JEE Lima Centro 1 proclamó resultados de la segunda vuelta presidencial

Keiko Fujimori aún no inicia su gobierno, pero el escenario económico internacional ya da movimientos que cambiarían el panorama que tendría su mandato. - Crédito AFP/Luka Gonzales

El Jurado Electoral Especial (JEE Lima Centro 1) proclamó este viernes 26 de junio los resultados de la segunda vuelta presidencial en su jurisdicción, que comprende los distritos de Cercado de Lima, Breña y Jesús María.

Según la información difundida por el propio organismo, la agrupación política Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, consiguió 261.325 votos, lo que representa el 63,35 % del total emitido. Por su parte, Juntos por el Perú, con la candidatura de Roberto Sánchez, sumó 125 127 votos, equivalente al 30,33 %.

Durante la audiencia pública realizada en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicada en el Jr. Lampa, se leyó el acta de proclamación con la presencia de autoridades y representantes de ambas agrupaciones.

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“Votación total obtenida en el ámbito territorial la siguiente Fuerza Popular, cantidad de votos, 261 325. Porcentaje de votos emitidos, 63.35 %. Juntos por el Perú, cantidad de votos, 125 127. Porcentaje de votos emitidos, 30.33 %. Total de votos válidos, 386 452. Total de votos nulos, 24 325. Total de votos en blanco, 1 673. Total de votos emitidos, 412 450 votos. Total de electores hábiles, 534 388. Total de ciudadanos que votaron 412 450”, dijo la vocera del organismo electoral.

El padrón electoral estuvo conformado por 534 388 electores hábiles, de los cuales participó el 77,18 %. Los votos nulos sumaron 24 325 y los votos en blanco 1 673. Tras la firma del acta, el JEE remitió los resultados parciales al JNE para su consolidación en el cómputo nacional de la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con la información oficial, aún falta la proclamación de resultados en 20 jurisdicciones electorales del país.

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La candidata conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido, Fuerza Popular, tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierdas Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú. 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Calendario y tensiones políticas rumbo a la proclamación nacional

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados generales de la segunda vuelta se realizará, como máximo, el 3 de julio.

“Ahorita ya podemos decir, con total solvencia, que no vamos a pasar más del 3 de julio la proclamación total de la segunda vuelta”, declaró Burneo ante la prensa, en la ceremonia de entrega de credenciales a los diputados electos. La entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora está prevista para el 15 de julio en el Gran Teatro Nacional.

Durante este proceso, el JNE resolvió 1 662 actas observadas a nivel nacional y recibió 16 pedidos de nulidad, de los cuales cuatro permanecen en apelación.

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El coordinador legal del gabinete de asesores del JNE, Jorge Valdivia, puntualizó que "las apelaciones se resuelven en sesiones diarias“. Por ejemplo, en una sola jornada se revisaron 42 causas en la mañana y 30 en la tarde. El plazo para presentar nuevos pedidos de nulidad venció el 10 de junio.

Mientras tanto, Juntos por el Perú, a través de su candidato Roberto Sánchez, reiteró que su agrupación no reconocerá el resultado si no se resuelve el pedido de nulidad presentado.

“Nadie puede cambiar las reglas de juego cuando ha empezado un partido de fútbol”, declaró Sánchez, quien además convocó a una movilización en Lima y exigió la libertad del expresidente Pedro Castillo.

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Por su parte, Keiko Fujimori se dirigió a sus seguidores tras confirmarse los resultados al 99,87 %, declarando que recibe el triunfo “con humildad” y que la prioridad será buscar la unidad nacional.

La lideresa de Fuerza Popular anticipó la formación de un gabinete ministerial abierto, con profesionales independientes y experiencia técnica.