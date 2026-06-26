¿Por qué subió el dólar en Perú? Este es el análisis del Banco Central de Reserva

El dólar se mantiene entre varlores estables, pero sí se apreció tras la caída de los metales. En esta sesión el sol va recuperando valor. - Crédito Andina

El mercado y los inversionistas confiaban más en un gobierno de Keiko Fujimori que de Roberto Sánchez. Tal fue esta negativa al candidato de izquierda, que el dólar se disparó tras los resultados que lo mantenían liderando la votación en el conteo oficial de las Elecciones 2026, tras la segunda vuelta.

Pero ahora, tras la inminente victoria consumada de Fujimori sobre Sánchez, y mientra se espera la proclamación de esta, el tipo de cambio ha sufrido una nueva alza. Sin embargo, esto está ligado al movimiento de la economía estadounidense.

“El índice del dólar se incrementó 1,5 por ciento en un contexto de indicadores de actividad favorables en Estados Unidos (tanto en la manufactura como en los servicios). Destaca la apreciación frente al euro (1,2 por ciento) y frente al franco suizo (1,5 por ciento)”, señaló el Banco Central de Reserva del Perú (BCPR) en su último informe.

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La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Fortalecimiento del dólar

Como se recuerda, según un reporte anterior de Kambista, la casa de cambio en línea, el dólar aperturó al alza en S/3,416 el miércoles 24 de junio, frente al cierre previo de S/3,405, “en línea con el fortalecimiento global de la divisa estadounidense, que supera los 101.7 puntos en el índice DXY y alcanza su racha alcista más larga del mes”.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el comportamiento del mercado internacional continuaba impulsando la presión sobre el tipo de cambio. “Los metales profundizan su caída por segunda sesión consecutiva, el oro, la plata y el cobre caen alrededor de un 3.0%”, señaló entonces especialista.

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Así, este escenario generaba una fuerte presión alcista sobre el dólar, mientras que el petróleo también abrió a la baja (-4,15 %) tras el aumento del tránsito por el estrecho de Ormuz. Asimismo, indicó que la caída acumulada del crudo se acerca al 20% en el último mes, reduciendo las presiones inflacionarias a nivel global.

Keiko Fujimori aún no inicia su gobierno, pero el escenario económico internacional ya da movimientos que cambiarían el panorama que tendría su mandato. - Crédito AFP/Luka Gonzales

Pero en la sesión del 25 del junio de 2026, el tipo de cambio volvió a caer.

Sol recuperó valor

El tipo de cambio culminó la sesión de ayer en S/3,410, viendose una una corrección de 0,35 % frente al cierre previo (S/3,422).

Así, “el comportamiento del dólar en Perú se dio en un contexto mixto en las demás divisas de la región, donde la oferta neta en el mercado interbancario condujo un sesgo bajista durante gran parte de la jornada”, resalta Kambista.

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Para Jorge Luis Huayta, el mercado local estuvo influido por flujos de oferta y la intervención del Banco Central. “El BCR, por su parte, intervino para mitigar parte de la caída, con emisión de swaps cambiarios al medio día”, señaló, precisando que ello generó un leve rebote hacia el cierre del mercado.

Acciones mineras bajaron en la Bolsa de Valores de Lima, junto a la caída del precio del oro y la plata en el mercado internacional. - Crédito Andina

Asimismo, el especialista agregó que en materias primas el petróleo registró avances moderados, aunque continúa operando cerca de los niveles observados antes del conflicto en Medio Oriente. También indicó que los principales metales de exportación subieron levemente en la jornada, aportando cierto soporte al mercado cambiario.

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Esto último, como se recuerda, luego de la caída de estos preciso hasta el 24 de junio, tal como reportó el BCRP también:

Entre el 17 y el 24 de junio, el precio del cobre bajó 4,0 por ciento a USD/lb. 5,98 debido a una corrección generalizada en las cotizaciones de las materias primas asociada a la variación en el precio de las acciones relacionadas a las empresas de IA por preocupaciones sobre las magnitudes de inversión en el sector. También influyó la apreciación del dólar.

En la misma semana, el precio del oro se redujo 6,0 por ciento a USD/oz.tr. 3 999,4 por la apreciación del dólar y por los menores temores sobre la situación en Medio Oriente.