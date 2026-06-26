San Pedro y San Pablo: aprovecha los mejores destinos por el feriado para conocer estos increíbles destinos cerca de Lima

La composición visual muestra destinos turísticos peruanos como Lunahuaná, Ica y Churín, junto a un pueblo costero y una calle tradicional empedrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada feriado representa una oportunidad perfecta para hacer una pausa de las obligaciones diarias y disfrutar de algunos días de descanso. Sin necesidad de viajar largas distancias, los alrededores de Lima ofrecen una gran variedad de destinos capaces de satisfacer todos los gustos, desde quienes buscan relajarse frente al mar hasta los amantes de la aventura, la naturaleza, la historia o la buena gastronomía.

La capital peruana cuenta con una ubicación privilegiada que permite acceder, en apenas unas horas por carretera, a playas, montañas, sitios arqueológicos, pueblos llenos de color y reservas naturales. Gracias a ello, miles de personas aprovechan cada feriado para organizar escapadas de fin de semana junto a sus familias, parejas o grupos de amigos.

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Además del descanso, estos viajes representan una excelente oportunidad para impulsar el turismo interno y conocer parte del enorme patrimonio natural y cultural que posee el Perú. A continuación, repasamos algunos de los destinos más recomendados para disfrutar al máximo del próximo feriado.

Una mesa de madera expone fotografías de destinos como Lunahuaná, Churín, Huarochirí, Barranca y Huancaya, junto a mapas y cuadernos, representando la planificación de un viaje por Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canta, naturaleza y paisajes andinos a pocas horas de Lima

Uno de los destinos más tradicionales es Canta, ubicada aproximadamente a tres horas de Lima. Esta provincia es conocida por sus espectaculares paisajes de montaña, su aire puro y sus numerosos atractivos naturales.

Uno de los lugares más visitados es la Cordillera de la Viuda, donde los viajeros pueden contemplar impresionantes lagunas de color turquesa, nevados y extensos paisajes andinos. Durante el recorrido también es posible observar rebaños de alpacas, llamas y vicuñas, además de disfrutar de miradores naturales ideales para la fotografía.

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La gastronomía también constituye uno de los principales atractivos del lugar. Entre los platos más solicitados destacan la pachamanca, la trucha frita, el cuy chactado y diferentes preparaciones elaboradas con productos propios de la zona.

Un grupo de personas vestidas con trajes tradicionales desfila por las calles empedradas de un pueblo andino junto a un río, en un escenario de montañas para el feriado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lunahuaná, el destino favorito para los amantes de la aventura

Cuando se habla de turismo de aventura cerca de Lima, Lunahuaná aparece entre las primeras opciones. Ubicada en la provincia de Cañete, esta localidad se ha convertido en uno de los destinos más visitados durante fines de semana largos y feriados.

Su principal atractivo es el canotaje en el río Cañete, actividad que convoca tanto a turistas nacionales como extranjeros. Dependiendo de la temporada, los rápidos presentan diferentes niveles de dificultad, permitiendo que personas con poca experiencia también puedan disfrutar de la actividad bajo la supervisión de instructores especializados.

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Además del rafting, Lunahuaná ofrece paseos en cuatrimoto, canopy, ciclismo, cabalgatas y recorridos por bodegas vitivinícolas donde se producen vinos y piscos artesanales. Muchos visitantes aprovechan la ocasión para degustar estos productos y conocer parte del proceso de elaboración.

Un montaje fotográfico presenta una playa, una carretera costera y un valle andino con el pueblo de Lunahuaná, rodeado de montañas y un río. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paracas, uno de los destinos más completos del litoral peruano

Si el objetivo es combinar playa, naturaleza y fauna silvestre, Paracas continúa siendo una de las mejores alternativas para una escapada desde Lima.

Ubicada en la región Ica, aproximadamente a tres horas y media de la capital, esta localidad alberga la Reserva Nacional de Paracas, un área natural protegida que resguarda uno de los ecosistemas marinos más importantes del país.

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Desde el muelle turístico parten diariamente embarcaciones hacia las famosas Islas Ballestas, donde es posible observar lobos marinos, pingüinos de Humboldt, pelícanos, piqueros y otras especies de aves que convierten la experiencia en un espectáculo natural.

Los visitantes también pueden recorrer playas como La Mina, Lagunillas y El Raspón, además de admirar el imponente paisaje desértico que caracteriza esta parte del litoral peruano.

Un cartel promociona opciones de viaje en Perú para el feriado de San Pedro y San Pablo, mostrando playas, montañas y pueblos coloniales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caral, un viaje hacia los orígenes de América

Para quienes prefieren el turismo cultural, Caral constituye una visita obligatoria.

Ubicada en el valle de Supe, al norte de Lima, esta ciudad sagrada es considerada la civilización más antigua de América, con más de cinco mil años de antigüedad.

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Durante el recorrido, los visitantes pueden apreciar enormes pirámides, plazas ceremoniales, anfiteatros y complejos urbanos que evidencian el avanzado desarrollo alcanzado por esta civilización.

El sitio arqueológico permite comprender mejor los orígenes de las primeras sociedades organizadas del continente y representa uno de los patrimonios históricos más importantes del Perú.

Un arco de piedra enmarca el sitio arqueológico de Caral junto a playas, montañas y un pueblo colonial como destinos para viajar en feriado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antioquía, el colorido pueblo que enamora a los visitantes

Muy cerca de Lima también se encuentra Antioquía, conocido como el “pueblo de colores”.

