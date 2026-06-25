Perú

Trabajador del Ministerio Público integraría banda que extorsionó a 180 vehículos de transporte en Lima y Callao

Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador contra la Criminalidad Organizada, informó que la investigación, iniciada en octubre pasado, permitió establecer que la red obtenía hasta 250 mil soles diarios por estos cobros

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Un megaoperativo policial logró la captura de 18 integrantes de la organización criminal 'La Red del Silencio', dedicada a la extorsión y cobro de cupos a transportistas en Lima Norte y el Callao. Entre los detenidos se encuentra un trabajador del Ministerio Público.| 24 Horas

Un operativo policial permitió la captura de 18 presuntos integrantes de la organización criminal ‘La Red de Silencio’, investigada por extorsionar a transportistas en Lima Norte y Callao. Entre los detenidos figura un trabajador del Ministerio Público, lo que ha generado alarma en el sector justicia.

Según la tesis fiscal, la banda imponía pagos diarios a conductores de empresas formales e informales; caso contario, recibían amenazas de muerte contra ellos y su familia.

Una banda que exigía pagos diarios a conductores de transporte público en la capital peruana quedó al descubierto tras la intervención de la policía, que logró capturar a presuntos implicados, entre ellos, un empleado estatal| Panamericana
Una banda que exigía pagos diarios a conductores de transporte público en la capital peruana quedó al descubierto tras la intervención de la policía, que logró capturar a presuntos implicados, entre ellos, un empleado estatal| Panamericana

Extorsión sistemática a transportistas

De acuerdo con las autoridades, La Red de Silencio exigía a los conductores de al menos ciento ochenta vehículos de transporte público el pago de cuarenta soles al día. Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador contra la Criminalidad Organizada, informó que la investigación, iniciada en octubre pasado, permitió establecer que la red obtenía hasta 250 mil soles diarios por estos cobros.

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“Durante estos ocho meses de investigación, se ha logrado establecer que esta presunta organización criminal cobraba cupos de cuarenta soles diario por cada vehículo”, señaló el fiscal.

Las amenazas eran directas y reiteradas. “Si quiere que lo sigan matando, lo voy a seguir matando, maldito, para que estén claro. O lo voy a bombear”, se escucha en mensajes atribuidos a los extorsionadores. Además, la policía vinculó a los sospechosos con al menos cuatro ataques armados contra conductores de las empresas Translima y Holding Real Express, además de un homicidio.

Megaoperativo policial desmantela red de extorsión en Lima Norte y Callao| PNP
Megaoperativo policial desmantela red de extorsión en Lima Norte y Callao| PNP

Trabajador del Ministerio Público involucrado

La organización operaba mediante una estructura jerárquica de redes y coordinadores. Los pagos se realizaban tanto en efectivo, con recolectores que recorrían los paraderos desde las primeras horas de la mañana, como a través de billeteras digitales como Yape. El monto acumulado por la banda habría superado los dos millones de soles, según la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao.

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Entre los detenidos se encuentra alias ‘Rafael’, auxiliar en la Fiscalía de El Agustino, quien enfrenta investigaciones por la recepción de pagos en su billetera digital. Panamericana Noticias detalló que los arrestados incluyen a once ciudadanos peruanos y siete venezolanos. Tres de los implicados fueron ubicados en la ciudad de Chimbote, mientras que otros operaban desde el penal de Lurigancho, donde se intervino la celda de alias ‘Mamut’.

Operativo y detenciones

La División contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú lideró el operativo, que incluyó allanamientos en varios inmuebles y en el centro penitenciario mencionado. “Tres de ellos estaban jugando en Chimbote y la policía los ha intervenido en esa ciudad. En las próximas horas deben estar llegando a la capital. Tenemos una requisa en uno de los penales, hay una persona que está allá presa”, detalló Chávez Cotrina.

La intervención constituye un golpe relevante para las redes de extorsión que operan en el transporte público limeño.

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