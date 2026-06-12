Roberto Sánchez denuncia hostigamientos a militantes de JP: “Las tanquetas del fujimontesinismo, hoy son cisternas de la Municipalidad de Lima”

El candidato Roberto Sánchez publicó en su cuenta de X un video que documenta una congregación realizada en una zona exterior con suelo embarrado, donde se instalaron varias carpas de distintos colores. En las imágenes se observa a un grupo de personas reunidas, algunas junto a banderas con logotipos identificables, mientras una columna de humo blanco o vapor se eleva en el centro del lugar.
Roberto Sánchez, congresista y exministro, difundió en su cuenta de X un video de 31 segundos en el que denuncia hostigamientos contra ciudadanos que reclaman respeto a los votos de Juntos Por el Perú frente a la sede de la Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En las imágenes se observa cómo un vehículo cisterna lanza agua a las personas concentradas en los alrededores de la institución.
El mensaje de Sánchez compara el uso de estas cisternas con las tanquetas lanza agua empleadas durante los años noventa, asociadas al fujimontesinismo. Según su publicación, la Municipalidad Metropolitana de Lima habría utilizado estos vehículos con la intención de dispersar a los ciudadanos que se manifestaban pacíficamente. “Las tanquetas lanza agua del fujimontesinismo de los noventa hoy tienen otra forma: cisternas operadas por la MML para inundar y dispersar a ciudadanos que defienden pacíficamente la victoria democrática del pueblo. Inundándonos no apagarán nuestra voz. El pueblo se respeta”, escribió el parlamentario en su cuenta oficial de X.
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La denuncia en redes sociales y el contexto político
La publicación de Roberto Sánchez en X generó numerosas reacciones en redes sociales. El video, de 31 segundos, muestra claramente la presencia de la cisterna arrojando agua a los manifestantes, quienes portan banderas y pancartas de Juntos Por el Perú y expresan su rechazo a lo que consideran un intento de desconocer los resultados electorales.
En el mismo mensaje, Sánchez hace referencia directa al accionar de las autoridades municipales, señalando que los métodos de dispersión han cambiado de forma, pero mantienen el mismo objetivo de silenciar las manifestaciones ciudadanas. La grabación se volvió viral, incrementando el debate sobre el respeto al derecho a la protesta en la capital peruana.
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Reacciones ciudadanas y ambiente frente al JNE
Desde las primeras horas de la jornada, grupos de simpatizantes de Juntos Por el Perú se congregaron en los exteriores de la JNE, exigiendo transparencia y respeto a los resultados oficiales. Según se aprecia en el video difundido por Sánchez, tras varios minutos de consignas y cánticos, una cisterna de la Municipalidad de Lima se acercó al lugar y empezó a lanzar grandes cantidades de agua hacia los manifestantes que incluso habían instalado carpas frente al parque del JNE.
La escena generó críticas en redes sociales, donde usuarios denunciaron el uso excesivo de la fuerza para dispersar una protesta pacífica. “Inundándonos no apagarán nuestra voz. El pueblo se respeta”, sentenció el legislador en su mensaje, resaltando que la represión no detendría el reclamo ciudadano.
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Comparaciones con el pasado y el rol de la Municipalidad de Lima
La referencia de Roberto Sánchez al fujimontesinismo apunta a una etapa de la historia peruana marcada por la represión de protestas sociales mediante el uso de tanquetas lanza agua y otras tácticas de control de multitudes. En su denuncia, el congresista advierte que, aunque las herramientas hayan cambiado, la lógica de hostigamiento persiste.
De acuerdo con lo observado en el video y las declaraciones públicas de Sánchez, la Municipalidad de Lima habría asumido un papel activo en las acciones para dispersar a los manifestantes. Hasta el momento, la gestión municipal no ha emitido un comunicado oficial sobre el procedimiento ni sobre los criterios utilizados para emplear cisternas en el control de protestas en la vía pública.
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El derecho a la protesta y el impacto en la opinión pública
La acción denunciada por Roberto Sánchez se suma a otras situaciones recientes en las que se ha cuestionado el uso de recursos municipales para controlar movilizaciones sociales. Organizaciones de defensa de derechos humanos han recordado que la protesta pacífica constituye un derecho protegido por la legislación nacional e internacional, y que cualquier medida para dispersar manifestaciones debe ser proporcional y respetuosa de la integridad de las personas.
El incidente ha sido ampliamente compartido y discutido por internautas, quienes han expresado preocupación por posibles retrocesos en materia de libertades civiles. El video difundido por Roberto Sánchez se convirtió en un punto de referencia para el debate sobre el respeto de los derechos políticos y la actuación de las autoridades en contextos de tensión electoral.
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Expectativa ante futuras acciones y vigilancia ciudadana
Hasta la noche del mismo día, no se habían reportado detenciones ni incidentes mayores, aunque sí se registraron momentos de tensión en las inmediaciones de la JNE.
El caso ha renovado la atención sobre la importancia de la vigilancia ciudadana frente a posibles abusos de poder, en especial durante periodos electorales. La difusión de imágenes y testimonios en redes sociales ha permitido documentar y visibilizar los hechos, contribuyendo a la exigencia de transparencia y respeto a los derechos fundamentales.
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