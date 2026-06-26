Bélgica vs Nueva Zelanda EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Horarios del partido: México (21:00 horas), Perú (22:00 horas), Colombia (22:00 horas), Ecuador (22:00 horas), Venezuela (23:00 horas), Chile (23:00 horas), Bolivia (23:00 horas), Paraguay (23:00 horas), Uruguay (00:00 horas), Argentina (00:00 horas) y España (05:00 horas del 27 de junio).
Canales de transmisión: Perú (DSports), Ecuador (DSports), Colombia (DSports), Venezuela (DSports), Chile (DSports), Uruguay (DSports), Argentina (DSports), Paraguay (Trece), Estados Unidos (FOX, Universo y TeleXitos) y México (ViX Premium).
El estadio BC Place de Vancouver será el escenario donde las selecciones de Nueva Zelanda y Bélgica se jueguen el futuro en el Mundial 2026 el viernes 26 de junio, por la tercera fecha del grupo G. El encuentro es decisivo para ambos: el cuadro oceánico busca dar el golpe y meterse entre los 16 mejores, mientras que el conjunto europeo aspira a conseguir su primer triunfo en la cita mundialista en medio de un presente que llega con dos bajas sensibles.
Así llega Nueva Zelanda
La selección de Nueva Zelanda afronta este reto con la motivación de haber competido a la par en un grupo exigente. En la jornada inicial, igualó ante Irán en un partido parejo donde mostró solidez defensiva y capacidad para responder bajo presión. En la segunda fecha, los ‘all whites’ dieron pelea ante Egipto, aunque perdió 3-1, lo que la obliga a buscar un resultado positivo ante los belgas.
El equipo dirigido por Darren Bazeley confía en el liderazgo de Chris Wood y la entrega de sus jóvenes valores para intentar la hazaña en Vancouver.
Así llega Bélgica
La selección de Bélgica llega a este compromiso tras dos empates que lo dejan en el tercer puesto de la zona. Los ‘diablos rojos’ han dejado puntos en camino y sus principales figuras como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku no han sido determinantes.
Sin embargo, la tranquilidad en el plantel belga sigue lejana, ya que Zeno Debast continúa recuperándose de una lesión y no estará disponible, mientras que Nathan Ngoy se pierde el partido por su expulsión en el anterior partido ante Irán, obligando al técnico Rudi García a rearmar la defensa y buscar alternativas en el banco.
Nueva Zelanda vs Bélgica: posibles alineaciones
Nueva Zelanda: Max Crocombe, Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace, Joe Bell, Marko Stamenic, Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just y Chris Wood. DT: Darren Bazeley
Bélgica: Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. DT: Rudi García
Árbitro del Nueva Zelanda vs Bélgica
El jordano Adham Makhadmeh será el árbitro principal en el partido entre Nueva Zelanda y Bélgica. Sus compatriotas Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle estarán a cargo de las funciones de asistente.
La terna arbitral contará además con presencia peruana: Kevin Ortega actuará como cuarto árbitro y Michael Orué ocupará el rol de asistente de reserva.
Dónde ver Nueva Zelanda vs Bélgica
El Nueva Zelanda vs Bélgica por la jornada 3 del grupo G será transmitido en Perú por DSports y su plataforma de streaming, DGO. En suelo neozelandés se difundirá por TVNZ 1 y TVNZ+, en tanto que en territorio belga estará disponible por La Une.
Asimismo, Infobae Perú prepara una cobertura digital que incluirá información previa, actualización minuto a minuto y detalles sobre el desarrollo del encuentro.
A qué hora juega Nueva Zelanda vs Bélgica
El choque entre Nueva Zelanda y Bélgica se realizará el viernes 26 de junio en el estadio BC Place de Vancouver (Canadá) a las 22:00 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), comenzará una hora después.
En Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil arrancará a la medianoche del sábado 27. En México el pitazo inicial será a las 21:00 horas, mientras que en España se dará a las 05:00 horas de la madrugada del sábado 27 de junio.