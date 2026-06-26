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Bélgica vs Nueva Zelanda EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Los ‘all whites’ sueñan con la clasificación a la siguiente ronda contra unos ‘diablos rojos’ que han decepcionado en la cita mundialista. Sigue las incidencias

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Horarios del partido: México (21:00 horas), Perú (22:00 horas), Colombia (22:00 horas), Ecuador (22:00 horas), Venezuela (23:00 horas), Chile (23:00 horas), Bolivia (23:00 horas), Paraguay (23:00 horas), Uruguay (00:00 horas), Argentina (00:00 horas) y España (05:00 horas del 27 de junio).

Canales de transmisión: Perú (DSports), Ecuador (DSports), Colombia (DSports), Venezuela (DSports), Chile (DSports), Uruguay (DSports), Argentina (DSports), Paraguay (Trece), Estados Unidos (FOX, Universo y TeleXitos) y México (ViX Premium).

09:36 hsHoy

El estadio BC Place de Vancouver será el escenario donde las selecciones de Nueva Zelanda y Bélgica se jueguen el futuro en el Mundial 2026 el viernes 26 de junio, por la tercera fecha del grupo G. El encuentro es decisivo para ambos: el cuadro oceánico busca dar el golpe y meterse entre los 16 mejores, mientras que el conjunto europeo aspira a conseguir su primer triunfo en la cita mundialista en medio de un presente que llega con dos bajas sensibles.

09:36 hsHoy

Así llega Nueva Zelanda

La selección de Nueva Zelanda afronta este reto con la motivación de haber competido a la par en un grupo exigente. En la jornada inicial, igualó ante Irán en un partido parejo donde mostró solidez defensiva y capacidad para responder bajo presión. En la segunda fecha, los ‘all whites’ dieron pelea ante Egipto, aunque perdió 3-1, lo que la obliga a buscar un resultado positivo ante los belgas.

El equipo dirigido por Darren Bazeley confía en el liderazgo de Chris Wood y la entrega de sus jóvenes valores para intentar la hazaña en Vancouver.

09:36 hsHoy

Así llega Bélgica

La selección de Bélgica llega a este compromiso tras dos empates que lo dejan en el tercer puesto de la zona. Los ‘diablos rojos’ han dejado puntos en camino y sus principales figuras como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku no han sido determinantes.

Sin embargo, la tranquilidad en el plantel belga sigue lejana, ya que Zeno Debast continúa recuperándose de una lesión y no estará disponible, mientras que Nathan Ngoy se pierde el partido por su expulsión en el anterior partido ante Irán, obligando al técnico Rudi García a rearmar la defensa y buscar alternativas en el banco.

Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne son las esperanzas de Bélgica en el Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Daniel Cole
Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne son las esperanzas de Bélgica en el Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Daniel Cole
09:36 hsHoy

Nueva Zelanda vs Bélgica: posibles alineaciones

Nueva Zelanda: Max Crocombe, Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace, Joe Bell, Marko Stamenic, Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just y Chris Wood. DT: Darren Bazeley

Bélgica: Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. DT: Rudi García

09:35 hsHoy

Árbitro del Nueva Zelanda vs Bélgica

El jordano Adham Makhadmeh será el árbitro principal en el partido entre Nueva Zelanda y Bélgica. Sus compatriotas Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle estarán a cargo de las funciones de asistente.

La terna arbitral contará además con presencia peruana: Kevin Ortega actuará como cuarto árbitro y Michael Orué ocupará el rol de asistente de reserva.

El jordano Adham Makhadmeh será el árbitro del Nueva Zelanda vs Bélgica por el Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Siphiwe Sibeko
El jordano Adham Makhadmeh será el árbitro del Nueva Zelanda vs Bélgica por el Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Siphiwe Sibeko
09:35 hsHoy

Dónde ver Nueva Zelanda vs Bélgica

El Nueva Zelanda vs Bélgica por la jornada 3 del grupo G será transmitido en Perú por DSports y su plataforma de streaming, DGO. En suelo neozelandés se difundirá por TVNZ 1 y TVNZ+, en tanto que en territorio belga estará disponible por La Une.

Asimismo, Infobae Perú prepara una cobertura digital que incluirá información previa, actualización minuto a minuto y detalles sobre el desarrollo del encuentro.

09:35 hsHoy

A qué hora juega Nueva Zelanda vs Bélgica

El choque entre Nueva Zelanda y Bélgica se realizará el viernes 26 de junio en el estadio BC Place de Vancouver (Canadá) a las 22:00 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), comenzará una hora después.

En Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil arrancará a la medianoche del sábado 27. En México el pitazo inicial será a las 21:00 horas, mientras que en España se dará a las 05:00 horas de la madrugada del sábado 27 de junio.

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