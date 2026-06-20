Perú

Trabajadores CAS rechazan gratificación al 10% del MEF: “No aceptaremos la gradualidad”

Ley con Migajas. Pugna entre los trabajadores públicos y el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ejecutivo no observó la Ley 32563 en su momento y la promulgó. Pero ahora busca aplicar el pago de gratificación progresivamente

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Trabajadores CAS toman Plaza Francia para exigir gratificación y CTS, dictamen clave sigue sin votarse| Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación
Los trabajadores CAS ya marcharon anteriormente para aprobar su Ley en el Congreso. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

El Frente Nacional de Organizaciones sindicales de trabajadores bajo el régimen laboral del decreto legislativo 1057, llamado “CAS con derechos”, ha invitado a la marcha nacional de este lunes 22 de junio, a las 8:30 a. m. en el Parque Universitario.

Así, en la convocatoria estos empleados públicos señalan su rechazo frente a la propuesta del MEF de pagar la gratificación a los CAS (por la Ley 32563) solo al 10% del monto. Asimismo, señalan que esta medida está incluida “de contrabando” en el proyecto del crédito suplementario presentado ante el Congreso de la República.

No aceptaremos la gradualidad”, señala uno del los representantes en el video. De igual manera, emplazan al presidente José María Balcázar a “cumplir” su compromiso con los trabajadores CAS.

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trabajadores CAS en marcha
Los CAS se movilizarán nuevamente para que la gratificación no sea recortada al 10% del sueldo. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

CAS rechazan gradualidad

Los trabajadores CAS se reunieron para “exigir el cumplimiento de nuestra Ley 32563, y que sea al 100%”. Asimismo, algunas de las máximas del video en que convocan a movilización en contra de la propuesta de pagar gratificaciones y CTS al 10% para los CAS son las siguientes:

  • “Rechazamos firmemente el proyecto de ley 14799 y las disposiciones incorporadas de contrabando”
  • “Demandamos al presidente Balcázar de honrar su compromiso con los trabajadores CAS”
  • “Rechazamos el desprecio con el que el Gobierno viene tratando a los trabajadores CAS a nivel nacional. No aceptaremos la gradualidad”.

Como se recuerda, este lunes 22 se hará la movilización desde el sector estatal CAS para hacer frente a la propuesta del Gobierno. Por su lado, el MEF resalta que es necesario hacer este ajuste a la Ley de gratificaciones y CTS para los CAS, porque sino de otra manera algunas entidades pagarían el beneficio mientras otras no.

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El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

MEF busca aplicar gradualidad

Hace unos días, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, en sus últimas semanas de su periodo unicameral, se presentó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña Namihas, quien sustentó el proyecto del crédito suplementario. Como se sabe, este incluye una medida que dará ‘gradualidad’ a la aplicación del derecho a gratificación y CTS para los trabajadores CAS, bajo el decreto legislativo 1057.

No podemos permitir que unas entidades paguen y no paguen”, señaló Acuña Namihas, en referencia justamente a que varias entidades habían confirmado el pago de este beneficio ya promulgado, pero no todas. Por eso, para evitar este desorden, el proyecto que presenta incluye esa gradualidad a la Ley, haciendo que el beneficio se pague al 10% del monto para julio y diciembre de 2006.

ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas
Así explicó el ministro de Economía y Finanzas la medida que da el 10% de pago de la gratificación a los trabajadores CAS. - Crédito MEF

Esta es la propuesta del MEF para pagar las gratificaciones CAS y también las CTS:

  • Este 2026, se pagará la gratificación al 10% de la remuneración a los CAS. En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300.
  • En 2027, el monto será del 20% de la remuneración mensual
  • En 2028, el monto será del 30% de la remuneración mensual
  • En 2029, el monto será del 50% de la remuneración mensual
  • En 2030, el monto será del 100% de la remuneración mensual.

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