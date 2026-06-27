Corazón Serrano estrenó canción “Vivir mi vida” junto a Sergio George y Gente de Zona

Corazón Serrano dio un nuevo paso en su proyección internacional con el estreno de “Vivir Mi Vida”, una colaboración junto al productor Sergio George y el dúo cubano Gente de Zona. La agrupación peruana presentó la canción como una reinterpretación con ritmo acelerado y enfoque bailable, en una versión que se acerca al merengue y que mezcla la identidad de la cumbia peruana con pulso caribeño.

El lanzamiento llega con un componente clave: la interpretación fue grabada en vivo durante la celebración de aniversario de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos de Lima, ante cerca de 50 mil personas, según el anuncio de la producción y la información difundida sobre el show.

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Un estreno internacional con Sergio George y Gente de Zona

La colaboración reúne tres nombres con peso propio en el circuito latino. Corazón Serrano se une a Sergio George —productor con una trayectoria marcada por premios Grammy y Latin Grammy— y a Gente de Zona, dúo reconocido por éxitos globales como “Bailando” (con Enrique Iglesias) y “La Gozadera” (con Marc Anthony).

En esta nueva versión, el tema adquiere una lectura más festiva y veloz. La propuesta apunta a un formato diseñado para el vivo: arreglos contundentes, energía sostenida y un enfoque que prioriza el baile.

“Vivir Mi Vida”: una relectura bailable en clave tropical

Según la presentación del proyecto, la canción reinterpreta un himno popular de celebración y resiliencia, llevándolo a una propuesta “fresca” y “vibrante”. En la práctica, el resultado se sostiene en la fusión: la voz y el sello de Corazón Serrano se combinan con la estructura tropical de Sergio George y el estilo cubano de Gente de Zona.

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El cruce de estilos funciona como una declaración de intención: ampliar el alcance del grupo sin romper su esencia, manteniendo el componente popular que los convirtió en fenómeno, pero con un empaque internacional.

Corazón Serrano convirtió su aniversario en un lanzamiento internacional: “Vivir Mi Vida” junto a Sergio George y Gente de Zona, grabada en vivo con un estadio lleno.

Grabada en vivo en el Estadio San Marcos ante cerca de 50 mil personas

Uno de los puntos más fuertes del estreno es su registro en vivo. La producción fue grabada durante el aniversario de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos, en un concierto de gran escala con público masivo.

El video oficial recoge esa energía en tiempo real: el estadio cantando, una puesta en escena con fuegos artificiales y un formato que convierte al público en parte del relato. La grabación busca capturar el elemento que define a Corazón Serrano en su mejor versión: la conexión con su gente en un show multitudinario.

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El equipo detrás de la colaboración: Cuándo suena la “gozadera” y quién suma producción

Además del trabajo de Sergio George y la presencia de Gente de Zona, la colaboración incluye la participación de BK, productor musical y DJ, como invitado especial en la propuesta, según la información del lanzamiento.

El objetivo del equipo, en conjunto, fue construir una versión que no solo funcione en plataformas, sino también como pieza de show: una canción con estructura de estadio, pensada para ser coreada y bailada con un público grande.

Una colaboración que suena a fiesta y a estadio: Corazón Serrano estrenó “Vivir Mi Vida” con Sergio George y Gente de Zona, con video grabado ante 50 mil personas en San Marcos.

Dónde escuchar “Vivir Mi Vida”

“Vivir Mi Vida” ya se encuentra disponible en las cuentas oficiales de Corazón Serrano en YouTube y en plataformas como Spotify, donde los seguidores del grupo pueden acceder al tema y al material audiovisual del estreno.

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Con este lanzamiento, Corazón Serrano reafirma su estrategia de expansión: colaboraciones internacionales, grabaciones de alto impacto y un repertorio que busca cruzar fronteras con identidad peruana.