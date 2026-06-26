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Jefe interino de la ONPE rechaza acusaciones de exsecretario general en carta de renuncia: “No prueba nada”

Bernardo Pachas dijo que la carta de renuncia de Elar Juan Bolaños Llanos no acredita ninguno de sus señalamientos y que el organismo ya había emitido una resolución para destituirlo por retrasos en la gestión de contrataciones

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Bernardo Pachas Serrano, jefe interino de la ONPE, es entrevistado sobre la renuncia del secretario general de la entidad. Video: Exitosa

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas, confirmó este viernes que no se aceptó la renuncia de Elar Juan Bolaños Llanos a la Secretaría General del organismo, sino que se emitió una resolución dando por concluida su designación. Explicó que ello fue así debido al contenido de la carta de renuncia.

La carta de renuncia presentada por Bolaños Llanos incluyó una serie de señalamientos. El documento denunciaba “factores graves vinculados a la manipulación de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado ni redactado”, así como el “ingreso constante de solicitudes por el sistema de gestión documentaria, vulnerada y con grave afectación de datos personales”.

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El exsecretario general sostuvo también que esas situaciones habían “ocasionado el trámite errático de expedientes y las dificultades asociadas a su tramitación y respuesta oportuna”, y que había “situaciones que no están dentro de mi ámbito de competencia en el plano de las contrataciones públicas”.

Bernardo Pachas rechazó los señalamientos: “Rechazamos totalmente eso en nombre de ONPE”. Recordó que el organismo estuvo "supervigilado por la Contraloría, no solamente en las actividades electorales, sino también en todos los procesos de compra, de adquisición”.

Dos hombres sentados en una mesa, uno con chaleco ONPE y otro con traje, con micrófonos, una botella de agua y una placa de identificación, frente a un fondo azul
Elar Bolaños Llanos, exsecretario general de la ONPE, y Bernardo Pachas, jefe interino, intervienen en un acto de la institución electoral.

Pachas señaló que la carta no adjunta respaldo documental. “No acompaña ninguna prueba instrumental, como decimos los abogados, donde acredite cada uno de los dichos en su párrafo”, afirmó. “En el derecho, lo que se dice se prueba. Y él es abogado, él sabe que tiene que probar todo eso”.

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Por esa razón, dijo, la ONPE trasladó el documento a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos para que evalúe el caso y tome las acciones correspondientes, de corresponder, contra Elar Juan Bolaños Llanos.

Los motivos

El jefe interino de la ONPE explicó que la destitución del secretario general se debió a retrasos en la gestión de contrataciones. Señaló que la ley de presupuesto otorgó a los entes electorales facultades para reducir los plazos en la contratación de servicios como el despliegue y repliegue de materiales, la impresión de actas y la producción de cédulas, respetando los principios de publicidad y uso racional de los recursos públicos.

Documento de carta de renuncia con texto impreso, firma manuscrita de Elar Juan Bolaños Llanos y logotipo de ONPE. Fecha: 23 de junio de 2026
Una carta de renuncia dirigida a la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Lima expone razones relacionadas con la ejecución de las Elecciones Regionales 2026 y la manipulación de información.

“Lamentablemente, hemos estado varios días dándole vuelta a ese tema y los plazos nos ganaban”, dijo Pachas. “Hemos conversado en reiteradas veces con don Elar Bolaños, a quien conozco hace más de diez años, y no tuvimos ninguna respuesta”, sostuvo.

En esa línea, Bernado Pachas precisó que los cargos directivos en la administración pública son de confianza y que esa confianza se retira mediante resolución. “No hemos aceptado ese documento porque además no prueba nada”, afirmó.

El funcionario precisó que la institución trabaja en tres hitos simultáneos: el cierre de las elecciones de primera vuelta, la entrega de cargo al nuevo jefe del organismo y la preparación de las elecciones regionales y municipales.

En reemplazo de Elar Bolaños Llanos, Héctor Martín Rojas Aliaga, gerente de la Gerencia de Recursos Humanos de la ONPE, se encargará temporalmente de la conducción de la Secretaría General, con retención de su cargo.

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