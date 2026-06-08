Perú

Una victoria de Roberto Sánchez no sería la única razón para que el dólar se dispare este lunes 8 de junio en Perú

El recuento de votos de la ONPE da como virtual ganador al candidato de izquierda, en un contexto de alta volatilidad para las monedas de América Latina

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La fortaleza del dólar y la postura de la Reserva Federal frente a los recortes de tasas impulsaron el índice dólar y golpearon a varias monedas de América Latina. REUTERS/Sam Mircovich/File Photo
La fortaleza del dólar y la postura de la Reserva Federal frente a los recortes de tasas impulsaron el índice dólar y golpearon a varias monedas de América Latina. REUTERS/Sam Mircovich/File Photo

Los resultados de las elecciones presidenciales 2026 en Perú han dado un vuelco luego de que el conteo rápido de Ipsos ubicara a Roberto Sánchez con 50,3% y a Keiko Fujimori con 49,7%.

Transparencia precisó que, debido al margen de error de 1,9%, se trata de un empate técnico y todavía no hay un ganador definitivo. En este escenario de incertidumbre, los mercados ya anticipan movimientos en el tipo de cambio, un fenómeno que el país ha experimentado en otros momentos de alta tensión política.

Aunque uno de los primeros efectos esperados tras una segunda vuelta tan reñida es el alza del dólar, como ya ocurrió tras la elección de Pedro Castillo en 2021, existe un factor adicional de peso que podría presionar aún más a la divisa estadounidense.

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La política no es el único motor del dólar: panorama global

Un reciente informe de Bloomberg Línea señala que el dólar se ha fortalecido a nivel internacional, alcanzando su nivel más alto desde marzo. La razón principal es el robusto reporte laboral de Estados Unidos, que mostró la creación de 172.000 empleos en mayo, muy por encima de lo previsto.

Este dato reforzó la confianza en la economía estadounidense y llevó a que la Reserva Federal mantenga una postura conservadora respecto a posibles recortes de tasas de interés.

Roberto Sánchez - Keiko Fujimori
Transparencia advirtió que el resultado electoral en Perú sigue abierto y esa incertidumbre ya presiona al tipo de cambio del sol peruano frente al dólar. Créditos: composición/Infobae Perú

Como resultado, el índice dólar (DXY) subió y la demanda global por la divisa estadounidense aumentó, presionando a la baja a las monedas de América Latina.

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En la jornada del viernes, el sol peruano perdió 1,79% frente al dólar, mientras que el peso chileno y el real brasileño experimentaron caídas similares. El fenómeno es regional: solo el lempira hondureño y el quetzal guatemalteco lograron mantenerse estables frente al dólar.

Materias primas y doble presión para el sol

El fortalecimiento del dólar no vino solo. El mismo día, los precios de materias primas clave para la región como el cobre, el oro y el petróleo se desplomaron. En Perú, país dependiente de las exportaciones mineras, esta caída implica una reducción del atractivo y respaldo de su moneda.

Según analistas consultados por Bloomberg Línea y BBVA, el contexto internacional genera una “doble presión” sobre el sol peruano: por un lado, la incertidumbre política tras una elección sin definición clara, y por otro, el impulso externo de un dólar fortalecido por la economía estadounidense.

oro - plata - inversiones
El dólar alcanzó su nivel más alto desde marzo tras el reporte laboral de Estados Unidos que mostró la creación de 172.000 empleos en mayo.

En 2021, tras la victoria de Pedro Castillo, el tipo de cambio en Perú escaló rápidamente por el nerviosismo de los mercados (superó los S/3,93 por dólar al día siguiente de la segunda vuelta).

Hoy, aunque el panorama político es distinto y Sánchez aún no ha sido confirmado oficialmente por la ONPE, los escenarios de volatilidad se repiten. El impacto de la política local se suma a una tendencia internacional que escapa al control de las autoridades peruanas.

¿Qué esperar en las próximas semanas?

Los expertos advierten que la volatilidad podría persistir durante las próximas semanas, mientras ONPE avance en el conteo y la Reserva Federal de Estados Unidos defina su política de tasas en la reunión del 17 de junio.

Analistas y operadores de mercado coinciden en que, aunque la incertidumbre electoral puede ser un factor de presión, el fortalecimiento del dólar es una tendencia que afecta a casi todas las monedas de la región, y no solo al sol peruano.

BVL
La Bolsa de Valores de Lima también debería experimentar una jornada de amplio estrés este lunes 8 de junio. Créditos: BVL

Por eso, aun si la victoria de Roberto Sánchez se confirma y los mercados reaccionan con cautela, sería erróneo atribuir la subida del dólar únicamente al desenlace electoral. La combinación de nerviosismo político local y un dólar globalmente fuerte explica el comportamiento observado en las últimas jornadas.

Así, el escenario cambiario en Perú seguirá siendo sensible tanto a factores internos como externos. Mientras se define el resultado oficial y se aclara el panorama político, la presión sobre el sol difícilmente se disipará, marcando un inicio de transición presidencial bajo el signo de la volatilidad.

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