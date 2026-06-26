Bélgica vs Nueva Zelanda EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

El estadio BC Place de Vancouver será el escenario donde las selecciones de Nueva Zelanda y Bélgica se jueguen el futuro en el Mundial 2026 el viernes 26 de junio, por la tercera fecha del grupo G. El encuentro es decisivo para ambos: el cuadro oceánico busca dar el golpe y meterse entre los 16 mejores, mientras que el conjunto europeo aspira a conseguir su primer triunfo en la cita mundialista en medio de un presente que llega con dos bajas sensibles.