Lo que más llama la atención son las fachadas de sus viviendas, decoradas con murales de flores, aves y frutas que convierten cada calle en un escenario ideal para tomar fotografías.

El lugar ofrece además una atmósfera tranquila, perfecta para caminar sin prisa, visitar pequeños negocios familiares y degustar productos artesanales elaborados a base de manzana, membrillo y otros frutos cultivados en la zona.

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Un póster promocional sobre destinos turísticos en México muestra opciones de viaje para el feriado de San Pedro y San Pablo, apoyado en un muro de piedra con un paisaje de cañones al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Churín, descanso y relajación en sus famosas aguas termales

Otro clásico de los feriados es Churín, ubicado en la provincia de Oyón.

Este destino es ampliamente conocido por sus baños termales, cuyas aguas minerales son visitadas por miles de personas que buscan relajarse y disfrutar de un entorno natural rodeado de montañas.

Entre los complejos más concurridos destacan los baños de La Meseta, Mamahuarmi y Tingo. Además de las piscinas termales, los visitantes pueden recorrer mercados artesanales y probar quesos, panes, miel y otros productos típicos de la zona.

Oxapampa, Huancaya y Vilca, y el Bosque de Piedras de Marcahuasi resaltan también en la lista de lugares más concurridos por estas fechas. Fotos: Andina/Composición Infobae

Marcahuasi, un escenario único para los amantes del trekking

Los aficionados al senderismo encuentran en Marcahuasi uno de los destinos más impresionantes del país.

Ubicado en Huarochirí, este bosque de piedras sorprende por sus enormes formaciones rocosas que, debido a la erosión, parecen representar rostros humanos, animales y figuras mitológicas.

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Muchos excursionistas optan por acampar para contemplar el amanecer y el cielo estrellado, una experiencia que convierte a Marcahuasi en uno de los lugares favoritos para quienes buscan desconectarse completamente de la ciudad.

Marcahuasi, lugar de ensueño. (Y tú qué planes)

Asia, playas, gastronomía y entretenimiento

Aunque suele asociarse con la temporada de verano, Asia continúa siendo un excelente destino durante los feriados.

Sus playas permiten disfrutar de jornadas de descanso frente al mar, mientras que su boulevard reúne restaurantes, cafeterías y espacios comerciales que permanecen abiertos gran parte del año.

Quienes disfrutan de la gastronomía marina también encontrarán diversas opciones para degustar pescados frescos, mariscos y otros platos típicos del litoral peruano.

Un pueblo costero con un puerto pesquero, playa y una carretera serpenteante se extiende al pie de imponentes montañas durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barranca, un destino que combina historia, playas y buena comida

Más al norte de Lima se encuentra Barranca, una ciudad que ofrece atractivos para todos los gustos.

Además de sus playas, destacan lugares como el Cristo Redentor, el Mirador de Barranca y Puerto Chico, donde los visitantes pueden contemplar hermosos atardeceres.

Su gastronomía constituye otro de los principales motivos para visitarla, especialmente por la variedad de restaurantes especializados en pescados y mariscos frescos. Desde Barranca también es posible organizar una visita hacia la ciudad sagrada de Caral.

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Lomas de Lachay, un espectáculo natural durante el invierno

Durante la temporada de invierno, las Lomas de Lachay se transforman completamente gracias a la humedad proveniente de la neblina costera.

Lo que normalmente luce árido se convierte en un extenso paisaje verde donde florecen diversas especies de plantas y habitan aves, zorros, lagartijas y otros animales.

El lugar cuenta con senderos señalizados que permiten realizar caminatas de distinta dificultad, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Un cartel de Lomas de Lachay en Perú señala el inicio de una carretera que serpentea entre colinas verdes y un pueblo costero, bajo un cielo crepuscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones antes de viajar durante el feriado

Antes de emprender cualquier viaje, es recomendable revisar el estado de las carreteras y salir con suficiente anticipación para evitar la congestión vehicular que suele registrarse durante los feriados largos.

Asimismo, conviene reservar alojamiento con varios días de anticipación, especialmente en destinos con alta demanda como Paracas, Lunahuaná o Churín.

También se recomienda llevar ropa adecuada según el clima del destino elegido, protector solar, bloqueador, agua suficiente y un botiquín básico para cualquier eventualidad.

En caso de visitar áreas naturales protegidas, es importante respetar las normas establecidas, evitar dejar residuos y contribuir a la conservación de estos espacios para que futuras generaciones también puedan disfrutarlos.

El Perú posee una enorme diversidad de destinos turísticos, y muchos de ellos se encuentran a pocas horas de Lima. Ya sea que el plan sea descansar frente al mar, recorrer antiguos complejos arqueológicos, caminar entre montañas, relajarse en aguas termales o disfrutar de la gastronomía regional, existe una alternativa para cada tipo de viajero.

Los feriados representan una excelente ocasión para fortalecer el turismo interno, descubrir nuevos rincones del país y compartir experiencias inolvidables con familiares y amigos. Con una adecuada planificación, cualquier escapada puede convertirse en una oportunidad para reconectarse con la naturaleza, la historia y la riqueza cultural del Perú sin necesidad de realizar viajes demasiado largos.

Turismo vivencial en auge: comunidades nativas promueven experiencias únicas por Semana Santa. (Foto: Agencia Andina)