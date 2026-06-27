Marcha “En Defensa del Voto” EN VIVO hoy 27 de junio: cierre de calles, desvíos y a qué hora será la movilización convocada por Roberto Sánchez y Juntos por el Perú

Agentes de la policía metropolitana supervisan un punto de control con vallas en una avenida céntrica de Lima, con el logo de la Municipalidad visible al fondo, lo que regula el tránsito de personas y vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capital peruana enfrenta una jornada de movilización ciudadana marcada por el llamado de Juntos por el Perú y su candidato presidencial, Roberto Sánchez, a marchar este sábado 27 de junio en protesta por un presunto fraude electoral. Las autoridades municipales y policiales han dispuesto un operativo especial que incluye el cierre del Centro Histórico y limitaciones de tránsito con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar incidentes.

La convocatoria de Juntos por el Perú coincide con la realización de la Marcha del Orgullo, lo cual ha elevado la atención pública sobre posibles focos de tensión y la necesidad de coordinación entre las distintas agrupaciones que se movilizarán en la ciudad. Según declaraciones oficiales, las restricciones viales podrían ampliarse según la evolución de las protestas y los reportes de inteligencia.