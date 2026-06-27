Mininter reforzará el patrullaje nocturno en rutas del transporte interprovincial por ola de extorsiones

Un hombre encapuchado apunta con una pistola negra a la puerta de entrada de un autobús rojo con destino a Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el incremento de los casos de extorsiones y atentados contra empresas de transporte interprovincial, el Mininter anunció el reforzamiento del patrullaje nocturno en las rutas con mayor incidencia delictiva. La medida busca fortalecer la seguridad de transportistas y pasajeros, especialmente durante el horario nocturno, cuando se concentra gran parte de los crímenes registrados en los últimos meses.

La decisión fue anunciada por el viceministro de Orden Interno, Juan Olivera, durante una mesa de trabajo con representantes de empresas de transporte interprovincial y entidades del sector transporte. La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el titular del Mininter, José Zapata, para incrementar la presencia policial en los puntos considerados de mayor riesgo.

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Según informó el Ministerio del Interior, el patrullaje será reforzado hasta la medianoche en las rutas identificadas por la Policía Nacional y por las propias empresas transportistas, además de incrementarse la vigilancia en terminales terrestres, paraderos y zonas aledañas donde operan organizaciones criminales.

Mininter intensifica vigilancia en rutas afectadas por la delincuencia. (Foto: Mininter)

Rutas y horarios con mayor riesgo

Durante la reunión participaron representantes de empresas de transporte interprovincial, entre ellas Zbuss, firma que recientemente fue víctima de reiterados atentados. También asistieron funcionarios de la ATU y de la Sutran.

En ese espacio, los transportistas expusieron las principales amenazas que enfrentan en sus operaciones y detallaron cuáles son las rutas y horarios donde se concentran los casos de extorsión y violencia. Esta información será utilizada por la Policía Nacional para optimizar el despliegue operativo y fortalecer la coordinación con los gobiernos locales y otras entidades competentes.

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El viceministro Juan Olivera señaló que las acciones buscan proteger no solo a las empresas del sector, sino también a los miles de ciudadanos que utilizan diariamente el transporte interprovincial. En ese sentido, indicó que reforzar la seguridad ciudadana en estas rutas constituye una prioridad para reducir el impacto de las organizaciones criminales sobre el servicio.

Extorsión y violencia en el transporte: bus de Vipusa atacado con pasajeros a bordo en plena ruta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Controles al transporte informal

Como parte de los acuerdos alcanzados durante la mesa de trabajo, las autoridades también decidieron intensificar las acciones de control y fiscalización contra el transporte informal. El Mininter considera que esta actividad facilita la actuación de organizaciones criminales y aumenta los riesgos para las empresas formales y los usuarios.

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La información proporcionada por los operadores permitirá diseñar intervenciones focalizadas en los sectores donde se registra mayor incidencia delictiva, complementando el patrullaje preventivo con acciones de inteligencia y coordinación interinstitucional.

El Mininter reafirmó que mantendrá una coordinación permanente con las empresas de transporte y las instituciones involucradas para evaluar nuevas medidas frente a la criminalidad. En la jornada también participaron el director general contra el Crimen Organizado, Luis Yunis Herrera, y especialistas de la Dirección General de Inteligencia del Mininter, quienes ratificaron el compromiso del sector de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar un servicio de transporte más seguro para millones de pasajeros.

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Ministerio del Interior desestima solicitud de marcha de Juntos por el Perú en Lima. (Foto: Agencia Andina)

Desarticulan banda de extorsionadores

Como parte de las acciones contra el crimen organizado, el Ministerio Público ejecutó la detención preliminar de 25 presuntos integrantes de la organización criminal “La Red del Silencio”, investigada por extorsionar a empresas y trabajadores del transporte público. El operativo, dirigido por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao, incluyó el allanamiento de 21 inmuebles y la requisa de una celda en el penal de Lurigancho.

De acuerdo con la tesis fiscal, la organización operaba en el sector de Oquendo, en el Callao, y extendía sus actividades hacia distritos de Lima Norte, como San Martín de Porres y Los Olivos. Las investigaciones sostienen que la red exigía pagos diarios de entre S/ 10 y S/ 70 por unidad a empresas de transporte formal e informal, bajo amenazas enviadas mediante llamadas, mensajes y grupos de WhatsApp. Asimismo, se les atribuye su presunta participación en atentados contra vehículos y ataques a conductores para mantener el cobro de las extorsiones.

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