Cambio de nombre o apellido en Perú: cuándo procede y qué vía legal corresponde

Un ciudadano peruano muestra un documento judicial y un cartel para solicitar el cambio de su nombre en una oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona que desee modificar su identidad, ya sea porque considera que su nombre es ofensivo, sarcástico o coincide con el de un requisitoriado, debe iniciar un trámite judicial ante un juez civil o mixto en Perú. Este proceso requiere la presentación de pruebas contundentes y el cumplimiento de requisitos legales precisos. El cambio de nombre o apellido está contemplado en la normativa peruana solo por motivos justificados y tras autorización judicial.

La vía judicial civil: El proceso obligatorio ante un juez de familia en el país

El Código Civil de Perú establece que toda persona tiene derecho y deber de llevar un nombre, incluyendo sus apellidos. Sin embargo, la ley indica que nadie puede cambiarlo ni añadir elementos salvo por motivos justificados, lo que convierte al trámite en una excepción bajo estricta regulación judicial. El interesado debe presentar una demanda ante un juez especializado en lo civil o mixto, sustentando la solicitud con razones claras como la asignación de nombres extravagantes, ridículos o que generen burla, o en casos de homonimias con personas de antecedentes delictivos o notoriedad negativa.

PUBLICIDAD

El Tribunal Constitucional peruano subraya que el nombre cumple una función individualizadora y su modificación solo se permite si existen motivos válidos que puedan afectar la dignidad, el desarrollo personal o la vida cotidiana del solicitante. Ejemplos admitidos por la jurisprudencia incluyen nombres groseros, de difícil pronunciación, o asociados a figuras históricas negativas.

Un ciudadano peruano llamado Papa Noel presenta un cartel frente a la sede de RENIEC en Perú, solicitando un cambio de nombre mediante una orden judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos indispensables: Pruebas de afectación, antecedentes penales y partida de nacimiento

Para avanzar en el proceso, el demandante debe cumplir con una lista de requisitos formales. Entre los documentos exigidos figuran:

Demanda firmada por el solicitante y un abogado

Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI)

Partida de nacimiento

Certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales

Cualquier documento que acredite el motivo justificado de la solicitud

Comprobantes de pago de la tasa judicial por ofrecimiento de pruebas y cédulas de notificación, abonados en el Banco de la Nación

La presentación de estos documentos es fundamental para que el juez evalúe la existencia de un motivo justificado. Además, se exige la publicación de edictos en el Diario Oficial El Peruano y en un diario de circulación nacional, lo que permite garantizar la publicidad y transparencia del proceso.

PUBLICIDAD

El procedimiento judicial para el cambio o adición de nombre puede variar en duración, dependiendo del volumen de procesos en el juzgado y la complejidad del caso. En líneas generales, el proceso incluye la admisión de la demanda, la publicación de los edictos, la audiencia de actuación y la emisión de la sentencia. Cada etapa puede implicar plazos variables, aunque los jueces suelen resolver estos asuntos en un periodo que oscila entre varios meses y un año.

Respecto a los costos, el solicitante debe afrontar los pagos por la tasa judicial de ofrecimiento de pruebas y por las cédulas de notificación, ambos conceptos abonados en el Banco de la Nación. A ello se suman los honorarios del abogado patrocinante y los gastos derivados de la publicación de edictos.

PUBLICIDAD

Una infografía describe los motivos válidos y los requisitos formales para solicitar un cambio de nombre en Perú conforme al Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inscripción final en Reniec y la obligatoria actualización de todos tus documentos

Cuando el juez emite una sentencia favorable, se remite un oficio al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para oficializar el cambio o adición de nombre. La inscripción en Reniec implica la actualización inmediata en la base de datos nacional y, con ello, la obligación del beneficiario de modificar todos sus documentos personales, incluido el DNI, pasaporte, licencia de conducir y registros bancarios.

Este paso es esencial para asegurar la coherencia y validez legal de la nueva identidad en los distintos ámbitos administrativos y civiles del país. El trámite ante Reniec concluye el proceso, garantizando que el solicitante pueda ejercer plenamente sus derechos bajo la nueva denominación reconocida por ley.

PUBLICIDAD