regional del ceviche y la entrega de una placa que oficializa a Pisco como capital del plato emblema peruano.
Impacto en la economía y el turismo
La celebración busca fortalecer la gastronomía y el turismo en la región. El director Huerta Escate indicó que el turismo genera alrededor de 30 mil puestos de trabajo en Ica y que la región recibió el año pasado más de un millón ochocientos mil visitantes, con más de medio millón solo en la reserva natural durante el primer trimestre de 2023. La declaratoria de Pisco como capital del ceviche y la promoción en medios nacionales e internacionales apuntan a incrementar la afluencia de turistas y dinamizar la economía local.
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“Son treinta mil platos de ceviche que se van a regalar a la población”, precisó Huerta Escate, quien también destacó la importancia de la organización conjunta entre entidades públicas y privadas. La municipalidad de Ica, por su parte, organizará un evento previo el 27 de junio en el Campo Ferial, sumándose a la agenda festiva.
El ceviche: símbolo y patrimonio cultural
El ceviche se reconoce como el plato embajador de la gastronomía peruana y forma parte esencial de la identidad nacional. Su preparación involucra pescado crudo marinado en limón, ají y sal, acompañado de ingredientes locales como cebolla, camote y choclo. La receta ha evolucionado durante siglos, con raíces en culturas ancestrales como los Tallán y los Mochica, y ha incorporado técnicas y productos de diferentes épocas, incluidas influencias hispánicas y japonesas.
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La UNESCO declaró en diciembre de 2023 a las prácticas y significados asociados al ceviche como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento internacional subraya el valor del ceviche como puente entre la pesca artesanal, la producción agrícola local y la transmisión de conocimientos culinarios de generación en generación.
Celebración, cohesión y sostenibilidad
El ceviche no solo es protagonista en restaurantes y cevicherías, sino también en reuniones familiares y festividades regionales, como la Fiesta de San Pedro y las Fiestas Patrias. Su elaboración y consumo impulsan la cohesión social y el reconocimiento cultural entre los peruanos, y promueven prácticas sostenibles en la pesca y la agricultura.
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El evento del 28 de junio en Pisco reunirá a autoridades, chefs y la comunidad, quienes recibirán oficialmente la distinción como capital del ceviche. La placa será entregada a la municipalidad y al grupo Herencia, como reconocimiento a su contribución en la promoción de la gastronomía regional.
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