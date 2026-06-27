Marcha “En Defensa del Voto” EN VIVO hoy 27 de junio: cierre de calles, desvíos y a qué hora será la movilización convocada por Roberto Sánchez y Juntos por el Perú

La capital peruana enfrenta una jornada de movilización ciudadana marcada por el llamado de Juntos por el Perú y su candidato presidencial, Roberto Sánchez, a marchar este sábado 27 de junio en protesta por un presunto fraude electoral. Las autoridades municipales y policiales han dispuesto un operativo especial que incluye el cierre del Centro Histórico y limitaciones de tránsito con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar incidentes.
La convocatoria de Juntos por el Perú coincide con la realización de la Marcha del Orgullo, lo cual ha elevado la atención pública sobre posibles focos de tensión y la necesidad de coordinación entre las distintas agrupaciones que se movilizarán en la ciudad. Según declaraciones oficiales, las restricciones viales podrían ampliarse según la evolución de las protestas y los reportes de inteligencia.
Cierre de calles y desvíos: medidas oficiales en Lima
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó a través de los canales oficiales de la Municipalidad que el Centro Histórico permanecerá cerrado a la circulación vehicular este sábado. Se implementarán restricciones estrictas en los accesos para evitar el ingreso de objetos peligrosos, como pirotécnicos, y se reforzará la presencia policial en las zonas críticas. “Son medidas duras, incómodas, pero necesarias para proteger el patrimonio, a los comerciantes y a los vecinos”, sostuvo Reggiardo en una comunicación institucional.
El alcalde agregó que la posibilidad de extender estas restricciones hasta el domingo depende de la evolución de la jornada y la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). “Si hay información de que podrían volver a reunirse el día domingo, tendremos que ampliar la restricción. Esperemos que no ocurra”, advirtió el burgomaestre. El municipio también ha solicitado comprensión a la ciudadanía ante las molestias que puedan causar los desvíos y la congestión vehicular en las vías alternas.
Control de seguridad y respuesta ciudadana
El plan de seguridad incluye la instalación de puntos de control en las principales avenidas de ingreso al Centro de Lima. La prioridad de las autoridades es impedir el ingreso de elementos que puedan poner en riesgo el orden público. Reggiardo explicó que las decisiones sobre el alcance de las restricciones se adoptarán en tiempo real, de acuerdo con la información proporcionada por los organismos de inteligencia y la evolución de las protestas.
La Municipalidad de Lima ha difundido mensajes en sus redes sociales, advirtiendo sobre los cortes y recomendando a la población evitar la zona céntrica durante la jornada. Además, se habilitarán canales de información para actualizar a los ciudadanos sobre desvíos y rutas alternativas. “Vamos a defender Lima y el centro con uñas y dientes”, enfatizó el alcalde, reiterando el compromiso de resguardar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos.
A qué hora será la movilización: convocatoria y puntos de reunión
La movilización nacional impulsada por Juntos por el Perú y su candidato Roberto Sánchez ha definido los detalles logísticos para la jornada de protesta prevista en la capital. Según información publicada en la cuenta oficial de Roberto Sánchez, la marcha tendrá lugar el sábado 27 de junio y se espera una amplia concurrencia de simpatizantes y ciudadanos convocados para reclamar por el resultado de la segunda vuelta electoral.
Día y hora confirmados:
- Fecha: Sábado 27 de junio
- Hora: 4:00 p.m.
Puntos de concentración en Lima:
- Pre concentración: Local partidario de Juntos por el Perú, ubicado en jirón Tarma 361
- Concentración general: Paseo Colón 422, en el Cercado de Lima
La información sobre los horarios y lugares de encuentro fue difundida directamente desde la cuenta oficial de Roberto Sánchez, reforzando el llamado a la participación ciudadana en un contexto de alta expectativa política.
Contexto político y repercusiones de la convocatoria
La movilización impulsada por Juntos por el Perú se produce en medio de un clima de alta tensión política. Sánchez ha reiterado que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si resulta electa por Fuerza Popular. Tras la denuncia de fraude presentada por la agrupación de Sánchez, Fujimori respondió públicamente: “No existe ninguna evidencia de una orquestación para favorecer mi candidatura y esto es un acto desesperado de política”.
Las declaraciones de los protagonistas han intensificado el debate público y generado expectativas sobre la magnitud de la movilización y el impacto en la coyuntura nacional. La presencia de la Policía Nacional del Perú será determinante en la gestión de la seguridad y el control de las posibles confrontaciones.
Declaraciones recientes: anuncios de nuevas marchas
En una entrevista concedida hoy a Canal N, el propio Roberto Sánchez confirmó que, independientemente de la proclamación oficial del ganador de las elecciones —que, según sus palabras, “seguramente será Keiko Fujimori”—, él y su base partidaria continuarán convocando marchas a nivel nacional. Sánchez insistió en que se mantendrán firmes en el reclamo y en la defensa de lo que consideran el respeto a la voluntad popular.
El dirigente aseguró: “No vamos a reconocer ningún resultado que no respete la transparencia y la legalidad del proceso. Nuestra lucha es pacífica, pero decidida”. Estas afirmaciones contribuyen a delinear un escenario de persistente movilización social, con consecuencias directas en el desarrollo político del país durante las próximas semanas.
Coincidencia con la Marcha del Orgullo y posibles repercusiones
La coincidencia temporal con la Marcha del Orgullo ha generado inquietud en sectores sociales y autoridades, debido al potencial cruce de manifestantes y la demanda de espacios públicos. Organizaciones LGTBIQ han solicitado garantías para el desarrollo pacífico de su evento y han exhortado a los participantes de ambas marchas a respetar los límites definidos por las autoridades municipales.
El contexto de múltiples movilizaciones el mismo día en la capital exige un esfuerzo adicional de logística y coordinación entre los agentes de seguridad, los organizadores y la ciudadanía. El municipio ha reiterado su llamado a la calma y al respeto mutuo para prevenir incidentes.
Proyecciones y próximos pasos
La evolución de la jornada dependerá del nivel de convocatoria y del desarrollo de los acontecimientos en el Centro Histórico. Las fuerzas del orden han preparado un despliegue especial y se mantienen atentos a nuevas instrucciones según lo requiera la situación.
La Municipalidad de Lima continúa evaluando las medidas de restricción y ha garantizado que informará oportunamente sobre eventuales cambios en la circulación y el acceso a la zona central de la ciudad. El desenlace de la protesta y la respuesta institucional marcarán el pulso de la coyuntura política en los días siguientes.