Perú

Roberto Sánchez denuncia hostigamientos a militantes de JP: “Las tanquetas del fujimontesinismo, hoy son cisternas de la Municipalidad de Lima”

El exministro compartió un video que evidencia el uso de agua a presión para dispersar protestas pacíficas frente al JNE, reavivando el debate sobre la violencia institucional en el espacio público

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El candidato Roberto Sánchez publicó en su cuenta de X un video que documenta una congregación realizada en una zona exterior con suelo embarrado, donde se instalaron varias carpas de distintos colores. En las imágenes se observa a un grupo de personas reunidas, algunas junto a banderas con logotipos identificables, mientras una columna de humo blanco o vapor se eleva en el centro del lugar.

Roberto Sánchez, congresista y exministro, difundió en su cuenta de X un video de 31 segundos en el que denuncia hostigamientos contra ciudadanos que reclaman respeto a los votos de Juntos Por el Perú frente a la sede de la Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En las imágenes se observa cómo un vehículo cisterna lanza agua a las personas concentradas en los alrededores de la institución.

El mensaje de Sánchez compara el uso de estas cisternas con las tanquetas lanza agua empleadas durante los años noventa, asociadas al fujimontesinismo. Según su publicación, la Municipalidad Metropolitana de Lima habría utilizado estos vehículos con la intención de dispersar a los ciudadanos que se manifestaban pacíficamente. “Las tanquetas lanza agua del fujimontesinismo de los noventa hoy tienen otra forma: cisternas operadas por la MML para inundar y dispersar a ciudadanos que defienden pacíficamente la victoria democrática del pueblo. Inundándonos no apagarán nuestra voz. El pueblo se respeta”, escribió el parlamentario en su cuenta oficial de X.

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Camión cisterna de la Municipalidad de Lima rocía agua a manifestantes de Juntos Por el Perú con banderas rojas, en una calle mojada frente a un edificio institucional.
Un vehículo cisterna de la Municipalidad de Lima dispersa con un chorro de agua a manifestantes de Juntos Por el Perú durante una protesta pacífica en una calle mojada de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denuncia en redes sociales y el contexto político

La publicación de Roberto Sánchez en X generó numerosas reacciones en redes sociales. El video, de 31 segundos, muestra claramente la presencia de la cisterna arrojando agua a los manifestantes, quienes portan banderas y pancartas de Juntos Por el Perú y expresan su rechazo a lo que consideran un intento de desconocer los resultados electorales.

Manifestantes con impermeables y paraguas bajo un chorro de agua de cisterna. Banderas rojas, carpas blancas y charcos reflejan el edificio al fondo.
Manifestantes de Juntos Por el Perú resisten bajo un chorro de agua artificial frente al Jurado Nacional de Elecciones, con banderas y carpas improvisadas en un día de intensa protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo mensaje, Sánchez hace referencia directa al accionar de las autoridades municipales, señalando que los métodos de dispersión han cambiado de forma, pero mantienen el mismo objetivo de silenciar las manifestaciones ciudadanas. La grabación se volvió viral, incrementando el debate sobre el respeto al derecho a la protesta en la capital peruana.

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El candidato de la izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, fue captado este 10 de junio, al atender a la prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
El candidato de la izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, fue captado este 10 de junio, al atender a la prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Reacciones ciudadanas y ambiente frente al JNE

Desde las primeras horas de la jornada, grupos de simpatizantes de Juntos Por el Perú se congregaron en los exteriores de la JNE, exigiendo transparencia y respeto a los resultados oficiales. Según se aprecia en el video difundido por Sánchez, tras varios minutos de consignas y cánticos, una cisterna de la Municipalidad de Lima se acercó al lugar y empezó a lanzar grandes cantidades de agua hacia los manifestantes que incluso habían instalado carpas frente al parque del JNE.

Múltiples tiendas de campaña en un terreno inundado y embarrado, con árboles y personas manifestándose en el fondo
Un campamento de tiendas de campaña, establecido por ciudadanos que defienden la victoria democrática, se encuentra anegado tras la intervención de cisternas de la MML para su dispersión.

La escena generó críticas en redes sociales, donde usuarios denunciaron el uso excesivo de la fuerza para dispersar una protesta pacífica. “Inundándonos no apagarán nuestra voz. El pueblo se respeta”, sentenció el legislador en su mensaje, resaltando que la represión no detendría el reclamo ciudadano.

El conteo rápido, la técnica electoral defendida por Juntos por el Perú tras los comicios
Juntos por el Perú sostiene la validez del conteo rápido frente a cuestionamientos Foto: ANDINA/AFP (Composición Infobae)

Comparaciones con el pasado y el rol de la Municipalidad de Lima

La referencia de Roberto Sánchez al fujimontesinismo apunta a una etapa de la historia peruana marcada por la represión de protestas sociales mediante el uso de tanquetas lanza agua y otras tácticas de control de multitudes. En su denuncia, el congresista advierte que, aunque las herramientas hayan cambiado, la lógica de hostigamiento persiste.

De acuerdo con lo observado en el video y las declaraciones públicas de Sánchez, la Municipalidad de Lima habría asumido un papel activo en las acciones para dispersar a los manifestantes. Hasta el momento, la gestión municipal no ha emitido un comunicado oficial sobre el procedimiento ni sobre los criterios utilizados para emplear cisternas en el control de protestas en la vía pública.

Imagen dividida: a la izquierda, un hombre de gafas sostiene un documento con tablas y casillas; a la derecha, Roberto Sánchez Palomino, con gafas y camisa de cuello verde
El exministro Roberto Sánchez Palomino y un analista electoral debaten sobre los resultados y el futuro político de Perú, en un contexto de incertidumbre. (Infobae)

El derecho a la protesta y el impacto en la opinión pública

La acción denunciada por Roberto Sánchez se suma a otras situaciones recientes en las que se ha cuestionado el uso de recursos municipales para controlar movilizaciones sociales. Organizaciones de defensa de derechos humanos han recordado que la protesta pacífica constituye un derecho protegido por la legislación nacional e internacional, y que cualquier medida para dispersar manifestaciones debe ser proporcional y respetuosa de la integridad de las personas.

FOTO ARCHIVO: El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez reacciona después de tomar una ligera ventaja sobre la conservadora Keiko Fujimori en la carrera presidencial de Perú, mientras el recuento oficial de votos continúa en un segundo día, en Lima, Perú. 8 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno
FOTO ARCHIVO: El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez reacciona después de tomar una ligera ventaja sobre la conservadora Keiko Fujimori en la carrera presidencial de Perú, mientras el recuento oficial de votos continúa en un segundo día, en Lima, Perú. 8 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

El incidente ha sido ampliamente compartido y discutido por internautas, quienes han expresado preocupación por posibles retrocesos en materia de libertades civiles. El video difundido por Roberto Sánchez se convirtió en un punto de referencia para el debate sobre el respeto de los derechos políticos y la actuación de las autoridades en contextos de tensión electoral.

Expectativa ante futuras acciones y vigilancia ciudadana

Hasta la noche del mismo día, no se habían reportado detenciones ni incidentes mayores, aunque sí se registraron momentos de tensión en las inmediaciones de la JNE.

El caso ha renovado la atención sobre la importancia de la vigilancia ciudadana frente a posibles abusos de poder, en especial durante periodos electorales. La difusión de imágenes y testimonios en redes sociales ha permitido documentar y visibilizar los hechos, contribuyendo a la exigencia de transparencia y respeto a los derechos fundamentales.

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